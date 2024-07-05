НАТО на саммите может принять решение по стандартизации артиллерийских снарядов, - Reuters

На саммите в Вашингтоне НАТО намерено впервые объявить обязательства по оборонной промышленности, в частности по стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды совместимыми на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Украина показала, что наша стандартизация была хорошей на бумаге, но не очень хорошей в полевых условиях", - сказал официальный представитель НАТО, имея в виду такие боеприпасы, как 155-мм артиллерийские снаряды.

Как отмечается, НАТО обеспечивает соблюдение стандартов для снарядов, используемых для стрелкового оружия, такого как штурмовые винтовки, что позволяет членам Альянса использовать боеприпасы друг друга, но с артиллерийскими снарядами все не так просто.

Несмотря на то, что существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, и отсутствие соблюдения этого стандарта привело к фрагментации рынка и препятствует потоку поставок.

Читайте также: Странам Североатлантического союза не хватает специалистов для увеличения производства оружия и боеприпасов, - посол США в НАТО Смит

Так, 14 стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, а это означает, что существуют разные типы 155-мм боеприпасов.

Различные боеприпасы могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов во время их загрузки в оружие, иначе они рискуют промахнуться по цели на 50 или 60 метров.

Спецификации занесены в таблицы, которыми пользуются операторы, но официальные лица говорят, что компании иногда не предоставляют всех необходимых данных - поэтому НАТО стремится изменить это. НАТО также нацелен на более общие стандарты, что будет означать более простые и короткие таблицы.

Читайте также: Чехия готова и дальше быть посредницей в закупке боеприпасов для Украины, но нужны средства от партнеров

"Мир, в котором существовал бы один стандартизированный боеприпас НАТО, где каждый союзник производил то же самое, был бы гораздо более простым миром для военных командующих", - сказал представитель НАТО.

"Потому что тогда у вас нет никаких сомнений, что все используют один и тот же боеприпас. Итак, вы можете взять боеприпасы из этого хранилища и переместить их к этим гаубицам, и это будет самый эффективный способ ведения дел", - добавил он.

Впрочем, НАТО может столкнуться с оппозицией со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО Украина хочет увидеть что-то похожее на приглашение в Альянс.