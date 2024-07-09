Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати додаткові двосторонні зустрічі (Байдена - ред.). Єдине, що можу вже зараз сказати про дві з них - з прем’єр-міністром Великої Британії та Президентом Зеленським", - розповів Кірбі.

Водночас він не уточнив дати проведення двосторонніх переговорів. Однак нагадав що в планах саміту у Вашингтоні - засідання Ради Україна - НАТО, після чого Зеленський і Байден візьмуть участь у зустрічі з лідерами двох десятків країн, які підписали безпекові угоди з нашою державою.

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