Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне, - Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.
Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать дополнительные двусторонние встречи (Байдена - ред.). Единственное, что могу уже сейчас сказать о двух из них - с премьер-министром Великобритании и Президентом Зеленским", - рассказал Кирби.
В то же время он не уточнил даты проведения двусторонних переговоров. Однако напомнил что в планах саммита в Вашингтоне - заседание Совета Украина - НАТО, после чего Зеленский и Байден примут участие во встрече с лидерами двух десятков стран, которые подписали соглашения по безопасности с нашим государством.
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3устріч у Вашингтоні затьмарює не тільки війна Росії проти України, а й події останніх тижнів усередині країн НАТО. Господар саміту, президент США Джо Байден, після провальних теледебатів із Дональдом Трампом перебуває під дедалі більшим тиском зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів у листопаді. Саміт у Вашингтоні може виявитися останнім перед поверненням до Білого дому Трампа, який ставив під сумнів колективну безпеку в НАТО і не виключав скорочення допомоги Україні. У Європі ключові країни, Франція і Німеччина, ослаблені результатами виборів і зростаючим впливом ультраправих, які вимагають скоротити підтримку Києва.
Краще, з точки зору України, йдуть справи із середньостроковими двосторонніми безпековими угодами, домовленість про які була досягнута у Вільнюсі. Таких угод стає дедалі більше, напередодні візиту до Вашингтону президент Зеленський підписав чергову з Польщею. Усі вони розраховані на 10 років.
бо гієни Півдня і тундряної Півночі догризуть...
Надо брать !
Вони в столітніх війнах розуміються..😕
Більше жоден з президентів в світі на таке не погодився б, людей міняти на гроші, організовувати концлагері,як він з таким взагалі жити зібрався. Якщо воювати- то всіма разом, мордок загрозу всьому норм.світу.
іди в однокласниках проповідуй ! 😕
Без перемоги України він в прольоті.
Жодного разу за час війни не висловлювався стосовно мілітарі-одягу президента.
Але сьогодні дуже стриманий американський дипломат тихенько зауважив: «Я розумію, що у вас війна, але хоча б темну сорочку він міг надіти та заправити її у штани?» Потім зрозумів, зо бовкнув назагал зайвого і тут же (мабуть, в якості моральної компенсації) додав: «А дружина у нього гарна…»
©️ Передано зі слів нашого дипломата, який приймав участь у зустрічі Володимира Олександровича у Вашингтоні.