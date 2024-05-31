На снаряды для Украины нужно около 7-10 млрд евро в год, - представитель правительства Чехии Копечный

Потребность Украины в снарядах крупного калибра в этом году и в последующие два года составит около 200 тысяч единиц боеприпасов в месяц. Для того, чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ в снарядах, нужно 7-10 млрд евро в год.

Такие подсчеты озвучил чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Копечного, потребность Украины в снарядах крупного калибра в этом году и в последующие 2 года составит около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. Сюда входят не только снаряды калибра 120-155 мм, но и боеприпасы минометного калибра - 81 мм.

Копечный отметил, что цифра 200 тысяч артснарядов в месяц - это базовая потребность для ВСУ, чтобы удерживать баланс. О преимуществе по сравнению с арсеналом россиян речь не идет.

"Чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ (то есть поставлять 200 тыс. снарядов в месяц), нужно примерно 7-10 млрд евро в год", - заявил представитель чешского правительства.

Он также добавил, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами Евросоюза может обеспечить покупку и 1,5 млн, и 2 млн снарядов. Однако сейчас Чехия имеет финансовые ресурсы, которые позволяют приобрести 500 тысяч артснарядов крупного калибра.

"И я не понимаю, почему эти деньги невозможно найти. Почему нельзя обеспечить кредитование для предоплат, рефинансирования и т.д. Я не понимаю. Я с первого дня войны задаю себе вопрос о том, почему есть проблема, и не имею ответа", - заявил Копечный.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.