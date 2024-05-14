Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування", – зазначив він.

Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

"Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – додав голова українського уряду.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.