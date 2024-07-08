ЕС вдвое переоценил свои возможности по производству боеприпасов для Украины и передает их со значительным опозданием, - СМИ

Европейский Союз, вероятно, в несколько раз переоценил свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, а обещанные боеприпасы поступают в страну со значительным опозданием. Имеющиеся объемы могут быть как минимум вдвое скромнее, чем заявляют высокопоставленные чиновники ЕС.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Причины задержек

Как отмечается, по состоянию на июнь 2024 года Украина получила от Европы чуть более 500 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона, еще и со значительной задержкой сроков поставки.

Объединение журналистов-расследователей, в которое вошли представители проекта "Схемы" и ряда западных медиа, выяснили, почему в Европе возникли трудности с наращиванием мощностей производства боеприпасов.

Анонимные источники журналистов среди представителей компаний производителей оружия рассказали, что сейчас в мире существует глобальный дефицит пороха и взрывчатых веществ.

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Кроме того, западные правительства стараются избегать подписания долгосрочных контрактов с производителями оружия, из-за чего ВПК испытывает недостаток финансирования.

В то же время неназванные европейские чиновники обвинили саму структуру Евросоюза - бюрократическую и неповоротливую - в задержках поставок артиллерийских снарядов в Украину.

Третьей причиной нарушения обещаний Украине источники назвали неадекватность оценки Евросоюза своих производственных мощностей.

Чешская инициатива

"Так называемая чешская инициатива по боеприпасам, в которой также участвуют Дания и Нидерланды, пока не оправдала первоначальных ожиданий.

В феврале президент Петр Павел заявил, что Чешская Республика обнаружила 800 000 артиллерийских снарядов в мире, которые могут быть быстро направлены в Украину, если будут деньги. Но прогресс был медленным, и высокопоставленный источник в Министерстве обороны Украины сообщил, что первая партия, прибывшая в июне, состояла из менее чем 50 000 снарядов", - пишут журналисты.

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Источник, знакомый с инициативой, сообщил Радио Свобода, что из 15 стран, которые согласились совместно покупать боеприпасы для Украины, только шесть сделали свои взносы по состоянию на середину июня, тогда как остальные девять заявили, что деньги поступают.

"Сейчас мы собрали достаточно средств, включая обещания, которые мы считаем, на 500 000 снарядов", - сообщил Investigace.CZ посланник чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копецны.

По его словам, это вопрос финансов. Проблема не столько в политических предпочтениях, сколько в отсутствии финансирования.

Журналистам-расследователям также удалось ознакомиться с внутренним отчетом немецкого производителя оружия Rheinmetall от января этого года.

В документе в частности отмечается, что производственные мощности концерна составляют 350 тысяч снарядов в год, а остальные ведущие европейские производители способны изготовить еще 200 тысяч боеприпасов в течение года.

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Таким образом общая годовая мощность производства боеприпасов в Европе составляет 550 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Такая оценка противоречит заявлению Европейской Комиссии о том, что по состоянию на январь 2024 года Европа увеличила свои производственные мощности до миллиона снарядов в год.

В ответ на запрос журналистов относительно разногласий в оценках представители Еврокомиссии отметили, что их заявления относительно производства боеприпасов "основываются на фактах" с "учетом текущих инвестиций" в предприятия военно-промышленного комплекса.

Что говорят в Украине?

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что самостоятельно Украина никогда не сможет удовлетворить внутреннюю потребность в снарядах.

"Мы никогда не сможем производить столько боеприпасов, сколько сейчас нужно нашим Вооруженным силам", - сказал Камышин в комментарии "Схемам".

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По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, текущая потребность Сил обороны составляет 200 тысяч снарядов в месяц. Впрочем, ЕС и США вместе взятые не могут удовлетворить эту потребность.

Что можно сделать?

Журналисты проекта акцентируют - даже если ЕС достигнет объемов в 1,7 миллиона снарядов до конца 2024 года, то это все равно составит лишь половину от мощности российского производства артиллерийских боеприпасов, которая достигает 4-4,5 миллиона в год.

Ко всему этому надо учитывать то, что не все снаряды, произведенные в ЕС, направляют в Украину. Часть европейские страны оставляют для себя. Это нужно, чтобы пополнять собственные запасы (после того, как они отдают Украине то, что имели) и чтобы выполнить требование НАТО о наличии достаточного количества снарядов на своих складах для 30 дней возможных боевых действий высокой интенсивности, говорится в расследовании.

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Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.