На саміті НАТО на Україну чекають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Patriot, - посол США при НАТО Сміт

Посолка США при НАТО Джуліанна Сміт анонсувала Patriot для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень" і закликала стежити за конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку.

Також Сміт заявила про фінансові зобовʼязання й "Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо".

Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують міст до членства.

"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо" , - сказала Сміт.

Водночас вона підтвердила, що Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.

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