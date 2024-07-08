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Новини
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ЄС удвічі переоцінив свої можливості з виробництва боєприпасів для України і передає їх зі значним запізненням, - ЗМІ

Боєприпаси для України

Європейський Союз, ймовірно, у декілька разів переоцінив свої можливості з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для України, а обіцяні боєприпаси надходять до країни зі значним запізненням. Наявні обсяги можуть бути щонайменше вдвічі скромнішими, ніж заявляють високопосадовці ЄС.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Причини затримок

Як зазначається, станом на червень 2024 року Україна отримала від Європи трохи більше ніж 500 тисяч снарядів замість обіцяного мільйону, ще й зі значним затриманням термінів постачання.

Об'єднання журналістів-розслідувачів, до якого увійшли представники проєкту "Схеми" та низки західних медіа, з'ясували, чому в Європі виникли труднощі з нарощуванням потужностей виробництва боєприпасів.

Анонімні джерела журналістів серед представників компаній виробників зброї розповіли, що зараз у світі існує глобальний дефіцит пороху та вибухових речовин.

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Крім того, західні уряди намагаються уникати підписання довгострокових контрактів з виробниками зброї, через що ВПК відчуває нестачу фінансування.

Водночас неназвані європейські урядовці звинуватили саму структуру Євросоюзу – бюрократичну і неповоротку – у затримках постачання артилерійських снарядів до України.

Третьою причиною порушення обіцянок Україні джерела назвали неадекватність оцінки Євросоюзу своїх виробничих потужностей.

Чеська ініціатива

"Так звана чеська ініціатива щодо боєприпасів, в якій також беруть участь Данія та Нідерланди, поки що не виправдала початкових очікувань.

У лютому президент Петр Павел заявив, що Чеська Республіка виявила 800 000 артилерійських снарядів у світі, які можуть бути швидко направлені в Україну, якщо будуть гроші. Але прогрес був повільним, і високопоставлене джерело в Міністерстві оборони України повідомило, що перша партія, яка прибула в червні, складалася з менш ніж 50 000 снарядів", - пишуть журналісти. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія готова й далі бути посередницею в закупівлі боєприпасів для України, але потрібні кошти від партнерів

Джерело, знайоме з ініціативою, повідомило Радіо Свобода, що з 15 країн, які погодилися спільно купувати боєприпаси для України, лише шість зробили свої внески станом на середину червня, тоді як інші дев'ять заявили, що гроші надходять.

"Наразі ми зібрали достатньо коштів, включно з обіцянками, які ми рахуємо, на 500 000 снарядів", - повідомив Investigace.CZ посланник чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копецни.

За його словами, це питання фінансів. Проблема не стільки в політичних уподобаннях, скільки у відсутності фінансування.

Журналістам-розслідувачам також вдалося ознайомитися з внутрішнім звітом німецького виробника зброї Rheinmetall від січня цього року.

У документі зокрема зазначається, що виробничі потужності концерну становлять 350 тисяч снарядів на рік, а решта провідних європейських виробників здатна виготовити ще 200 тисяч боєприпасів протягом року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країнам Альянсу бракує спеціалістів для збільшення виробництва зброї та боєприпасів, - посол США у НАТО Сміт

Таким чином загальна річна потужність виробництва боєприпасів у Європі становить 550 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Така оцінка суперечить заяві Європейської Комісії про те, що станом на січень 2024 року Європа збільшила свої виробничі потужності до мільйона снарядів на рік.

У відповідь на запит журналістів щодо розбіжностей в оцінках представники Єврокомісії зазначили, що їхні заяви щодо виробництва боєприпасів "ґрунтуються на фактах" з "урахуванням поточних інвестицій" у підприємства військово-промислового комплексу.

Що кажуть в Україні?

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважає, що самотужки Україна ніколи не зможе задовольнити внутрішню потребу у снарядах.

"Ми ніколи не зможемо виробляти стільки боєприпасів, скільки зараз потрібно нашим Збройним силам", - сказав Камишін у коментарі "Схемам".

Також читайте: Частину боєприпасів за чеською ініціативою для України відновлять на заводах Словаччини, - президент Пеллегріні

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, поточна потреба Сил оборони становить 200 тисяч снарядів на місяць. Втім, ЄС та США разом узяті не можуть задовольнити цю потребу.

Що можна зробити?

Журналісти проєкту акцентують − навіть якщо ЄС досягне обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, то це все одно становитиме лише половину від потужності російського виробництва артилерійських боєприпасів, яка сягає 4-4,5 мільйона на рік.

До всього цього треба враховувати те, що не всі снаряди, вироблені в ЄС, направляють до України. Частину європейські країни залишають для себе. Це потрібно, щоб поповнювати власні запаси (після того, як вони віддають Україні те, що мали) і щоб виконати вимогу НАТО щодо наявності достатньої кількості снарядів на своїх складах для 30 днів можливих бойових дій високої інтенсивності, йдеться у розслідуванні.

Читайте: Перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибула в Україну, - Фіала

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Автор: 

боєприпаси (2298) допомога (8453) Євросоюз (13680)


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Топ коментарі
+15
Зате з виробництвом стурбованостей у них можливості невичерпні..
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08.07.2024 14:43 Відповісти
+9
Господи, оце імпотенти кастровані! Ще хтось там квакає, що будемо воювати "до перемоги"? Зі своєю голою сракою, та такими "могутніми" союзничками? Кривавий цирк на дроті з клоунами.
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08.07.2024 14:44 Відповісти
+7
потужна заява, блд! там що, немає клерка з екселем, щоб порахував промислові спроможності?
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08.07.2024 14:46 Відповісти
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Зате з виробництвом стурбованостей у них можливості невичерпні..
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08.07.2024 14:43 Відповісти
Де президент України?! Цей анонс не на часі, бо сама Україна як не мобілізації, то дивани, то мирні переговори
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08.07.2024 14:45 Відповісти
Господи, оце імпотенти кастровані! Ще хтось там квакає, що будемо воювати "до перемоги"? Зі своєю голою сракою, та такими "могутніми" союзничками? Кривавий цирк на дроті з клоунами.
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08.07.2024 14:44 Відповісти
А чого ви очикували, пані, від тіх хто більш 30 років живе у країнах рожевих поні та носить рожеві окуляри? Подивиться на ютуби, тик токи та інстаграми, вас там за відос з баналбною бійкой підлітків забанят.
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08.07.2024 14:54 Відповісти
Ну нам теж треба було головою думати, обираючи партнерів для війни з таким скаженим монстром, як паРаша. Обрати рожевих поні, які здатні лише на стурбованість і з голою дупою йти воювати - це просто програти.
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08.07.2024 15:18 Відповісти
потужна заява, блд! там що, немає клерка з екселем, щоб порахував промислові спроможності?
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08.07.2024 14:46 Відповісти
Німецький концерн запросив у уряду щоб виконати замовлення або 400 млн дотацій на додаткове розширення виробництва або контракт на 10 років... в обидвох варіантах відмовили тому вони зробили те що дозволяли поточні виробничі потужності та існуючі контракти
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08.07.2024 14:46 Відповісти
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08.07.2024 14:46 Відповісти
Дуже дивно. ЛЮБЕ підприємство планує свою діяльність та обсяги випуску продукціх шомісяці, поквартально та на рік. Зная спроожность заводу робиться замовлення на сировину та комплектуючи. При збільшенні, довгостроковому збільшенні, збільшується набір кадрів з його навчанням та розконсервовується обладнання, верстати тощо або замовляється у відпоідних виробників. У ЄС шо, такіж ну дуже, до несносності, потужні менеджери як у ZEленського шо так напланували?
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08.07.2024 14:50 Відповісти
що, за тупа маячня?
це, не сов'єтський союз, пятілєтка за трі года.
це, капіталізм! рахується все! кожна копійчина, кожна хвилина!
тут нема такого, план любой ценой! або, валом по плану!
коли у бюргера починається обід, він просто вимикає чпу та й де їсти сосиски з пивом. як що, в той момент, там буда якась деталь, що недопилилась, і зламалася вся лінія, то накажуть інженера технолога, за неправильний розрахунок!
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08.07.2024 14:50 Відповісти
Ну як сказати під час Другої світової війни командно-планова економіка совітам (так і капаци далеко від цього не пішли) добре допомогла ,коли вони втратили на початку війни багато зброї ,потім на кожному підприємстві ВПК був "прєдставітєль ставкі " який ганяв керівництво підприємства ,погрожуючи репресіями в разі невиконання плану ,жорстко але це війна ,а в Європі всі розслабились. А ленд-ліз пішов тільки в 1942 році.
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08.07.2024 15:35 Відповісти
Так ніхто не збирався воювати з кацапами ,Європу ще в 1945 році поділили на сфери впливу а Україна тоді була частиною совдепії ,потім з"явилась так звана "доктрина брєжнєва" а по простому кажучи ми не ліземо до вашої сфери впливу ,а ви не лізете до нашої сфери впливу. ,та й в 1991 році мало що змінилось ,бо в Європі і далі вважали ,що Україна хоч і стала незалежною але так і залишились у сфері впливу рашки ,ось такі от реалії.
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08.07.2024 15:43 Відповісти
В октябре 2023 года в ЕС было введено в эксплуатацию 855 тысяч новых автомобилей

тобто авто можуть за місяць стільки виготовити, а снарядів за рік не можуть
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08.07.2024 14:51 Відповісти
Ось так нас штовхають в обiйми прутiна....
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08.07.2024 14:52 Відповісти
Брехня. Просто їх не полишає надія умиротворити кремлівського маніяка, відмінити санкції та продовжити вести з ним кривавий бізнес.
Україна має відновити ядерну зброю, як єдину, справжню гарантію безпеки.
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08.07.2024 14:55 Відповісти
Так і є. Я розумію що корупція, але якщо вони не хочуть обговорювати членство в НАТО, то про що це все? Хочуть щоб ми так і були буферною зоною між ними і покупцями їхніх товарів? Якщо це так, то нам тоді треба рівнятися на Турцію (в найкращих речах, тобто самостійності). Може колись ситуація зміниться, але в той момент може бути так що вони вже нам не будуть треба.
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09.07.2024 20:02 Відповісти
Ну, якщо не можуть, то хай випишуть собі менеджера з КНДР чи Ірану!
На крайняк із Китаю....
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08.07.2024 14:56 Відповісти
Хоч на третьому році війни правду почули...
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08.07.2024 14:58 Відповісти
Почули , коли вже з усіх прасок почали про мирні переговори густи. Дуже... Своєчасно.
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08.07.2024 15:20 Відповісти
Бл., тридцять років сиділи за одним столом з вбивцями, уявили собі що то добрий та пухнастий плюшевий ведмедик, робили з ним "перезагрузку" коли він вже повсюди пускав людську кров, і якось не помитили як цей "Мішка" виявився людожером а навкруги його полчища голодних щурів вскормлених їм людоненавісницькою ідеєю.
Та ладно це, але ж три роки такої війни якої не було з часів другої Світової, і все одно в глибині своєї свідомості вони до сих пір вірять що цей кровожерливий "ведмедик" ще стане пухнастим. То чому не вистачає снарядів, щоб захистити Світ добра?...
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08.07.2024 15:09 Відповісти
Пи₴дуни детектед.
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08.07.2024 15:16 Відповісти
Такие же пи*даболы как и Зеленский. Буквально все оказалось брехней.
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08.07.2024 15:16 Відповісти
Знову зрада. Які нах 4 млн снарядів в росії. це загальна цифра, в яку рахуються 23 мм до зеніток, 30 мм до БМП і так далі. Навіщо писати брехню. 152 мм снаряди добре буде, якщо 1.5 млн вироблять, це разом з відновленними з радянських складів.
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08.07.2024 15:21 Відповісти
Таким чином загальна річна потужність виробництва *********** у Європі становить 550 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру"

Таким чином Трамп мав рацію, вимагаючи від Європи збільшити витрати на оборону і військову промисловість. Але в ЄС у відповідь звинуватили Трампа в "руйнуванні НАТО"
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08.07.2024 15:22 Відповісти
Та з Європою взагалі щось коїться дивне . Інколи дивишся на них і не можеш повірити в те що то європейці , а не русня .
Барселона - найбагатший регіон Іспанії , живе виключно за рахунок туризму . На фото жителі Барселони скандують - туристи геть додому . !
..
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08.07.2024 15:22 Відповісти
ну а нашо снаряди робити, тут в Європі війни немає.

Все схоже на злив Чехословакіі Гітлеру, а потім пізніше всі кровушкой умиємось.

Тенденція до того що всім нам кабздець. Украіна вже страждає, а в Європу це все згодом прийде, але "тішіть" лише що і кацапи потім "помруть міліонами" як вони мріють "пафтаріть".
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08.07.2024 15:24 Відповісти
Як це переоцінив? - вони шо не можуть вкурити на шо вони здатні?
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08.07.2024 15:26 Відповісти
Для кого ці безглузді відмазки? Тавсе в них є, он вже вирішили створювати та підготувати свої 30-50 бригад... Ось вам і пазлик склався, щому "немає" того, чого обіцяли
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08.07.2024 15:33 Відповісти
Бригади такий же ******, як і про все інше.
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08.07.2024 15:45 Відповісти
Слюняві імпотенти!!
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08.07.2024 16:06 Відповісти
Ось тепер, як контрнаступим!
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Не віриться,що у кинидири більше можливостей,ніж у цілогоєвросоюзу...
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08.07.2024 16:46 Відповісти
 
 