Дякуємо за додаткові системи Patriot. Вони допоможуть, але цього недостатньо, - Зеленський

Україні потрібно більше систем ППО для надійного захисту. Навіть після ухвалення рішення про додаткові батареї Patriot наша країна не буде захищеною від російських повітряних ударів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - сказав Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, "який, здається, був добре захищений".

Він зауважив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння.

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"Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", - сказав президент.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає додаткові батареї "Patriot" та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО