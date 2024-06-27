Україна отримала 1,9 мільярда євро від ЄС. Наступні транші залежатимуть від виконання умов

До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (pre-financing) від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.

Кошти надійшли в межах програми Ukraine Facility, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", – прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.

У міністерстві нагадали, що це останні кошти за програмою, які Україна отримала без необхідності виконувати узгоджені зобов'язання. Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально, але за умови виконання індикаторів визначених у Плані України.

Як повідомлялося, 24 червня Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету із загального обсягу програми 50 млрд євро.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.