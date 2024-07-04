Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО, - Держдеп США
На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україні запропонують конкретні шляхи, які допоможуть зробити її сильнішим кандидатом на членство в НАТО.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується, сказав він.
"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", - пояснив Джонс.
За його словами, це те, що називається "містком до членства" в НАТО.
"Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО", - додав він.
Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.
Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - сказав він.
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Дерьмак.
Проблема в тому,**** ти зелена,що ви не боїтеся красти. За зеленої влади про НАТО можна забути.
Чіста канкрєтниє.
Зрозуміло, що будем жити при комунізмі, але ще не змогли дописати щось таке типу "нинішнє покоління" - "Україна стане членом НАТО ще при житті нинішнього покоління", наприклад.
А потім вже конкретизувати: чи покоління дідусів і бабусь, чи їх дітей, чи внуків?
І сам кінець це все лукаве нагромадження словесів узгодити з Кремлем.
Обіцянка-цяцянка ,а дурному в радість .
Але врахуйте, що ми не можемо патрони адекватно виробляти, яка ЯЗ?
А якщо по факту, то цікаві люди) для них таке враження ЯЗ зробити, що старий жигуль в гаражі зібрати