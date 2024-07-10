Україна отримає додаткові батареї Patriot та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО, - заява

США, Німеччини, Нідерланди, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та компоненти до них. У цілому партнери зобов'язалися виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Про це йдеться у спільній заяві щодо зміцнення протиповітряної оборони України президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи додаткові батареї "Patriot", надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією; компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot"; і додаткову систему SAMP-T, надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

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Окрім цього, як зазначається, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Як йдеться у заяві, декілька членів Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.

США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року.

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"Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, і Коаліції з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція.

Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною", - сказано в заяві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що третій ЗРК Patriot прибув до України з Німеччини.