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Умєров подякував партнерам за рішення про посилення української ППО: Ці системи допоможуть захистити наші міста. Нові анонси скоро

patriot,нідерланди

На початку роботи на Вашингтонському саміті НАТО було ухвалено рішення про зміцнення української системи ППО.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що країни Альянсу, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання нам систем протиповітряної оборони.

"Рішення включає додаткові батареї Patriot, систему SAMP-T та компоненти для їхньої роботи. Ці системи допоможуть захистити наші міста, мирних жителів та критичну інфраструктуру. Вдячні нашим союзникам з США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії", - зазначає Умєров.

Також у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем ППО, таких як NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Це, за словами міністра оборони, значно підсилить нашу оборону.

"Висловлюємо окрему подяку Канаді, Норвегії, Іспанії, Великій Британії та іншим державам за надання цих систем і перехоплювачів. Ми вдячні всім країнам, які долучились до Ініціативи негайної дії з ППО, яка зібрала понад $1 мільярд на підтримку ППО України. Робота над іншими ініціативами триває. Нові анонси скоро! Це наш пріоритет", - резюмує він.

Читайте також: Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає додаткові батареї "Patriot" та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО.

Президент України Володимир Зеленський, що додаткових систем Patriot не достатньо для захисту України.

Автор: 

ППО (3294) Patriot (330) Умєров Рустем (660)


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Тобто(ППО аж до...перемоги(
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10.07.2024 08:00 Відповісти
Партнери:ось вам чайна ложка перловки, щоб ви з голоду не здохли!
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10.07.2024 08:11 Відповісти
Анонсер Умєров? Це справді те, чим має зацматися міністр оборони? 🤔 Чи може ппосто слава іншого анонснра Майкла Баффера спокою не дає? 🤔 Так Баффер все одно найкращий. Конферансьє.
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10.07.2024 08:14 Відповісти
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10.07.2024 08:15 Відповісти
Вирішили що будуть допомагати,але чи допоможуть?Тикнуть дві ракети для ппо-теж поміч.Поставиш їх у себе на дачі,яку ти обіцяв дітям віддати,чмо зелене.
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10.07.2024 08:15 Відповісти
Ага,анонсуйте,адресу забийте в єдиний реєстр,координати,поставте в рядок,і просріть.
Поки нададуть казапи енергетику доб'ють .
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10.07.2024 08:27 Відповісти
Напоминание о том, что министерством обороны руководит Умеров, может лишь уменьшить помощь Украине Запада.
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10.07.2024 09:32 Відповісти
 
 