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Новини Допомога Україні
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Україна отримає додаткові батареї Patriot та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО, - заява

Patriot для України

США, Німеччини, Нідерланди, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та компоненти до них. У цілому партнери зобов'язалися виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Про це йдеться у спільній заяві щодо зміцнення протиповітряної оборони України президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи додаткові батареї "Patriot", надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією; компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot"; і додаткову систему SAMP-T, надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників

Окрім цього, як зазначається, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Як йдеться у заяві, декілька членів Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.

США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО на Україну чекають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Patriot, - посол США при НАТО Сміт

"Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, і Коаліції з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція.

Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною", - сказано в заяві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що третій ЗРК Patriot прибув до України з Німеччини.

Автор: 

ППО (3294) Patriot (330)


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Топ коментарі
+4
А дії президента України з 2019 року по зміцненню оборони надихають? А вже надана допомога на мільярди? А використання МО цієї допомоги?
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10.07.2024 07:37 Відповісти
+3
Це також надихає. Особливо розмінування Чонгару.
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10.07.2024 07:42 Відповісти
+2
Хто просив 61млрд у Конгреса, та звинувачував республіканців, що вони не голосують закон в Палаті представників, котрий до середини лютого знаходився в Сенаті, де демократична більшість намагалась втиснути всі побажання в один закон.

Отримав?
Отримав

За 2.5місяці, використав 900млн, ще 150млн обіцяють 2 тижні, та так https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на офіційному сайті ці кошти не з'явились

Залишається 2.5 до кінця фінансового року - значна частина коштів згорить.

На ювілейному саміті НАТО - пообіцяли "У цілому партнери зобов'язалися виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України"
тобто всі 50+ країн - 1млрд

це при тому, що в розпорядженні президента США - 61млрд
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10.07.2024 10:56 Відповісти
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Найбільш часто вживані слова: нададуть, виділять, отримає, планує, анонсував і т.п.
Це так надихає!
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10.07.2024 06:51 Відповісти
А дії президента України з 2019 року по зміцненню оборони надихають? А вже надана допомога на мільярди? А використання МО цієї допомоги?
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10.07.2024 07:37 Відповісти
Це також надихає. Особливо розмінування Чонгару.
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10.07.2024 07:42 Відповісти
Звісно надихають. Стадіони, парки, відновлення "Мрії", сковорідки в укриття - що ще треба воюючій державі? А за все це маємо подякувати найвеличнішим лідеру **********. Як тут не надихнутися?)))
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10.07.2024 13:57 Відповісти
"Казав пан - кожух дам. Та слово його тепле"
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10.07.2024 07:42 Відповісти
Клас! А поки що можна продовжувати будувати дороги, знімати шоу!
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10.07.2024 08:21 Відповісти
Файно, тільки мертвому припарки не дуже допомагають. Скільки ми вже петріотів проїли? 2? Чим більше їх буде, тим більше будемо проїдати.
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10.07.2024 09:59 Відповісти
О, вы питаетесь Патриотами? Да вы гурман!
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10.07.2024 12:01 Відповісти
Хто просив 61млрд у Конгреса, та звинувачував республіканців, що вони не голосують закон в Палаті представників, котрий до середини лютого знаходився в Сенаті, де демократична більшість намагалась втиснути всі побажання в один закон.

Отримав?
Отримав

За 2.5місяці, використав 900млн, ще 150млн обіцяють 2 тижні, та так https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на офіційному сайті ці кошти не з'явились

Залишається 2.5 до кінця фінансового року - значна частина коштів згорить.

На ювілейному саміті НАТО - пообіцяли "У цілому партнери зобов'язалися виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України"
тобто всі 50+ країн - 1млрд

це при тому, що в розпорядженні президента США - 61млрд
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10.07.2024 10:56 Відповісти
та не було ніяких 61 млрд на Україну. І нічого не згорить.

1) Там більша частина - це поповнення запасів країн НАТО .

2) Нам десь підпадало 13.6 лярдів (з запасів США). Але це на 2 роки.
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10.07.2024 12:04 Відповісти
Так всім розказують, що 61млрд, до цього 113млрд
Навіть Трамп вірить в це

Ось виділений PDA всім країнам в розмірі 7.8млрд - Україна одна з них
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".

Фіскальний рік закінчується 1 жовтня 2024
Якщо президент не підпише допомогу наприклад газі - то не використані кошти "згорять"
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10.07.2024 14:07 Відповісти
Это херня все. Нужны ракеты, чтобы стрелять по самолетам и аэродромам на территории РФ. И по военным заводам!
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10.07.2024 11:38 Відповісти
Я правильно розумію: це просто узагальнююча заява того, що і так раніше обіцяли?

Обіцянка раніше обіцяного?

Бо це ж вже було, цей перелік країн вже був.
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10.07.2024 12:00 Відповісти
Спасибо западу за ПВО!!
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10.07.2024 12:03 Відповісти
А скоро оці всі партнери відчують на собі як залаишати свої країни без систем ППО-ПРО і все віддавати сину генерала фсб. Партнери - ви дебіли. Жодної системи, жодного снаряда - та спитайте вже - ЧОМУ ПРЕЗЕДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕХТУЄ ТА ТРАХАЄ КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ, ТА НЕ РОБИТЬ СВОЮ ЗБРОЮ. Ви ідіоти, якшо не розумієте шо фсб вас розводить на зброю, як лохів.
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10.07.2024 12:07 Відповісти
Вони нічого не віддали. Вони пообіцяли, що віддадуть. Колись. Якось. Може.
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10.07.2024 13:58 Відповісти
Щодо "Патріотів". Один раз кажуть (пишуть) про додаткоВІ батареї "Патріот", а далі - лише про компоненти для забезпечення роботи додаткоВОЇ батареї "Патріот".
Одним "Патріотом" Україну не прикрити, навіть Харків...
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10.07.2024 13:18 Відповісти
 
 