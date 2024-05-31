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Новости Война
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На снаряды для Украины нужно около 7-10 млрд евро в год, - представитель правительства Чехии Копечный

На снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік, - представник уряду Чехії Копечний

Потребность Украины в снарядах крупного калибра в этом году и в последующие два года составит около 200 тысяч единиц боеприпасов в месяц. Для того, чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ в снарядах, нужно 7-10 млрд евро в год.

Такие подсчеты озвучил чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Копечного, потребность Украины в снарядах крупного калибра в этом году и в последующие 2 года составит около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. Сюда входят не только снаряды калибра 120-155 мм, но и боеприпасы минометного калибра - 81 мм.

Копечный отметил, что цифра 200 тысяч артснарядов в месяц - это базовая потребность для ВСУ, чтобы удерживать баланс. О преимуществе по сравнению с арсеналом россиян речь не идет.

"Чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ (то есть поставлять 200 тыс. снарядов в месяц), нужно примерно 7-10 млрд евро в год", - заявил представитель чешского правительства.

Он также добавил, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами Евросоюза может обеспечить покупку и 1,5 млн, и 2 млн снарядов. Однако сейчас Чехия имеет финансовые ресурсы, которые позволяют приобрести 500 тысяч артснарядов крупного калибра.

"И я не понимаю, почему эти деньги невозможно найти. Почему нельзя обеспечить кредитование для предоплат, рефинансирования и т.д. Я не понимаю. Я с первого дня войны задаю себе вопрос о том, почему есть проблема, и не имею ответа", - заявил Копечный.

Читайте также: Инициатива Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины до конца 2024 года, - Блинкен

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.

Автор: 

боеприпасы (2336) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+2
Сколько это в Марахвонах, асфальтах и в килоДБРах
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31.05.2024 17:59
+1
вангую що у херпіду та елдака є кошти на снаряди на 5 років вперед вже... а там ще є 5-6 ефективних менеджерів, які їздать на електричках порше, на додаток
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31.05.2024 17:58
+1
Это сколько в у.е. (асфальта) будет?
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31.05.2024 18:01
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вангую що у херпіду та елдака є кошти на снаряди на 5 років вперед вже... а там ще є 5-6 ефективних менеджерів, які їздать на електричках порше, на додаток
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31.05.2024 17:58 Ответить
боже спаси давати Камишіну та Умєрову таке бабло!!!
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31.05.2024 19:38 Ответить
Сколько это в Марахвонах, асфальтах и в килоДБРах
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31.05.2024 17:59 Ответить
Сума дуже велика але на асфальт більше потрачено.
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31.05.2024 18:55 Ответить
Это сколько в у.е. (асфальта) будет?
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31.05.2024 18:01 Ответить
Якщо відверто, для ЄС це взагалі не гроші. А якщо більш рішуче поводитись із замороженими кацапськими активами, можна ще і трохи заробити
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31.05.2024 18:05 Ответить
Так-то воно так, але не так.
Спробуй поясни, чому з податків на якісь там снаряди для якоїсь там України треба кожного року відкушувати.
От ковідні тисячі - то інша справа.
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31.05.2024 18:13 Ответить
Може хоча б тому, щоб НАТО (а насправді Європа у цивілізованій частині) не повернулась у межі 1996 року?
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31.05.2024 18:25 Ответить
Потрібно європейцям та американцям пояснити, що в Україні московити принижують геїв та афроамериканців і завтра посеред Дніпра буде стояти ціла авіаносна група.
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31.05.2024 18:58 Ответить
Це ж яке ракове новоутворення цей умєрівський ДОТ, коли питанням закупівлі снарядів для ЗСУ чехи займаються.
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31.05.2024 18:15 Ответить
тут такі цифри маячать, що капець!
звісно, що п'ять років не закінчяться ніколи!
нам терпіти зе!простроченого, аж до виборів в сша. а у антимайданівського реваншу, рівно стільки ж часу, розвалити україну остаточно.
коли вони, там?
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31.05.2024 18:17 Ответить
Я б чехам і цента не довірив.
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31.05.2024 18:47 Ответить
Чехи в курсі де в Африці і в Азії є непридатні **********...
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31.05.2024 19:14 Ответить
задовбали вже своїми снарядами, пів сотні натовських літаків та по сотні ракет на кожен літак і кацапія здується через місяць, та й дешевше буде
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31.05.2024 20:55 Ответить
 
 