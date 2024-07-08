ЄС удвічі переоцінив свої можливості з виробництва боєприпасів для України і передає їх зі значним запізненням, - ЗМІ
Європейський Союз, ймовірно, у декілька разів переоцінив свої можливості з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для України, а обіцяні боєприпаси надходять до країни зі значним запізненням. Наявні обсяги можуть бути щонайменше вдвічі скромнішими, ніж заявляють високопосадовці ЄС.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.
Причини затримок
Як зазначається, станом на червень 2024 року Україна отримала від Європи трохи більше ніж 500 тисяч снарядів замість обіцяного мільйону, ще й зі значним затриманням термінів постачання.
Об'єднання журналістів-розслідувачів, до якого увійшли представники проєкту "Схеми" та низки західних медіа, з'ясували, чому в Європі виникли труднощі з нарощуванням потужностей виробництва боєприпасів.
Анонімні джерела журналістів серед представників компаній виробників зброї розповіли, що зараз у світі існує глобальний дефіцит пороху та вибухових речовин.
Крім того, західні уряди намагаються уникати підписання довгострокових контрактів з виробниками зброї, через що ВПК відчуває нестачу фінансування.
Водночас неназвані європейські урядовці звинуватили саму структуру Євросоюзу – бюрократичну і неповоротку – у затримках постачання артилерійських снарядів до України.
Третьою причиною порушення обіцянок Україні джерела назвали неадекватність оцінки Євросоюзу своїх виробничих потужностей.
Чеська ініціатива
"Так звана чеська ініціатива щодо боєприпасів, в якій також беруть участь Данія та Нідерланди, поки що не виправдала початкових очікувань.
У лютому президент Петр Павел заявив, що Чеська Республіка виявила 800 000 артилерійських снарядів у світі, які можуть бути швидко направлені в Україну, якщо будуть гроші. Але прогрес був повільним, і високопоставлене джерело в Міністерстві оборони України повідомило, що перша партія, яка прибула в червні, складалася з менш ніж 50 000 снарядів", - пишуть журналісти.
Джерело, знайоме з ініціативою, повідомило Радіо Свобода, що з 15 країн, які погодилися спільно купувати боєприпаси для України, лише шість зробили свої внески станом на середину червня, тоді як інші дев'ять заявили, що гроші надходять.
"Наразі ми зібрали достатньо коштів, включно з обіцянками, які ми рахуємо, на 500 000 снарядів", - повідомив Investigace.CZ посланник чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копецни.
За його словами, це питання фінансів. Проблема не стільки в політичних уподобаннях, скільки у відсутності фінансування.
Журналістам-розслідувачам також вдалося ознайомитися з внутрішнім звітом німецького виробника зброї Rheinmetall від січня цього року.
У документі зокрема зазначається, що виробничі потужності концерну становлять 350 тисяч снарядів на рік, а решта провідних європейських виробників здатна виготовити ще 200 тисяч боєприпасів протягом року.
Таким чином загальна річна потужність виробництва боєприпасів у Європі становить 550 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Така оцінка суперечить заяві Європейської Комісії про те, що станом на січень 2024 року Європа збільшила свої виробничі потужності до мільйона снарядів на рік.
У відповідь на запит журналістів щодо розбіжностей в оцінках представники Єврокомісії зазначили, що їхні заяви щодо виробництва боєприпасів "ґрунтуються на фактах" з "урахуванням поточних інвестицій" у підприємства військово-промислового комплексу.
Що кажуть в Україні?
Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважає, що самотужки Україна ніколи не зможе задовольнити внутрішню потребу у снарядах.
"Ми ніколи не зможемо виробляти стільки боєприпасів, скільки зараз потрібно нашим Збройним силам", - сказав Камишін у коментарі "Схемам".
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, поточна потреба Сил оборони становить 200 тисяч снарядів на місяць. Втім, ЄС та США разом узяті не можуть задовольнити цю потребу.
Що можна зробити?
Журналісти проєкту акцентують − навіть якщо ЄС досягне обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, то це все одно становитиме лише половину від потужності російського виробництва артилерійських боєприпасів, яка сягає 4-4,5 мільйона на рік.
До всього цього треба враховувати те, що не всі снаряди, вироблені в ЄС, направляють до України. Частину європейські країни залишають для себе. Це потрібно, щоб поповнювати власні запаси (після того, як вони віддають Україні те, що мали) і щоб виконати вимогу НАТО щодо наявності достатньої кількості снарядів на своїх складах для 30 днів можливих бойових дій високої інтенсивності, йдеться у розслідуванні.
Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.
Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.
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це, не сов'єтський союз, пятілєтка за трі года.
це, капіталізм! рахується все! кожна копійчина, кожна хвилина!
тут нема такого, план любой ценой! або, валом по плану!
коли у бюргера починається обід, він просто вимикає чпу та й де їсти сосиски з пивом. як що, в той момент, там буда якась деталь, що недопилилась, і зламалася вся лінія, то накажуть інженера технолога, за неправильний розрахунок!
тобто авто можуть за місяць стільки виготовити, а снарядів за рік не можуть
Україна має відновити ядерну зброю, як єдину, справжню гарантію безпеки.
На крайняк із Китаю....
Та ладно це, але ж три роки такої війни якої не було з часів другої Світової, і все одно в глибині своєї свідомості вони до сих пір вірять що цей кровожерливий "ведмедик" ще стане пухнастим. То чому не вистачає снарядів, щоб захистити Світ добра?...
Таким чином Трамп мав рацію, вимагаючи від Європи збільшити витрати на оборону і військову промисловість. Але в ЄС у відповідь звинуватили Трампа в "руйнуванні НАТО"
Барселона - найбагатший регіон Іспанії , живе виключно за рахунок туризму . На фото жителі Барселони скандують - туристи геть додому . !
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Все схоже на злив Чехословакіі Гітлеру, а потім пізніше всі кровушкой умиємось.
Тенденція до того що всім нам кабздець. Украіна вже страждає, а в Європу це все згодом прийде, але "тішіть" лише що і кацапи потім "помруть міліонами" як вони мріють "пафтаріть".