Во время саммита НАТО Байден проведет встречу государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной, - Карпентер
11 июля - в последний день саммита НАТО - в США состоится встреча государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной.
Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Карпентера, президент США Джо Байден намерен объединить все государства, которые взяли обязательства перед Украиной в рамках инициативы, которую инициировали G7 и Украина на прошлом саммите НАТО в Вильнюсе.
Он добавил, что президент Байден проведет это мероприятие вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам представителя Белого дома, "встреча объединит около 20 государств, подписавших с Украиной соглашения о безопасности".
В то же время он не уточнил, будет ли она включать и те страны, которые не входят в НАТО. Как известно, среди 21 подписантов соглашений по безопасности есть также Япония и ЕС как структура, которые не являются членами НАТО.
Карпентер добавил, что упомянутая встреча состоится в конце саммита.
"В четверг состоится Совет Украина-НАТО, после этого Байден проведет эту встречу, и потом выйдет на итоговую пресс-конференцию", - рассказал представитель Белого дома.
Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. Это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
академік михайлович
@pan_microscope
·
https://x.com/pan_microscope/status/1810239711723545087 8 год
є окремий вид мразей, які пишуть: а до чого тут америка? америка вам нічого не винна! ви самі повірили сша з меморандумом і наїбали себе! лохи! і взагалі, у вас був час побудувати мільярд ракет та своїх F-35, тому ви самі винні. калібрований скот, гірше русні
На городі,- бузина, а в Києві, - дядько… Ну, то таке…