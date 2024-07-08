Во время саммита НАТО Байден проведет встречу государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной, - Карпентер

11 июля - в последний день саммита НАТО - в США состоится встреча государств, заключивших соглашения о безопасности с Украиной.

Об этом рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Карпентера, президент США Джо Байден намерен объединить все государства, которые взяли обязательства перед Украиной в рамках инициативы, которую инициировали G7 и Украина на прошлом саммите НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что президент Байден проведет это мероприятие вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам представителя Белого дома, "встреча объединит около 20 государств, подписавших с Украиной соглашения о безопасности".

В то же время он не уточнил, будет ли она включать и те страны, которые не входят в НАТО. Как известно, среди 21 подписантов соглашений по безопасности есть также Япония и ЕС как структура, которые не являются членами НАТО.

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Карпентер добавил, что упомянутая встреча состоится в конце саммита.

"В четверг состоится Совет Украина-НАТО, после этого Байден проведет эту встречу, и потом выйдет на итоговую пресс-конференцию", - рассказал представитель Белого дома.

Напомним, в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о гарантиях безопасности. Это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина подписывает с партнерами.

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