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Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрінуться на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати додаткові двосторонні зустрічі (Байдена - ред.). Єдине, що можу вже зараз сказати про дві з них - з прем’єр-міністром Великої Британії та Президентом Зеленським", - розповів Кірбі.

Водночас він не уточнив дати проведення двосторонніх переговорів. Однак нагадав що в планах саміту у Вашингтоні - засідання Ради Україна - НАТО, після чого Зеленський і Байден візьмуть участь у зустрічі з лідерами двох десятків країн, які підписали безпекові угоди з нашою державою.

Читайте: Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24391) НАТО (6563) саміт (797)


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Топ коментарі
+2
одне питання, скумбрія чи дЄрьмак буде його супутницею?
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09.07.2024 01:19 Відповісти
+2
А Байден хоть вспомнит этого "лидера современности"?
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09.07.2024 01:28 Відповісти
+2
Байден планує зустрітись з Зеленським,а йому як завжди,підсунуть ФСБшну свиню в облізлій,нестіраній,помнутій піжамі, Єрмака
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09.07.2024 01:32 Відповісти
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одне питання, скумбрія чи дЄрьмак буде його супутницею?
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09.07.2024 01:19 Відповісти
DW

3устріч у Вашингтоні затьмарює не тільки війна Росії проти України, а й події останніх тижнів усередині країн НАТО. Господар саміту, президент США Джо Байден, після провальних теледебатів із Дональдом Трампом перебуває під дедалі більшим тиском зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів у листопаді. Саміт у Вашингтоні може виявитися останнім перед поверненням до Білого дому Трампа, який ставив під сумнів колективну безпеку в НАТО і не виключав скорочення допомоги Україні. У Європі ключові країни, Франція і Німеччина, ослаблені результатами виборів і зростаючим впливом ультраправих, які вимагають скоротити підтримку Києва.
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09.07.2024 01:24 Відповісти
Одне з ключових для України питань - фінансування з боку НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг пропонував навесні такий варіант - 100 мільярдів доларів на п'ять років. Потім він змінив цифру на 40 мільярдів на рік, і країни НАТО погодилися проголосувати за це у Вашингтоні, але тільки на один рік, а не на кілька, як хотів глава Альянсу. Таким чином, Києву поки що не вдалося отримати гарантії фінансування його військових потреб у короткостроковій перспективі.

Краще, з точки зору України, йдуть справи із середньостроковими двосторонніми безпековими угодами, домовленість про які була досягнута у Вільнюсі. Таких угод стає дедалі більше, напередодні візиту до Вашингтону президент Зеленський підписав чергову з Польщею. Усі вони розраховані на 10 років.
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09.07.2024 01:25 Відповісти
Президент США Байден чітко дав зрозуміти, що до завершення війни Росії проти України вона не стане членом Альянсу. Схожа позиція і в уряду Німеччини.
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09.07.2024 01:26 Відповісти
"Трамп чи Байден - однаково сумне і сумнівне видовище. Щоб Україна ще не вмерла - залежить від людей, які вже однією ногою в труні".
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09.07.2024 01:32 Відповісти
якби ще й Америка не послизнулась !
бо гієни Півдня і тундряної Півночі догризуть...
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09.07.2024 05:17 Відповісти
Брити пропонують угоду на 100 років !
Надо брать !

Вони в столітніх війнах розуміються..😕
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09.07.2024 05:21 Відповісти
А Байден хоть вспомнит этого "лидера современности"?
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09.07.2024 01:28 Відповісти
якби не побились - кожен із них переміг буйла 😕
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09.07.2024 05:12 Відповісти
Байден планує зустрітись з Зеленським,а йому як завжди,підсунуть ФСБшну свиню в облізлій,нестіраній,помнутій піжамі, Єрмака
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09.07.2024 01:32 Відповісти
Дурне поїхало в турне, а світ і Байден за "зелені" буси в попуаса купить ще трохи людей для війни з мордоком, щоб ще більше послабити диких нелюдів.
Більше жоден з президентів в світі на таке не погодився б, людей міняти на гроші, організовувати концлагері,як він з таким взагалі жити зібрався. Якщо воювати- то всіма разом, мордок загрозу всьому норм.світу.
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09.07.2024 01:49 Відповісти
ти того, ватний, заблукав ?
іди в однокласниках проповідуй ! 😕
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09.07.2024 05:15 Відповісти
Байдену потрібна перемога на виборах.

Без перемоги України він в прольоті.
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09.07.2024 05:50 Відповісти
ЛЕЩА СХЛОПОЧЕТ ЗА САМОУПРАВСТВО С главиобиком.
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09.07.2024 06:56 Відповісти
Внимание, на ветке возбудились обнуленные старые .ердуны-ольгинцы. Кто встретит, повесте каждому табличку на шею, от любящей старушки, и напишите, мол, хватит бавитись в тырнете, дурачьок. Гойда к угорке(окучивать).
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09.07.2024 07:05 Відповісти
Встретятся два несчастья: просроченный и ........ тоже просроченный (истек срок годности).
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09.07.2024 07:21 Відповісти
А чмоня-пыня тада кто?
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09.07.2024 10:17 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19958 Олег Шарп :

Жодного разу за час війни не висловлювався стосовно мілітарі-одягу президента.

Але сьогодні дуже стриманий американський дипломат тихенько зауважив: «Я розумію, що у вас війна, але хоча б темну сорочку він міг надіти та заправити її у штани?» Потім зрозумів, зо бовкнув назагал зайвого і тут же (мабуть, в якості моральної компенсації) додав: «А дружина у нього гарна…»

©️ Передано зі слів нашого дипломата, який приймав участь у зустрічі Володимира Олександровича у Вашингтоні.
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09.07.2024 19:27 Відповісти
 
 