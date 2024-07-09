УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини
1 612 19

На саміті НАТО на Україну чекають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Patriot, - посол США при НАТО Сміт

США нададуть Україні Patriot

Посолка США при НАТО Джуліанна Сміт анонсувала Patriot для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень" і закликала стежити за конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку.

Також Сміт заявила про фінансові зобовʼязання й "Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо".

Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують міст до членства.

"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо" , - сказала Сміт.

Водночас вона підтвердила, що Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, - Білий дім

Автор: 

НАТО (6563) саміт (797) США (23449) Україна (5969) Patriot (330)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Якщо ми будемо лише збивати кацапській ракети, то у кінцевому рахунку програємо, бо кацапів більше, ракет к них більше, фінансових ресурсів у них теж більше. Нам теж треба відновлювати ракетобудування, одних дронів замало
показати весь коментар
09.07.2024 06:56 Відповісти
+7
Петріот-не панацея нажаль. А по своєму "мосту до членства" можете всією своєю НАТОю йти на...
показати весь коментар
09.07.2024 06:57 Відповісти
+5
Десь усміхнувся директор асфальтного заводу.😏
показати весь коментар
09.07.2024 06:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо ми будемо лише збивати кацапській ракети, то у кінцевому рахунку програємо, бо кацапів більше, ракет к них більше, фінансових ресурсів у них теж більше. Нам теж треба відновлювати ракетобудування, одних дронів замало
показати весь коментар
09.07.2024 06:56 Відповісти
Десь усміхнувся директор асфальтного заводу.😏
показати весь коментар
09.07.2024 06:58 Відповісти
Петріот-не панацея нажаль. А по своєму "мосту до членства" можете всією своєю НАТОю йти на...
показати весь коментар
09.07.2024 06:57 Відповісти
Саме так ,вже заговорили про "мост" в НАТО " ,
а раніше ,нібито ,обіцяли ,що вже двері .
показати весь коментар
09.07.2024 08:02 Відповісти
Наступний рівень-кімната для перемовин з майбутніми партнерами.
показати весь коментар
09.07.2024 08:07 Відповісти
это все хорошо, но еще нужны позитивные новости по поставкам самолётов и ракет.
показати весь коментар
09.07.2024 07:00 Відповісти
невже ще Patriot пообіцяють
показати весь коментар
09.07.2024 07:06 Відповісти
Людина дивна істота, все одно не полишає надії, що колись її приємно здивують тим, про що вона і мріяти боялась.
Я чекала, що влада США в кордонах прагматичної логіки взаємопов'язаних речей, заявить не тільки про зняття заборон будь яких щодо використання їх зброї Україною, але напише власний список зброї яку вирішили надати Україні і негайно, як країна яка знається на військовій справі і більше не може осоромитись на весь світ штучною неспроможністю дати достойну відповідь агресорам які руйнують не стільки і не тільки Україну, як і весь світоустрій.
Думала, ну ось воно, прозріння і честь, і сила, і список в якому будуть і ф16 і томагавки і купа петріотів, і безліч хаймарсів і атакамсів, бо це б дійсно було сильне рішення, рішення здатне повернути не один рейтинг вище ніж можна собі уявити, а головне повагу и власну сильну позицію з якою рахуватимуться всі!
Але ні, чудес не буває.
Ми поки в межах народних казок, в тих їх частинах, де суцільний морок, підлість і підступність розповзлися світом, а супермени мудрують над латексем аби виглядати в ньому приголомшливо.
показати весь коментар
09.07.2024 07:12 Відповісти

" Уявляєте речника Білого Дому, у якого брат в ІДІЛ? Або речника президента Ізраїлю з братом в ХАМАС? А речника президента Ірану з братом в МОССАД?

Отож.

А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а й їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які путін тепер вимагає поступок від України.

Вся проросійсько-регіональна тусовка «ефективних менеджерів» ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми, змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди. Наприклад, створити з мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та ***********, які потім не були поставлені, розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивно-корупційну систему аля-рюс в правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак.

Можна багато що згадати. Але вони працюють і далі. А інфомережа Подоляка в цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили і інституції.
показати весь коментар
09.07.2024 07:21 Відповісти
"нєначасі"
показати весь коментар
09.07.2024 08:46 Відповісти
Ждіть - чекаите - надіитесь -- поки тільки більше обіцянок а не 1млн снарядів
показати весь коментар
09.07.2024 07:24 Відповісти
усі винні, що зебіли обрали лідора?
показати весь коментар
09.07.2024 08:31 Відповісти
Презик нам за те - шо Богу не молимся - то шо нам тепер посипати голову попелом? - потрібно боротися - економіка в нас в 10р менша за рашку - в якоі Китаи за спиною - один на один навіть при повніи мілітаризаціі Украіни ми не вистоім - тільки сильна допомога Заходу - якому теж це на руку
показати весь коментар
09.07.2024 10:30 Відповісти
F-16 залишили, щоб було що обіцяти на наступному саміті.
показати весь коментар
09.07.2024 07:27 Відповісти
Вже кашу наполовину з'їли а вони ложку принесли..
показати весь коментар
09.07.2024 07:32 Відповісти
Не принесли ложку Пообіцяли принести.
Ніхто нічого нам не дасть,лише абіцятимуть,а якщо дадуть,то мізер від потреби.
А в інтернеті новин повно,там якийсь автобус купили ,якого в Україні немає ніде,там бруківку за 30 км від лінії фронту кладуть,там автопарк поліції оновили...
Значить,є гроші,то нащо давати,як для нашої влади це не головне...
Поки самі нічого не зробимо,даватимуть по каплі.І міста наші руйнуватимуть,поки не будуть знищені засоби доставки.
показати весь коментар
09.07.2024 07:43 Відповісти
Ми трансантлантичні партнери нікуди не відступимо - бо в нас параліч
показати весь коментар
09.07.2024 08:23 Відповісти
Більше бомб - більше Петріот! Ще більше бомб!! Ще більше Петріот!! Ще більше бомб!!! А це правильне вирішення задачі?
показати весь коментар
09.07.2024 09:15 Відповісти
 
 