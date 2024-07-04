На саміті НАТО США оголосять більше способів військової підтримки України, - посол Брінк

На саміті НАТО у Вашингтоні Сполучені штати оголосять про способи підтримки оборони України.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня на саміті НАТО у Вашингтоні ми оголосимо більше способів, якими США надаватимуть підтримку оборони України разом із НАТО, включно з нашими поставками для України", - зазначила вона під час виступу на прийомі в Американській торговельній палаті з нагоди Дня незалежності США.

Дипломат зазначила, що стійкість і рішучість українського народу відображають дух боротьби за незалежність США.

"Партнерство між Сполученими Штатами та Україною засноване на обопільному прагненні дати Україні можливість перемогти жорстоке, повномасштабне вторгнення Росії", - сказала посол.

Брінк також нагадала, що США та Україна підписали двосторонню безпекову угоду, яка "підтвердить наше зобов'язання забезпечити оборону України в майбутньому".

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