Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Європейським Союзом та США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.

Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.

"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (pre-financing) від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.

24 червня Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 млрд євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету із загального обсягу програми 50 млрд євро.