На саміті НАТО на Україну чекають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Patriot, - посол США при НАТО Сміт
Посолка США при НАТО Джуліанна Сміт анонсувала Patriot для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.
"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.
Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень" і закликала стежити за конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку.
Також Сміт заявила про фінансові зобовʼязання й "Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо".
Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують міст до членства.
"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо" , - сказала Сміт.
Водночас вона підтвердила, що Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року.
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а раніше ,нібито ,обіцяли ,що вже двері .
Я чекала, що влада США в кордонах прагматичної логіки взаємопов'язаних речей, заявить не тільки про зняття заборон будь яких щодо використання їх зброї Україною, але напише власний список зброї яку вирішили надати Україні і негайно, як країна яка знається на військовій справі і більше не може осоромитись на весь світ штучною неспроможністю дати достойну відповідь агресорам які руйнують не стільки і не тільки Україну, як і весь світоустрій.
Думала, ну ось воно, прозріння і честь, і сила, і список в якому будуть і ф16 і томагавки і купа петріотів, і безліч хаймарсів і атакамсів, бо це б дійсно було сильне рішення, рішення здатне повернути не один рейтинг вище ніж можна собі уявити, а головне повагу и власну сильну позицію з якою рахуватимуться всі!
Але ні, чудес не буває.
Ми поки в межах народних казок, в тих їх частинах, де суцільний морок, підлість і підступність розповзлися світом, а супермени мудрують над латексем аби виглядати в ньому приголомшливо.
" Уявляєте речника Білого Дому, у якого брат в ІДІЛ? Або речника президента Ізраїлю з братом в ХАМАС? А речника президента Ірану з братом в МОССАД?
Отож.
А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а й їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які путін тепер вимагає поступок від України.
Вся проросійсько-регіональна тусовка «ефективних менеджерів» ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми, змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди. Наприклад, створити з мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та ***********, які потім не були поставлені, розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивно-корупційну систему аля-рюс в правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак.
Можна багато що згадати. Але вони працюють і далі. А інфомережа Подоляка в цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили і інституції.
Ніхто нічого нам не дасть,лише абіцятимуть,а якщо дадуть,то мізер від потреби.
А в інтернеті новин повно,там якийсь автобус купили ,якого в Україні немає ніде,там бруківку за 30 км від лінії фронту кладуть,там автопарк поліції оновили...
Значить,є гроші,то нащо давати,як для нашої влади це не головне...
Поки самі нічого не зробимо,даватимуть по каплі.І міста наші руйнуватимуть,поки не будуть знищені засоби доставки.