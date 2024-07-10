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Данія стане першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме виробництво української зброї та боєприпасів, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров

Данія напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з його данським колегою Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, передає Цензор.НЕТ.

"Ключове питання зустрічі: передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Впевнений, що ці літаки значно зміцнять захист наших міст від російського ракетного терору та посилять можливості Сил оборони України в небі", - повідомив Умєров.

Крім того, на зустрічі обговорювалось питання інвестицій у нашу оборонну індустрію. Данія - перша країна НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

Також читайте: Умєров розповів про особливості Українського легіону, який створять у Польщі

За словами Умєрова, вже найближчим часом буде підписано перший контракт.

"Ще одним пріоритетом є створення спільних підприємств. Обговорили модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити нашу обороноздатність. Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", яким стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", - додав глава міноборони.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, винищувачі F-16 вже в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

Читайте: Умєров подякував партнерам за рішення про посилення української ППО: Ці системи допоможуть захистити наші міста. Нові анонси скоро

Автор: 

боєприпаси (2298) Данія (787) фінансування (3157) українська зброя (184) Умєров Рустем (660)


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10.07.2024 20:32 Відповісти
+5
Соловейка ти наш!

А нахріна твій ріт робить так, що рашісткій розвідці вже не потрібно працювати.

Краще працюй на перемогу України, а не на свою презентацію. А, краще нахрін з посади.
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10.07.2024 21:41 Відповісти
+4
Ой дебіл..він хоч зрозумів, що це вже навіть не натяк - що вони крадії, з якими ніхто діла мати не хоче!! Що всі знають, що ці падли крадуть, як в останнє!!
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10.07.2024 21:05 Відповісти
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КОНТРОЛЮЮЧИЙ ВИРОБНИЦТВО МЕНЕДМЕНТ БУВ З ДАНІЇ

КОНТРОЛЮЮЧИЙ ЗБУТ МЕНЕДЖМЕНТ БУВ З ДАНІЇ
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10.07.2024 20:32 Відповісти
УМЕРОВ же не приховав що він , прямо з дні призначення Міністром, як голова держмайна знаходиться під розслідуванням?
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10.07.2024 20:34 Відповісти
А не багато ли ти Умеров, трандішь?!

Ще нічого не зроблено…

Одні намери..

А ти вже піариться та ворога інформувати про плани України?!
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10.07.2024 22:04 Відповісти
ТРИ!!! Керівники свого часу ДЕРЖМАЙНА закінчували життя не за своїм бажанням й не по хворобі. А Умеров керує МІНОБОРОНИ !
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10.07.2024 20:36 Відповісти

2015 рік Радіо Свобода
Самовбивства, ймовірні самовбивства і загибель при нез'ясованих обставинах… Лише за останні 2 місяці в Україні неприродньою смертю загинули п'ятеро високопосадовців. Зі смертю Михайла Чечетова пов'язують і само(?)вбивство іншого голови фонду держмайна - Валентини Семенюк. Рівно 10 років тому від 2 пострілів в голову загинув екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який був свідком у справі Гонгадзе. В багатьох подібних справах слідство не ставить останньої крапки. І в суспільства лишаються запитання: суїцид? Доведення до самогубства? Чи його інсценування?
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10.07.2024 20:39 Відповісти
стосовно цих персон уукраїнського народу немає питань
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10.07.2024 21:06 Відповісти
Ой дебіл..він хоч зрозумів, що це вже навіть не натяк - що вони крадії, з якими ніхто діла мати не хоче!! Що всі знають, що ці падли крадуть, як в останнє!!
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10.07.2024 21:05 Відповісти
Капець! А зелена влада що буде фінансувати, зелені офшори?!!!
Геть зелену саранчу!
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10.07.2024 21:28 Відповісти
Попросилася на роботу завгоспом до СБУ, мабуть забанять
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10.07.2024 21:32 Відповісти
Соловейка ти наш!

А нахріна твій ріт робить так, що рашісткій розвідці вже не потрібно працювати.

Краще працюй на перемогу України, а не на свою презентацію. А, краще нахрін з посади.
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10.07.2024 21:41 Відповісти
Ну не катлєти у ВРУ з отими голиками, фінансують виробництво зброї в Україні!! Вони гроші по тумбочкам та під кроватями ховають, або, в іноземні банки на рахунки виводЯТЬ….
Слуги уже багато вивели, тому і змінює зеленський генпрокурорів, як отой резиновий виріб, одноразовий…, не випадково!

Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!!
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10.07.2024 21:49 Відповісти
внукам хватіт - додав міністр
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10.07.2024 21:52 Відповісти
Умєров, вам не соромно що інші крани фінансують виробництва української зброї?
А ви не пробували запитати фінансування у української ЖЛОБОЕЛІТИ? Чи її Україна цікавить виключно як дойна корова? Доїмо поки боїться а потім хочь трава не рости.
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11.07.2024 11:32 Відповісти
 
 