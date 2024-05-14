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Новини
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Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги

єс,євросоюз

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування", – зазначив він.

Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – додав голова українського уряду.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. 

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки. 

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Автор: 

допомога (1533) Євросоюз (5099) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+4
И все эти деньги уйдут на новые хатынки чиновникам, а оставшиеся проиграют военные в космолотах. Зато потом будут рассказывать как Украине помогали.
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14.05.2024 12:56
+2
За два роки війни ЗЕ&кагал розікрали >200 млрд. фіндопомоги, збільшили держборг на 110 млрд (>150 млрд), та й 40 млрд. резерву НБУ швидше за все існує тільки у вечірніх гундосіках.
Ще 50 млрд на "асваєніє", тепер цього кліща від "кривавих грошей" ще 5 років не відтягнеш.
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14.05.2024 13:05
+1
А хто військовим лікарь, що вони десь там грають? Якщо розуму немає, можна і програти і пропити....
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14.05.2024 13:01
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И все эти деньги уйдут на новые хатынки чиновникам, а оставшиеся проиграют военные в космолотах. Зато потом будут рассказывать как Украине помогали.
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14.05.2024 12:56 Відповісти
А хто військовим лікарь, що вони десь там грають? Якщо розуму немає, можна і програти і пропити....
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14.05.2024 13:01 Відповісти
Речь про то что им платят деньги все-таки и на это выделяют средства. Но наши придумали как выманивать эти деньги - с помощью зависимостей. Вместо того чтобы защитить военных от этого.
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14.05.2024 13:03 Відповісти
Якщо людина залежна від гри в даному випадку, це хвора людина. Або його потрібно якось лікувати, якщо вона сама цього хоче, або нехай грає, поки все що у нього не програє. Коли залишиться без нічого, може бути розум і з'явиться.
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14.05.2024 13:14 Відповісти
Людей подсаживают на это.
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14.05.2024 13:24 Відповісти
Це природня схильність не програє там купить якусь х...ню або в крипті на трейдинзі протрейдить

Вся проблема в тому що ні батьки ні в школах... не вчать людей що витрачати гроші на ризикові справи можна не більше 10-20% доходу... і це треба закладати ще у школах... у віці до 10 років

Тому потім люди отримавши гроші більше свого минулого прибутку просто їх просаджують на дофамінові залежності
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14.05.2024 13:45 Відповісти
Наши - це русня?
Гральний бізнес в Україні контролюється росією.
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14.05.2024 16:16 Відповісти
Мафия интернациональна.
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14.05.2024 16:24 Відповісти
Однак русская мафія точно знає, що вона - русская.
І завжди має зв'язки зі спецслужбами.
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14.05.2024 16:27 Відповісти
Та там не разберешь где мафия, а где спецслужбы.
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14.05.2024 16:28 Відповісти
За два роки війни ЗЕ&кагал розікрали >200 млрд. фіндопомоги, збільшили держборг на 110 млрд (>150 млрд), та й 40 млрд. резерву НБУ швидше за все існує тільки у вечірніх гундосіках.
Ще 50 млрд на "асваєніє", тепер цього кліща від "кривавих грошей" ще 5 років не відтягнеш.
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14.05.2024 13:05 Відповісти
Они хотят еще налоги поднять. Наворовали нереально уже. Забрали местные бюджеты, но им все мало.
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14.05.2024 13:09 Відповісти
35 млрд там кредити... але звучить гарним словом допомога
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14.05.2024 13:41 Відповісти
Пи...зда країні. Тепер зелені тут навічно і війна теж.
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14.05.2024 13:45 Відповісти
Хех... Кажете половина не збирається повертатись навіть після війни ? Сумніваюсь... Мабуть одиниці повернуться. Та й ще більше виїде !!!
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14.05.2024 15:23 Відповісти
Куди "повертатися"? Люди, які відчули якість життя в некорумпованих країнах, без влади олігархату та "чесних і прозорих" судів вже ніколи не повернуться до України. Дай Бог здержати залишившихся. Але без масових розстрілів ладу в єкономіці Держави не буде.
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14.05.2024 15:46 Відповісти
Ооооо!!!! Теперь ларьки и торговые центры будут как небоскрёбы в Дубае...
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14.05.2024 15:40 Відповісти

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