Умєров подякував партнерам за рішення про посилення української ППО: Ці системи допоможуть захистити наші міста. Нові анонси скоро

На початку роботи на Вашингтонському саміті НАТО було ухвалено рішення про зміцнення української системи ППО.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що країни Альянсу, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання нам систем протиповітряної оборони.

"Рішення включає додаткові батареї Patriot, систему SAMP-T та компоненти для їхньої роботи. Ці системи допоможуть захистити наші міста, мирних жителів та критичну інфраструктуру. Вдячні нашим союзникам з США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії", - зазначає Умєров.

Також у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем ППО, таких як NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Це, за словами міністра оборони, значно підсилить нашу оборону.

"Висловлюємо окрему подяку Канаді, Норвегії, Іспанії, Великій Британії та іншим державам за надання цих систем і перехоплювачів. Ми вдячні всім країнам, які долучились до Ініціативи негайної дії з ППО, яка зібрала понад $1 мільярд на підтримку ППО України. Робота над іншими ініціативами триває. Нові анонси скоро! Це наш пріоритет", - резюмує він.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає додаткові батареї "Patriot" та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО.

Президент України Володимир Зеленський, що додаткових систем Patriot не достатньо для захисту України.