Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

11 липня - в останній день саміту НАТО у США відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною.

Про це розповів директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Карпентера, президент США Джо Байден має намір об’єднати усі держави, які взяли зобов’язання перед Україною у межах ініціативи, яку ініціювали G7 та Україна на минулому саміті НАТО у Вільнюсі.

Він додав, що президент Байден проведе цей захід разом зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами представника Білого дому, "зустріч об’єднає близько 20 держав, що підписали з Україною безпекові угоди".

Водночас він не уточнив, чи включатиме вона і ті країни, що не входять до НАТО. Як відомо, серед 21 підписантів безпекових угод є також Японія та ЄС як структура, які не є членами НАТО.

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Карпентер додав, що згадана зустріч відбудеться наприкінці саміту.

"У четвер відбудеться Рада Україна-НАТО, після цього Байден проведе цю зустріч, і потім вийде на підсумкову пресконференцію", - розповів представник Білого дому.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Це 21-ша безпекова угода, яку Україна підписує з партнерами.

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