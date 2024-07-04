На саміті НАТО США оголосять більше способів військової підтримки України, - посол Брінк
На саміті НАТО у Вашингтоні Сполучені штати оголосять про способи підтримки оборони України.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня на саміті НАТО у Вашингтоні ми оголосимо більше способів, якими США надаватимуть підтримку оборони України разом із НАТО, включно з нашими поставками для України", - зазначила вона під час виступу на прийомі в Американській торговельній палаті з нагоди Дня незалежності США.
Дипломат зазначила, що стійкість і рішучість українського народу відображають дух боротьби за незалежність США.
"Партнерство між Сполученими Штатами та Україною засноване на обопільному прагненні дати Україні можливість перемогти жорстоке, повномасштабне вторгнення Росії", - сказала посол.
Брінк також нагадала, що США та Україна підписали двосторонню безпекову угоду, яка "підтвердить наше зобов'язання забезпечити оборону України в майбутньому".
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Все этой результат неправильной политики администрации Байдена. Еще в 2022м году были все шансы закончить войну в пользу Украины, но Джо и его советники переиграли сами себя.
Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.
Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.
До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.
путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу.
Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.
Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.
Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані!
Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?
Трамп взагалі каще, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.
Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.
Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.
І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз.
Що скажете на рахунок цього?
Що це за «мирний» план в якому ві забов'язані росії щось лати, щось віддати, щось повернути, і лише вона нікому нічого не винна?
Хто і що курить аби це написати? Час цим «скарбом» ділитися бо він і всі інші на різних хвилях😵
і ще не вірте ніяким обіцянкам будь кому НІ ЯК ИМ
Жахливі часи