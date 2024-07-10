Данія стане першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме виробництво української зброї та боєприпасів, - Умєров
Данія напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з його данським колегою Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, передає Цензор.НЕТ.
"Ключове питання зустрічі: передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Впевнений, що ці літаки значно зміцнять захист наших міст від російського ракетного терору та посилять можливості Сил оборони України в небі", - повідомив Умєров.
Крім того, на зустрічі обговорювалось питання інвестицій у нашу оборонну індустрію. Данія - перша країна НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.
За словами Умєрова, вже найближчим часом буде підписано перший контракт.
"Ще одним пріоритетом є створення спільних підприємств. Обговорили модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити нашу обороноздатність. Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", яким стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", - додав глава міноборони.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше, винищувачі F-16 вже в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.
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ФІНАСОВИЙ МЕНДЖМЕНТ БУВ З ДАНІЇ
КОНТРОЛЮЮЧИЙ ВИРОБНИЦТВО МЕНЕДМЕНТ БУВ З ДАНІЇ
КОНТРОЛЮЮЧИЙ ЗБУТ МЕНЕДЖМЕНТ БУВ З ДАНІЇ
Ще нічого не зроблено…
Одні намери..
А ти вже піариться та ворога інформувати про плани України?!
2015 рік Радіо Свобода
Самовбивства, ймовірні самовбивства і загибель при нез'ясованих обставинах… Лише за останні 2 місяці в Україні неприродньою смертю загинули п'ятеро високопосадовців. Зі смертю Михайла Чечетова пов'язують і само(?)вбивство іншого голови фонду держмайна - Валентини Семенюк. Рівно 10 років тому від 2 пострілів в голову загинув екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який був свідком у справі Гонгадзе. В багатьох подібних справах слідство не ставить останньої крапки. І в суспільства лишаються запитання: суїцид? Доведення до самогубства? Чи його інсценування?
Геть зелену саранчу!
А нахріна твій ріт робить так, що рашісткій розвідці вже не потрібно працювати.
Краще працюй на перемогу України, а не на свою презентацію. А, краще нахрін з посади.
Слуги уже багато вивели, тому і змінює зеленський генпрокурорів, як отой резиновий виріб, одноразовий…, не випадково!
Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!!
А ви не пробували запитати фінансування у української ЖЛОБОЕЛІТИ? Чи її Україна цікавить виключно як дойна корова? Доїмо поки боїться а потім хочь трава не рости.