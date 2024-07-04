Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО, - Держдеп США

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україні запропонують конкретні шляхи, які допоможуть зробити її сильнішим кандидатом на членство в НАТО.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується, сказав він.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", - пояснив Джонс.

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За його словами, це те, що називається "містком до членства" в НАТО.

"Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО", - додав він.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.

Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - сказав він.

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