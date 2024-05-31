На снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік, - представник уряду Чехії Копечний

Потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні два роки становитиме близько 200 тисяч одиниць боєприпасів на місяць. Для того, щоб повністю забезпечити базові потреби ЗСУ у снарядах потрібно 7-10 млрд євро на рік.

Такі підрахунки озвучив чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Копечного, потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні 2 роки становитиме близько 200 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Сюди входять не лише снаряди 120-155 мм калібру, а й боєприпаси мінометного калібру 81 мм.

Копечний зазначив, що цифра 200 тисяч артснарядів на місяць - це базова потреба для ЗСУ, щоб утримувати баланс. Про перевагу порівняно з арсеналом росіян не йдеться.

"Щоби повністю забезпечити базові потреби ЗСУ (тобто постачати 200 тис. снарядів на місяць), потрібно приблизно 7-10 млрд євро на рік", - заявив представник чеського уряду.

Він також додав, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для ЗСУ за межами Євросоюзу може забезпечити купівлю і 1,5 млн, і 2 млн снарядів. Проте наразі Чехія має фінансові ресурси, які дозволяють придбати 500 тисяч артснарядів великого калібру.

"І я не розумію, чому ці гроші неможливо знайти. Чому не можна забезпечити кредитування для передоплат, рефінансування тощо? Я не розумію. Я з першого дня війни ставлю собі запитання про те, чому є проблема, і не маю відповіді", - заявив Копечний.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.