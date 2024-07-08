УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини
988 8

Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

11 липня - в останній день саміту НАТО у США відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною.

Про це розповів директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Карпентера, президент США Джо Байден має намір об’єднати усі держави, які взяли зобов’язання перед Україною у межах ініціативи, яку ініціювали G7 та Україна на минулому саміті НАТО у Вільнюсі.

Він додав, що президент Байден проведе цей захід разом зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами представника Білого дому, "зустріч об’єднає близько 20 держав, що підписали з Україною безпекові угоди".

Водночас він не уточнив, чи включатиме вона і ті країни, що не входять до НАТО. Як відомо, серед 21 підписантів безпекових угод є також Японія та ЄС як структура, які не є членами НАТО.

Читайте також: Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно

Карпентер додав, що згадана зустріч відбудеться наприкінці саміту.

"У четвер відбудеться Рада Україна-НАТО, після цього Байден проведе цю зустріч, і потім вийде на підсумкову пресконференцію", - розповів представник Білого дому.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Це 21-ша безпекова угода, яку Україна підписує з партнерами.

Читайте також: Зеленський анонсував підписання безпекової угоди, яка "підтримає всю архітектуру" попередніх домовленостей

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6561) саміт (797) угода (684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажет ну вас нахер, я вас не знаю,и вообще кто вы все такие, мне на колоноскопию пора, я деэскалирую в штаны
показати весь коментар
08.07.2024 20:08 Відповісти
ось мені сподобалося як написав військовий про США та таких як ти👇

академік михайлович

@pan_microscope

·

https://x.com/pan_microscope/status/1810239711723545087 8 год

є окремий вид мразей, які пишуть: а до чого тут америка? америка вам нічого не винна! ви самі повірили сша з меморандумом і наїбали себе! лохи! і взагалі, у вас був час побудувати мільярд ракет та своїх F-35, тому ви самі винні. калібрований скот, гірше русні

показати весь коментар
08.07.2024 20:39 Відповісти
Не пиши херни
показати весь коментар
08.07.2024 21:27 Відповісти
Аж завидно---на старости лет особо. В смысле хорошая это работа проводить встречи государств. Прилетел, провёл, в ведомости секретурь расписался---ему за это 3%, остальное твоё. И додому. Где остальное бабло лежит дожидает.
показати весь коментар
08.07.2024 20:34 Відповісти
Ти прямо, як тищенко-катлєта…
показати весь коментар
08.07.2024 20:42 Відповісти
Так нравится мне он иногда. Среди такого количества папуасов хуторянских играть в моралистику не стоит! Посбегали за кордон ещё 10 лет назад, та и в эти годы смылись смелые умелые падлики морозовы---и давай про каклеты по киевски чесать всё тем же. Пошутил.
показати весь коментар
08.07.2024 20:54 Відповісти
Це, відома тема в Україні! Бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться.
На городі,- бузина, а в Києві, - дядько… Ну, то таке…
показати весь коментар
08.07.2024 21:27 Відповісти
Це він ллє воду на млин Зеленського. Нікому не потрібні ці домовленності безпеки.
показати весь коментар
08.07.2024 22:48 Відповісти
 
 