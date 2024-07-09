На саммите НАТО Украину ждут положительные новости относительно ПВО, в частности систем Patriot, - посол США при НАТО Смит
Посол США при НАТО Джулианна Смит анонсировала Patriot для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот счет, который поступит в ближайшие дни", - сказала Смит.
Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя" и призвала следить за конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности.
Также Смит заявила о финансовых обязательствах и "Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим".
Она также отметила, что во время саммита для Украины подготовят мост к членству.
"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - сказала Смит.
В то же время она подтвердила, что Альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 года.
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а раніше ,нібито ,обіцяли ,що вже двері .
Я чекала, що влада США в кордонах прагматичної логіки взаємопов'язаних речей, заявить не тільки про зняття заборон будь яких щодо використання їх зброї Україною, але напише власний список зброї яку вирішили надати Україні і негайно, як країна яка знається на військовій справі і більше не може осоромитись на весь світ штучною неспроможністю дати достойну відповідь агресорам які руйнують не стільки і не тільки Україну, як і весь світоустрій.
Думала, ну ось воно, прозріння і честь, і сила, і список в якому будуть і ф16 і томагавки і купа петріотів, і безліч хаймарсів і атакамсів, бо це б дійсно було сильне рішення, рішення здатне повернути не один рейтинг вище ніж можна собі уявити, а головне повагу и власну сильну позицію з якою рахуватимуться всі!
Але ні, чудес не буває.
Ми поки в межах народних казок, в тих їх частинах, де суцільний морок, підлість і підступність розповзлися світом, а супермени мудрують над латексем аби виглядати в ньому приголомшливо.
" Уявляєте речника Білого Дому, у якого брат в ІДІЛ? Або речника президента Ізраїлю з братом в ХАМАС? А речника президента Ірану з братом в МОССАД?
Отож.
А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а й їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які путін тепер вимагає поступок від України.
Вся проросійсько-регіональна тусовка «ефективних менеджерів» ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми, змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди. Наприклад, створити з мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та ***********, які потім не були поставлені, розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивно-корупційну систему аля-рюс в правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак.
Можна багато що згадати. Але вони працюють і далі. А інфомережа Подоляка в цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили і інституції.
Ніхто нічого нам не дасть,лише абіцятимуть,а якщо дадуть,то мізер від потреби.
А в інтернеті новин повно,там якийсь автобус купили ,якого в Україні немає ніде,там бруківку за 30 км від лінії фронту кладуть,там автопарк поліції оновили...
Значить,є гроші,то нащо давати,як для нашої влади це не головне...
Поки самі нічого не зробимо,даватимуть по каплі.І міста наші руйнуватимуть,поки не будуть знищені засоби доставки.