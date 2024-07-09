На саммите НАТО Украину ждут положительные новости относительно ПВО, в частности систем Patriot, - посол США при НАТО Смит

Посол США при НАТО Джулианна Смит анонсировала Patriot для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ на этот счет, который поступит в ближайшие дни", - сказала Смит.

Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя" и призвала следить за конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности.

Также Смит заявила о финансовых обязательствах и "Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим".

Она также отметила, что во время саммита для Украины подготовят мост к членству.

"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - сказала Смит.

В то же время она подтвердила, что Альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 года.

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