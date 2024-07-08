Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер
11 липня - в останній день саміту НАТО у США відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною.
Про це розповів директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Карпентера, президент США Джо Байден має намір об’єднати усі держави, які взяли зобов’язання перед Україною у межах ініціативи, яку ініціювали G7 та Україна на минулому саміті НАТО у Вільнюсі.
Він додав, що президент Байден проведе цей захід разом зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами представника Білого дому, "зустріч об’єднає близько 20 держав, що підписали з Україною безпекові угоди".
Водночас він не уточнив, чи включатиме вона і ті країни, що не входять до НАТО. Як відомо, серед 21 підписантів безпекових угод є також Японія та ЄС як структура, які не є членами НАТО.
Карпентер додав, що згадана зустріч відбудеться наприкінці саміту.
"У четвер відбудеться Рада Україна-НАТО, після цього Байден проведе цю зустріч, і потім вийде на підсумкову пресконференцію", - розповів представник Білого дому.
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про гарантії безпеки. Це 21-ша безпекова угода, яку Україна підписує з партнерами.
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академік михайлович
@pan_microscope
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https://x.com/pan_microscope/status/1810239711723545087 8 год
є окремий вид мразей, які пишуть: а до чого тут америка? америка вам нічого не винна! ви самі повірили сша з меморандумом і наїбали себе! лохи! і взагалі, у вас був час побудувати мільярд ракет та своїх F-35, тому ви самі винні. калібрований скот, гірше русні
На городі,- бузина, а в Києві, - дядько… Ну, то таке…