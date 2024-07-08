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Во время саммита НАТО Байден проведет встречу государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной, - Карпентер

Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

11 июля - в последний день саммита НАТО - в США состоится встреча государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Карпентера, президент США Джо Байден намерен объединить все государства, которые взяли обязательства перед Украиной в рамках инициативы, которую инициировали G7 и Украина на прошлом саммите НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что президент Байден проведет это мероприятие вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам представителя Белого дома, "встреча объединит около 20 государств, подписавших с Украиной соглашения о безопасности".

В то же время он не уточнил, будет ли она включать и те страны, которые не входят в НАТО. Как известно, среди 21 подписантов соглашений по безопасности есть также Япония и ЕС как структура, которые не являются членами НАТО.

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Карпентер добавил, что упомянутая встреча состоится в конце саммита.

"В четверг состоится Совет Украина-НАТО, после этого Байден проведет эту встречу, и потом выйдет на итоговую пресс-конференцию", - рассказал представитель Белого дома.

Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. Это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.

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Автор: 

Байден Джо (2795) НАТО (10096) саммит (1200) соглашение (1351)


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Скажет ну вас нахер, я вас не знаю,и вообще кто вы все такие, мне на колоноскопию пора, я деэскалирую в штаны
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08.07.2024 20:08 Ответить
ось мені сподобалося як написав військовий про США та таких як ти👇

академік михайлович

@pan_microscope

·

https://x.com/pan_microscope/status/1810239711723545087 8 год

є окремий вид мразей, які пишуть: а до чого тут америка? америка вам нічого не винна! ви самі повірили сша з меморандумом і наїбали себе! лохи! і взагалі, у вас був час побудувати мільярд ракет та своїх F-35, тому ви самі винні. калібрований скот, гірше русні

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08.07.2024 20:39 Ответить
Не пиши херни
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08.07.2024 21:27 Ответить
Аж завидно---на старости лет особо. В смысле хорошая это работа проводить встречи государств. Прилетел, провёл, в ведомости секретурь расписался---ему за это 3%, остальное твоё. И додому. Где остальное бабло лежит дожидает.
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08.07.2024 20:34 Ответить
Ти прямо, як тищенко-катлєта…
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08.07.2024 20:42 Ответить
Так нравится мне он иногда. Среди такого количества папуасов хуторянских играть в моралистику не стоит! Посбегали за кордон ещё 10 лет назад, та и в эти годы смылись смелые умелые падлики морозовы---и давай про каклеты по киевски чесать всё тем же. Пошутил.
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08.07.2024 20:54 Ответить
Це, відома тема в Україні! Бійся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться.
На городі,- бузина, а в Києві, - дядько… Ну, то таке…
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08.07.2024 21:27 Ответить
Це він ллє воду на млин Зеленського. Нікому не потрібні ці домовленності безпеки.
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08.07.2024 22:48 Ответить
 
 