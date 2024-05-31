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Новини Війна
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На снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік, - представник уряду Чехії Копечний

На снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік, - представник уряду Чехії Копечний

Потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні два роки становитиме близько 200 тисяч одиниць боєприпасів на місяць. Для того, щоб повністю забезпечити базові потреби ЗСУ у снарядах потрібно 7-10 млрд євро на рік.

Такі підрахунки озвучив чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Копечного, потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні 2 роки становитиме близько 200 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Сюди входять не лише снаряди 120-155 мм калібру, а й боєприпаси мінометного калібру 81 мм.

Копечний зазначив, що цифра 200 тисяч артснарядів на місяць - це базова потреба для ЗСУ, щоб утримувати баланс. Про перевагу порівняно з арсеналом росіян не йдеться.

"Щоби повністю забезпечити базові потреби ЗСУ (тобто постачати 200 тис. снарядів на місяць), потрібно приблизно 7-10 млрд євро на рік", - заявив представник чеського уряду.

Він також додав, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для ЗСУ за межами Євросоюзу може забезпечити купівлю і 1,5 млн, і 2 млн снарядів. Проте наразі Чехія має фінансові ресурси, які дозволяють придбати 500 тисяч артснарядів великого калібру.

"І я не розумію, чому ці гроші неможливо знайти. Чому не можна забезпечити кредитування для передоплат, рефінансування тощо? Я не розумію. Я з першого дня війни ставлю собі запитання про те, чому є проблема, і не маю відповіді", - заявив Копечний.

Читайте також: Ініціатива Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України до кінця 2024 року, - Блінкен

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.

Автор: 

боєприпаси (2269) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+2
Сколько это в Марахвонах, асфальтах и в килоДБРах
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31.05.2024 17:59
+1
вангую що у херпіду та елдака є кошти на снаряди на 5 років вперед вже... а там ще є 5-6 ефективних менеджерів, які їздать на електричках порше, на додаток
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31.05.2024 17:58
+1
Это сколько в у.е. (асфальта) будет?
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31.05.2024 18:01
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вангую що у херпіду та елдака є кошти на снаряди на 5 років вперед вже... а там ще є 5-6 ефективних менеджерів, які їздать на електричках порше, на додаток
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31.05.2024 17:58 Відповісти
боже спаси давати Камишіну та Умєрову таке бабло!!!
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31.05.2024 19:38 Відповісти
Сколько это в Марахвонах, асфальтах и в килоДБРах
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31.05.2024 17:59 Відповісти
Сума дуже велика але на асфальт більше потрачено.
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31.05.2024 18:55 Відповісти
Это сколько в у.е. (асфальта) будет?
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31.05.2024 18:01 Відповісти
Якщо відверто, для ЄС це взагалі не гроші. А якщо більш рішуче поводитись із замороженими кацапськими активами, можна ще і трохи заробити
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31.05.2024 18:05 Відповісти
Так-то воно так, але не так.
Спробуй поясни, чому з податків на якісь там снаряди для якоїсь там України треба кожного року відкушувати.
От ковідні тисячі - то інша справа.
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31.05.2024 18:13 Відповісти
Може хоча б тому, щоб НАТО (а насправді Європа у цивілізованій частині) не повернулась у межі 1996 року?
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31.05.2024 18:25 Відповісти
Потрібно європейцям та американцям пояснити, що в Україні московити принижують геїв та афроамериканців і завтра посеред Дніпра буде стояти ціла авіаносна група.
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31.05.2024 18:58 Відповісти
Це ж яке ракове новоутворення цей умєрівський ДОТ, коли питанням закупівлі снарядів для ЗСУ чехи займаються.
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31.05.2024 18:15 Відповісти
тут такі цифри маячать, що капець!
звісно, що п'ять років не закінчяться ніколи!
нам терпіти зе!простроченого, аж до виборів в сша. а у антимайданівського реваншу, рівно стільки ж часу, розвалити україну остаточно.
коли вони, там?
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31.05.2024 18:17 Відповісти
Я б чехам і цента не довірив.
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31.05.2024 18:47 Відповісти
Чехи в курсі де в Африці і в Азії є непридатні **********...
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31.05.2024 19:14 Відповісти
задовбали вже своїми снарядами, пів сотні натовських літаків та по сотні ракет на кожен літак і кацапія здується через місяць, та й дешевше буде
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31.05.2024 20:55 Відповісти
 
 