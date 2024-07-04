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Новини
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Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО, - Держдеп США

Що буде на саміті НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україні запропонують конкретні шляхи, які допоможуть зробити її сильнішим кандидатом на членство в НАТО.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується, сказав він.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", - пояснив Джонс.

Читайте: США підтримують "міст" для України до членства в НАТО, - Держдеп

За його словами, це те, що називається "містком до членства" в НАТО.

"Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО", - додав він.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.

Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - сказав він.

Також читайте: США вважають, що майбутнє України в НАТО, однак відповідне рішення мають прийняти всі члени Альянсу, - Пентагон

Автор: 

Держдепартамент США (1648) НАТО (6531) членство в НАТО (1740)


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Топ коментарі
+12
Шаг № 1: Дерьмак.
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04.07.2024 06:49 Відповісти
+10
Шаг 2: ПОВІСИТИ "5-6 ефективних менеджерів"!
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04.07.2024 06:55 Відповісти
+7
"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - сказав він.

Проблема в тому,**** ти зелена,що ви не боїтеся красти. За зеленої влади про НАТО можна забути.
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04.07.2024 06:53 Відповісти
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Шаг № 1: Дерьмак.
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04.07.2024 06:49 Відповісти
Шаг 2: ПОВІСИТИ "5-6 ефективних менеджерів"!
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04.07.2024 06:55 Відповісти
Одного вешанья не хватит. Нужны реформы в армии и разведке, чтобы они не боялись делиться с нами секретами, зная что те не убегут к русским шпионам. Заметьте сколько шпионов нашли в Европе за эти два года, а сколько у нас(нуль).
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04.07.2024 07:08 Відповісти
треба починати шукати шпіонів з найвеличнішого совкового зе-янелоха оманського, його регента дермака, татарова, стефанчука, арахімії, сирського та перетрісти усю шоблу яку вони за останні 3-5 років поназначали усюди !!!
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04.07.2024 08:32 Відповісти
"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - сказав він.

Проблема в тому,**** ти зелена,що ви не боїтеся красти. За зеленої влади про НАТО можна забути.
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04.07.2024 06:53 Відповісти
https://www.facebook.com/100017118979084/videos/844836217543455 Мафію в НАТО не беруть
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04.07.2024 08:59 Відповісти
Україні запропонують "конкретні шляхи"

Чіста канкрєтниє.
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04.07.2024 06:56 Відповісти
Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом , але конкретне формулювання ще узгоджується,

Зрозуміло, що будем жити при комунізмі, але ще не змогли дописати щось таке типу "нинішнє покоління" - "Україна стане членом НАТО ще при житті нинішнього покоління", наприклад.

А потім вже конкретизувати: чи покоління дідусів і бабусь, чи їх дітей, чи внуків?

І сам кінець це все лукаве нагромадження словесів узгодити з Кремлем.
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04.07.2024 06:56 Відповісти
80 лет строили коммунизм, теперь уже 2 года идем в НАТО.
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04.07.2024 07:07 Відповісти
"...майбутнє України в НАТО ..."

Обіцянка-цяцянка ,а дурному в радість .
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04.07.2024 07:10 Відповісти
Із Зеленським, єрмаком, татаровим, коляном Котлєтою і Бур'яною в НАТО не буруть. Чи хтось подумав, що такі країни як США, Англія, Франція чи Німеччина хочуть бачити у себе цих антимайданфівців, хапуг, ворюг, мародерів і брехунів?
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04.07.2024 07:18 Відповісти
За його словами, це те, що називається "містком до членства" в НАТО. Джерело: Боюсь, що наш козлик впаде з цього містка!
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04.07.2024 07:24 Відповісти
Пішли б вони нах...! Любе ваше НАТО заміняє 500 ядерних ракет !
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04.07.2024 07:34 Відповісти
Йшов 16й рік пустої балаканини
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04.07.2024 07:45 Відповісти
Треба робить ядєрку, бо інакше діла не буде. Міжнародного права більше не існує, кожен сам за себе. А з майбутнім приходом Трампа, Ле Пен і т.д. Альянс швидко накриється мідним тазіком.
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04.07.2024 07:50 Відповісти
дурень ви чи мрійник не знаю (...
Але врахуйте, що ми не можемо патрони адекватно виробляти, яка ЯЗ?
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04.07.2024 10:50 Відповісти
Сам ви дурень, Маріку. Все в нас є, не вистачає лише професіоналів при владі, які мали б державницьку позицію.
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04.07.2024 10:54 Відповісти
Починай робити.
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04.07.2024 11:23 Відповісти
зараз цей пан почне в Латвії оголошення розкидати: "куплю уран 235, ну накрайняк плутоній-239!!!")))
А якщо по факту, то цікаві люди) для них таке враження ЯЗ зробити, що старий жигуль в гаражі зібрати
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04.07.2024 11:36 Відповісти
іран зробив, і нічого
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04.07.2024 17:16 Відповісти
Йдіть ви вже в сраку, інфантильні недієздатні чучела. Ми в ваше обіцяне НАТО з 2008 року йдемо, та так ніколи й не прийдемо, бо в ваші відчинені двері ніяк не пролізеш. Повертайте ЯЗ і відваліть.
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04.07.2024 08:07 Відповісти
Лукашенко вже повернув ЯЗ. Ми наступні?
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04.07.2024 08:58 Відповісти
https://www.facebook.com/100017118979084/videos/844836217543455 Мафію в НАТО не беруть
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04.07.2024 09:01 Відповісти
поляки вже в наті, але по їх небу кацапські ракети літають, як в себе дома
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04.07.2024 09:45 Відповісти
знову лицемірні словесні викрутаси. Поверніть нам яз, ракети і літаки і йдіть на х*
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04.07.2024 17:17 Відповісти
 
 