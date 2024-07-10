Данія стане першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме виробництво української зброї та боєприпасів, - Умєров

Данія напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з його данським колегою Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, передає Цензор.НЕТ.

"Ключове питання зустрічі: передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Впевнений, що ці літаки значно зміцнять захист наших міст від російського ракетного терору та посилять можливості Сил оборони України в небі", - повідомив Умєров.

Крім того, на зустрічі обговорювалось питання інвестицій у нашу оборонну індустрію. Данія - перша країна НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

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За словами Умєрова, вже найближчим часом буде підписано перший контракт.

"Ще одним пріоритетом є створення спільних підприємств. Обговорили модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити нашу обороноздатність. Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", яким стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", - додав глава міноборони.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, винищувачі F-16 вже в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

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