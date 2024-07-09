Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, - Білий дім
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати додаткові двосторонні зустрічі (Байдена - ред.). Єдине, що можу вже зараз сказати про дві з них - з прем’єр-міністром Великої Британії та Президентом Зеленським", - розповів Кірбі.
Водночас він не уточнив дати проведення двосторонніх переговорів. Однак нагадав що в планах саміту у Вашингтоні - засідання Ради Україна - НАТО, після чого Зеленський і Байден візьмуть участь у зустрічі з лідерами двох десятків країн, які підписали безпекові угоди з нашою державою.
Топ коментарі
+2 Ig Shu
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+2 Виталий #548501
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+2 Лис Микита #575773
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3устріч у Вашингтоні затьмарює не тільки війна Росії проти України, а й події останніх тижнів усередині країн НАТО. Господар саміту, президент США Джо Байден, після провальних теледебатів із Дональдом Трампом перебуває під дедалі більшим тиском зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів у листопаді. Саміт у Вашингтоні може виявитися останнім перед поверненням до Білого дому Трампа, який ставив під сумнів колективну безпеку в НАТО і не виключав скорочення допомоги Україні. У Європі ключові країни, Франція і Німеччина, ослаблені результатами виборів і зростаючим впливом ультраправих, які вимагають скоротити підтримку Києва.
Краще, з точки зору України, йдуть справи із середньостроковими двосторонніми безпековими угодами, домовленість про які була досягнута у Вільнюсі. Таких угод стає дедалі більше, напередодні візиту до Вашингтону президент Зеленський підписав чергову з Польщею. Усі вони розраховані на 10 років.
бо гієни Півдня і тундряної Півночі догризуть...
Надо брать !
Вони в столітніх війнах розуміються..😕
Більше жоден з президентів в світі на таке не погодився б, людей міняти на гроші, організовувати концлагері,як він з таким взагалі жити зібрався. Якщо воювати- то всіма разом, мордок загрозу всьому норм.світу.
іди в однокласниках проповідуй ! 😕
Без перемоги України він в прольоті.
Жодного разу за час війни не висловлювався стосовно мілітарі-одягу президента.
Але сьогодні дуже стриманий американський дипломат тихенько зауважив: «Я розумію, що у вас війна, але хоча б темну сорочку він міг надіти та заправити її у штани?» Потім зрозумів, зо бовкнув назагал зайвого і тут же (мабуть, в якості моральної компенсації) додав: «А дружина у нього гарна…»
©️ Передано зі слів нашого дипломата, який приймав участь у зустрічі Володимира Олександровича у Вашингтоні.