НАТО на саміті може ухвалити рішення щодо стандартизації артилерійських снарядів, - Reuters

На саміті у Вашингтоні НАТО має намір вперше оголосити зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стосовно стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди сумісними на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не дуже гарною в польових умовах", - сказав офіційний представник НАТО, маючи на увазі такі боєприпаси, як 155-мм артилерійські снаряди.

Як зазначається, НАТО забезпечує дотримання стандартів для снарядів, що використовуються для стрілецької зброї, такої як штурмові гвинтівки, що дозволяє членам Альянсу використовувати боєприпаси один одного, але з артилерійськими снарядами все не так просто.

Попри те, що існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, і відсутність дотримання цього стандарту призвела до фрагментації ринку і перешкоджає потоку поставок.

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Так, 14 країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, а це означає, що існують різні типи 155-мм боєприпасів.

Різні боєприпаси можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів під час їхнього завантаження в зброю, інакше вони ризикують промахнутися по цілі на 50 або 60 метрів.

Специфікації занесені в таблиці, якими користуються оператори, але офіційні особи кажуть, що компанії іноді не надають усіх необхідних даних – тому НАТО прагне змінити це. НАТО також націлений на більш загальні стандарти, що означатиме простіші та коротші таблиці.

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"Світ, у якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де кожен союзник виробляв те саме, був би набагато простішим світом для військових командувачів", - сказав представник НАТО.

"Тому що тоді у вас немає жодних сумнівів, що всі використовують один і той самий боєприпас. Отже, ви можете взяти боєприпаси з цього сховища і перемістити їх до цих гаубиць, і це буде найефективніший спосіб ведення справ", - додав він.

Утім, НАТО може зіткнутися з опозицією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті НАТО Україна хоче побачити щось схоже на запрошення до Альянсу