Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від союзників найближчими місяцями.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

4 батареї Patriot: 3 – від США, Німеччини та Румунії, ще 1 спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T.

"Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна та непохитна", - наголосив Байден.

За його словами, США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО.

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"Найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Ці системи ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України", - підкреслив президент США.

Він додав, що США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО. Також Байден зазначив, що Америка надає підтримку Україні в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн.

Байден наголосив, що США перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни, щоб вони були доставлені в Україну, "надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року".

Росія програє у цій війні, сказав Байден, Кремль втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною країною".

"Україна може і повинна зупинити Путіна", - резюмував він.

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