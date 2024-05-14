Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування", – зазначив він.
Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.
"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – додав голова українського уряду.
План України для програми Ukraine Facility
У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.
За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.
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Вся проблема в тому що ні батьки ні в школах... не вчать людей що витрачати гроші на ризикові справи можна не більше 10-20% доходу... і це треба закладати ще у школах... у віці до 10 років
Тому потім люди отримавши гроші більше свого минулого прибутку просто їх просаджують на дофамінові залежності
Гральний бізнес в Україні контролюється росією.
І завжди має зв'язки зі спецслужбами.
Ще 50 млрд на "асваєніє", тепер цього кліща від "кривавих грошей" ще 5 років не відтягнеш.