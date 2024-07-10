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Новини Війна
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Дякуємо за додаткові системи Patriot. Вони допоможуть, але цього недостатньо, - Зеленський

patriot для України

Україні потрібно більше систем ППО для надійного захисту. Навіть після ухвалення рішення про додаткові батареї Patriot наша країна не буде захищеною від російських повітряних ударів. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - сказав Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, "який, здається, був добре захищений".

Він зауважив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників

"Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", - сказав президент.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає додаткові батареї "Patriot" та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) ППО (3294) Patriot (330)


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Топ коментарі
+9
Так, потрібні ще і ракети, щоб надавати достойну відповідь. Але ти, малорос - зрадник закатав їх в асфальт. Бо пофіг тобі на Україну. Ти ішов прибарахлитися, гнида.
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10.07.2024 07:25 Відповісти
+6
Він йшов, щоб знищити Україну.
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10.07.2024 07:27 Відповісти
+5
Наш укроборонпром де?
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10.07.2024 06:51 Відповісти
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Наш укроборонпром де?
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10.07.2024 06:51 Відповісти
В асфальті
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10.07.2024 07:47 Відповісти
Так, потрібні ще і ракети, щоб надавати достойну відповідь. Але ти, малорос - зрадник закатав їх в асфальт. Бо пофіг тобі на Україну. Ти ішов прибарахлитися, гнида.
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10.07.2024 07:25 Відповісти
Він йшов, щоб знищити Україну.
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10.07.2024 07:27 Відповісти
Самі ж вибирали!
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10.07.2024 07:48 Відповісти
Хроніка одного президента "

Це досить дивно, але єдина спроба професійного аналізу ППО і дій його командування походить від Безуглої

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************
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10.07.2024 07:26 Відповісти
https://www.facebook.com/story.php?id=1551784961&story_fbid=10231595267495393
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10.07.2024 07:30 Відповісти
Мар'яні респект....
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10.07.2024 07:49 Відповісти
З під асфальта свої викопуй...
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10.07.2024 07:30 Відповісти
Якщо мало, то прокурор добавить. К
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10.07.2024 07:33 Відповісти
Дайте воды попить (нужны системы ПВО), а то так есть хочется (к ним, разумеется дайте много ракет), что и переночевать негде (все равно это недостаточно). **...я зеленая попрошайка и Ко.
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10.07.2024 08:02 Відповісти
Взагалі на минулих зустрічах анонсували що Україні передадуть 8 систем Патріот передають тільки поки 3... це капля в морі... тільки для захисту аеродрому з Ф16 потрібно 2 шт... ще один піде на Київ тому що 2 явно недостатньо.... в результаті все
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10.07.2024 08:44 Відповісти
Схоже в Києві вже нема ні одного Петріота.
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10.07.2024 11:22 Відповісти
Достаточно убрать банду зели,и будет уже легче Украине победить пу.
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10.07.2024 09:19 Відповісти
А хто закрив ракетні програми - Грім2, Нептун, Вільха, Стугна і тд? Хто в 2019 році виділив на армію нуль з бюджета? Хто ж це такий був?
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10.07.2024 11:24 Відповісти
 
 