Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать дополнительные двусторонние встречи (Байдена - ред.). Единственное, что могу уже сейчас сказать о двух из них - с премьер-министром Великобритании и Президентом Зеленским", - рассказал Кирби.

В то же время он не уточнил даты проведения двусторонних переговоров. Однако напомнил что в планах саммита в Вашингтоне - заседание Совета Украина - НАТО, после чего Зеленский и Байден примут участие во встрече с лидерами двух десятков стран, которые подписали соглашения по безопасности с нашим государством.

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