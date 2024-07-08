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Новости
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ЕС вдвое переоценил свои возможности по производству боеприпасов для Украины и передает их со значительным опозданием, - СМИ

Боєприпаси для України

Европейский Союз, вероятно, в несколько раз переоценил свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, а обещанные боеприпасы поступают в страну со значительным опозданием. Имеющиеся объемы могут быть как минимум вдвое скромнее, чем заявляют высокопоставленные чиновники ЕС.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Причины задержек

Как отмечается, по состоянию на июнь 2024 года Украина получила от Европы чуть более 500 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона, еще и со значительной задержкой сроков поставки.

Объединение журналистов-расследователей, в которое вошли представители проекта "Схемы" и ряда западных медиа, выяснили, почему в Европе возникли трудности с наращиванием мощностей производства боеприпасов.

Анонимные источники журналистов среди представителей компаний производителей оружия рассказали, что сейчас в мире существует глобальный дефицит пороха и взрывчатых веществ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО на саммите может принять решение по стандартизации артиллерийских снарядов, - Reuters

Кроме того, западные правительства стараются избегать подписания долгосрочных контрактов с производителями оружия, из-за чего ВПК испытывает недостаток финансирования.

В то же время неназванные европейские чиновники обвинили саму структуру Евросоюза - бюрократическую и неповоротливую - в задержках поставок артиллерийских снарядов в Украину.

Третьей причиной нарушения обещаний Украине источники назвали неадекватность оценки Евросоюза своих производственных мощностей.

Чешская инициатива

"Так называемая чешская инициатива по боеприпасам, в которой также участвуют Дания и Нидерланды, пока не оправдала первоначальных ожиданий.

В феврале президент Петр Павел заявил, что Чешская Республика обнаружила 800 000 артиллерийских снарядов в мире, которые могут быть быстро направлены в Украину, если будут деньги. Но прогресс был медленным, и высокопоставленный источник в Министерстве обороны Украины сообщил, что первая партия, прибывшая в июне, состояла из менее чем 50 000 снарядов", - пишут журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия готова и дальше быть посредницей в закупке боеприпасов для Украины, но нужны средства от партнеров

Источник, знакомый с инициативой, сообщил Радио Свобода, что из 15 стран, которые согласились совместно покупать боеприпасы для Украины, только шесть сделали свои взносы по состоянию на середину июня, тогда как остальные девять заявили, что деньги поступают.

"Сейчас мы собрали достаточно средств, включая обещания, которые мы считаем, на 500 000 снарядов", - сообщил Investigace.CZ посланник чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копецны.

По его словам, это вопрос финансов. Проблема не столько в политических предпочтениях, сколько в отсутствии финансирования.

Журналистам-расследователям также удалось ознакомиться с внутренним отчетом немецкого производителя оружия Rheinmetall от января этого года.

В документе в частности отмечается, что производственные мощности концерна составляют 350 тысяч снарядов в год, а остальные ведущие европейские производители способны изготовить еще 200 тысяч боеприпасов в течение года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам Альянса не хватает специалистов для увеличения производства оружия и боеприпасов, - посол США в НАТО Смит

Таким образом общая годовая мощность производства боеприпасов в Европе составляет 550 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Такая оценка противоречит заявлению Европейской Комиссии о том, что по состоянию на январь 2024 года Европа увеличила свои производственные мощности до миллиона снарядов в год.

В ответ на запрос журналистов относительно разногласий в оценках представители Еврокомиссии отметили, что их заявления относительно производства боеприпасов "основываются на фактах" с "учетом текущих инвестиций" в предприятия военно-промышленного комплекса.

Что говорят в Украине?

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что самостоятельно Украина никогда не сможет удовлетворить внутреннюю потребность в снарядах.

"Мы никогда не сможем производить столько боеприпасов, сколько сейчас нужно нашим Вооруженным силам", - сказал Камышин в комментарии "Схемам".

Также читайте: Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, текущая потребность Сил обороны составляет 200 тысяч снарядов в месяц. Впрочем, ЕС и США вместе взятые не могут удовлетворить эту потребность.

Что можно сделать?

Журналисты проекта акцентируют - даже если ЕС достигнет объемов в 1,7 миллиона снарядов до конца 2024 года, то это все равно составит лишь половину от мощности российского производства артиллерийских боеприпасов, которая достигает 4-4,5 миллиона в год.

Ко всему этому надо учитывать то, что не все снаряды, произведенные в ЕС, направляют в Украину. Часть европейские страны оставляют для себя. Это нужно, чтобы пополнять собственные запасы (после того, как они отдают Украине то, что имели) и чтобы выполнить требование НАТО о наличии достаточного количества снарядов на своих складах для 30 дней возможных боевых действий высокой интенсивности, говорится в расследовании.

Читайте: Первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла в Украину, - Фиала

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Автор: 

боеприпасы (2362) помощь (7880) Евросоюз (17278)


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Топ комментарии
+15
Зате з виробництвом стурбованостей у них можливості невичерпні..
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08.07.2024 14:43 Ответить
+9
Господи, оце імпотенти кастровані! Ще хтось там квакає, що будемо воювати "до перемоги"? Зі своєю голою сракою, та такими "могутніми" союзничками? Кривавий цирк на дроті з клоунами.
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08.07.2024 14:44 Ответить
+7
потужна заява, блд! там що, немає клерка з екселем, щоб порахував промислові спроможності?
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08.07.2024 14:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зате з виробництвом стурбованостей у них можливості невичерпні..
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08.07.2024 14:43 Ответить
Де президент України?! Цей анонс не на часі, бо сама Україна як не мобілізації, то дивани, то мирні переговори
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08.07.2024 14:45 Ответить
Господи, оце імпотенти кастровані! Ще хтось там квакає, що будемо воювати "до перемоги"? Зі своєю голою сракою, та такими "могутніми" союзничками? Кривавий цирк на дроті з клоунами.
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08.07.2024 14:44 Ответить
А чого ви очикували, пані, від тіх хто більш 30 років живе у країнах рожевих поні та носить рожеві окуляри? Подивиться на ютуби, тик токи та інстаграми, вас там за відос з баналбною бійкой підлітків забанят.
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08.07.2024 14:54 Ответить
Ну нам теж треба було головою думати, обираючи партнерів для війни з таким скаженим монстром, як паРаша. Обрати рожевих поні, які здатні лише на стурбованість і з голою дупою йти воювати - це просто програти.
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08.07.2024 15:18 Ответить
потужна заява, блд! там що, немає клерка з екселем, щоб порахував промислові спроможності?
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08.07.2024 14:46 Ответить
Німецький концерн запросив у уряду щоб виконати замовлення або 400 млн дотацій на додаткове розширення виробництва або контракт на 10 років... в обидвох варіантах відмовили тому вони зробили те що дозволяли поточні виробничі потужності та існуючі контракти
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08.07.2024 14:46 Ответить
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08.07.2024 14:46 Ответить
Дуже дивно. ЛЮБЕ підприємство планує свою діяльність та обсяги випуску продукціх шомісяці, поквартально та на рік. Зная спроожность заводу робиться замовлення на сировину та комплектуючи. При збільшенні, довгостроковому збільшенні, збільшується набір кадрів з його навчанням та розконсервовується обладнання, верстати тощо або замовляється у відпоідних виробників. У ЄС шо, такіж ну дуже, до несносності, потужні менеджери як у ZEленського шо так напланували?
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08.07.2024 14:50 Ответить
що, за тупа маячня?
це, не сов'єтський союз, пятілєтка за трі года.
це, капіталізм! рахується все! кожна копійчина, кожна хвилина!
тут нема такого, план любой ценой! або, валом по плану!
коли у бюргера починається обід, він просто вимикає чпу та й де їсти сосиски з пивом. як що, в той момент, там буда якась деталь, що недопилилась, і зламалася вся лінія, то накажуть інженера технолога, за неправильний розрахунок!
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08.07.2024 14:50 Ответить
Ну як сказати під час Другої світової війни командно-планова економіка совітам (так і капаци далеко від цього не пішли) добре допомогла ,коли вони втратили на початку війни багато зброї ,потім на кожному підприємстві ВПК був "прєдставітєль ставкі " який ганяв керівництво підприємства ,погрожуючи репресіями в разі невиконання плану ,жорстко але це війна ,а в Європі всі розслабились. А ленд-ліз пішов тільки в 1942 році.
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08.07.2024 15:35 Ответить
Так ніхто не збирався воювати з кацапами ,Європу ще в 1945 році поділили на сфери впливу а Україна тоді була частиною совдепії ,потім з"явилась так звана "доктрина брєжнєва" а по простому кажучи ми не ліземо до вашої сфери впливу ,а ви не лізете до нашої сфери впливу. ,та й в 1991 році мало що змінилось ,бо в Європі і далі вважали ,що Україна хоч і стала незалежною але так і залишились у сфері впливу рашки ,ось такі от реалії.
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08.07.2024 15:43 Ответить
В октябре 2023 года в ЕС было введено в эксплуатацию 855 тысяч новых автомобилей

тобто авто можуть за місяць стільки виготовити, а снарядів за рік не можуть
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08.07.2024 14:51 Ответить
Ось так нас штовхають в обiйми прутiна....
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08.07.2024 14:52 Ответить
Брехня. Просто їх не полишає надія умиротворити кремлівського маніяка, відмінити санкції та продовжити вести з ним кривавий бізнес.
Україна має відновити ядерну зброю, як єдину, справжню гарантію безпеки.
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08.07.2024 14:55 Ответить
Так і є. Я розумію що корупція, але якщо вони не хочуть обговорювати членство в НАТО, то про що це все? Хочуть щоб ми так і були буферною зоною між ними і покупцями їхніх товарів? Якщо це так, то нам тоді треба рівнятися на Турцію (в найкращих речах, тобто самостійності). Може колись ситуація зміниться, але в той момент може бути так що вони вже нам не будуть треба.
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09.07.2024 20:02 Ответить
Ну, якщо не можуть, то хай випишуть собі менеджера з КНДР чи Ірану!
На крайняк із Китаю....
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08.07.2024 14:56 Ответить
Хоч на третьому році війни правду почули...
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08.07.2024 14:58 Ответить
Почули , коли вже з усіх прасок почали про мирні переговори густи. Дуже... Своєчасно.
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08.07.2024 15:20 Ответить
Бл., тридцять років сиділи за одним столом з вбивцями, уявили собі що то добрий та пухнастий плюшевий ведмедик, робили з ним "перезагрузку" коли він вже повсюди пускав людську кров, і якось не помитили як цей "Мішка" виявився людожером а навкруги його полчища голодних щурів вскормлених їм людоненавісницькою ідеєю.
Та ладно це, але ж три роки такої війни якої не було з часів другої Світової, і все одно в глибині своєї свідомості вони до сих пір вірять що цей кровожерливий "ведмедик" ще стане пухнастим. То чому не вистачає снарядів, щоб захистити Світ добра?...
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08.07.2024 15:09 Ответить
Пи₴дуни детектед.
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08.07.2024 15:16 Ответить
Такие же пи*даболы как и Зеленский. Буквально все оказалось брехней.
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08.07.2024 15:16 Ответить
Знову зрада. Які нах 4 млн снарядів в росії. це загальна цифра, в яку рахуються 23 мм до зеніток, 30 мм до БМП і так далі. Навіщо писати брехню. 152 мм снаряди добре буде, якщо 1.5 млн вироблять, це разом з відновленними з радянських складів.
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08.07.2024 15:21 Ответить
Таким чином загальна річна потужність виробництва *********** у Європі становить 550 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру"

Таким чином Трамп мав рацію, вимагаючи від Європи збільшити витрати на оборону і військову промисловість. Але в ЄС у відповідь звинуватили Трампа в "руйнуванні НАТО"
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08.07.2024 15:22 Ответить
Та з Європою взагалі щось коїться дивне . Інколи дивишся на них і не можеш повірити в те що то європейці , а не русня .
Барселона - найбагатший регіон Іспанії , живе виключно за рахунок туризму . На фото жителі Барселони скандують - туристи геть додому . !
..
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08.07.2024 15:22 Ответить
ну а нашо снаряди робити, тут в Європі війни немає.

Все схоже на злив Чехословакіі Гітлеру, а потім пізніше всі кровушкой умиємось.

Тенденція до того що всім нам кабздець. Украіна вже страждає, а в Європу це все згодом прийде, але "тішіть" лише що і кацапи потім "помруть міліонами" як вони мріють "пафтаріть".
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08.07.2024 15:24 Ответить
Як це переоцінив? - вони шо не можуть вкурити на шо вони здатні?
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08.07.2024 15:26 Ответить
Для кого ці безглузді відмазки? Тавсе в них є, он вже вирішили створювати та підготувати свої 30-50 бригад... Ось вам і пазлик склався, щому "немає" того, чого обіцяли
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08.07.2024 15:33 Ответить
Бригади такий же ******, як і про все інше.
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08.07.2024 15:45 Ответить
Слюняві імпотенти!!
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08.07.2024 16:06 Ответить
Ось тепер, як контрнаступим!
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08.07.2024 16:33 Ответить
Не віриться,що у кинидири більше можливостей,ніж у цілогоєвросоюзу...
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08.07.2024 16:46 Ответить
 
 