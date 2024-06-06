Ukraine Facility: Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом для отримання 50 мільярдів євро
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це був останній крок для того, щоб програма запрацювала.
"Ukraine Facility – це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі. Цьогоріч за цією ініціативою наша держава отримає 16 млрд євро", – зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, в середині травня Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
План України для програми Ukraine Facility
У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.
За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.
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а, чого всі кажуть, що рада паралізована?
ну, що це за постійне кацапське іпсо.
от вам, результат.
Негарною, наснивсь:
У край Якарізничників
Приїхали посли.
.
Читають владцям ноти:
- У нас ви берете
Оружжя і банкноти;
Частину крадете.
.
Конгрес ви вже «дістали»!
Там пря, відставка й ґвалт.
Ви рік нам обіцяли
Корупцію здолать!
.
Не можна стільки красти
Нахабно та без меж.
Не вічні сила й щастя,
Терпіння наше теж!
.
Кінчайте жерти суші,
Підніжків зачіпать!
Ми й злодіїв примусим
Реформи розпочать!
.
… Міністр здригнувсь і ключник,
Злякався владний круг.
Ватаг Якарізничник
Зібрав державних Слуг:
.
- Ми - генії проформи!
Начхати на війну!
Зіграю я реформи,
Неначе на кону!
.
Благаю вас я, други,
Мені аплодувать
І грі - хто недолуго,
Хто вправно - підіграть.
.
Ми злодії проворні,
Хабар нам доля й корм.
Залишим тільки форму,
Украдем зміст реформ!
.
… Я встав. Тремтять коліна.
Чоло - як у огні…
Яка оце країна
Наснилася мені?
https://www.yahoo.com/news/ukraine-orders-evacuations-parts-donetsk-135211771.html
https://www.yahoo.com/news/german-defence-firm-knds-unable-044956408.html