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Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників

Джо Байден

Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від союзників найближчими місяцями.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

4 батареї Patriot: 3 – від США, Німеччини та Румунії, ще 1 спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T.

"Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна та непохитна", - наголосив Байден.

За його словами, США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО.

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"Найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Ці системи ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України", - підкреслив президент США.

Він додав, що США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО. Також Байден зазначив, що Америка надає підтримку Україні в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн.

Байден наголосив, що США перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни, щоб вони були доставлені в Україну, "надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року".

Росія програє у цій війні, сказав Байден, Кремль втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною країною".

"Україна може і повинна зупинити Путіна", - резюмував він.

Також читайте: Байден зустрінеться з Зеленським 11 липня, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2893) ППО (3294) Patriot (330)


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Топ коментарі
+11
Росія програє у цій війні, сказав Байден, Кремль втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною країною".

Было бы смешно, если бы не так грустно. Особенно учитывая запреты по использованию американского вооружения по военным объектам на территории РФ... И при этом рассказы про то что кое-кто "остановил путина".
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10.07.2024 01:36 Відповісти
+6
Ще 8 систем Петріот чекають в Ізраїлі на відправку у США.

Цікаво, куди США їх прилаштує.
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10.07.2024 01:30 Відповісти
+5
Явно Байден дивиться телемарафон)))
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10.07.2024 01:53 Відповісти
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Ще 8 систем Петріот чекають в Ізраїлі на відправку у США.

Цікаво, куди США їх прилаштує.
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10.07.2024 01:30 Відповісти
Кацапські нпз прикривати від українських дронів)
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10.07.2024 06:16 Відповісти
Поки що Ізраїль притримав їх, бо сам стоїть на порозі нової війни з Хезболою.
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10.07.2024 06:29 Відповісти
США та партнери мають намір надати Україні 4 батареї Patriot та десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

Але... лише найближчими місяцями.

Раніше не можна?
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10.07.2024 01:33 Відповісти
Ну так выборы на носу. А перед выборами, главное побольше пообещать... Такое работает не только в Украине.
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10.07.2024 01:38 Відповісти
Росія програє у цій війні, сказав Байден, Кремль втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною країною".

Было бы смешно, если бы не так грустно. Особенно учитывая запреты по использованию американского вооружения по военным объектам на территории РФ... И при этом рассказы про то что кое-кто "остановил путина".
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10.07.2024 01:36 Відповісти
Явно Байден дивиться телемарафон)))
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10.07.2024 01:53 Відповісти
Испокон веков известно, из истории всех войн, что именно щит побеждает меч, а вовсе не наоборот.
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10.07.2024 05:09 Відповісти
Biden did not say "I stopped Putin." He said "I shut Putin down." It sounds kinda strong, but does not mean much. You can shut down a machine, for example. One's organs can shut down. Or you can "shut down" someone who is talking by saying something that throws them off course. I suppose one could say "shut down one's offensive", but it will still not be anywhere near as clear as "stop".
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10.07.2024 01:50 Відповісти
Кілька днів тому було оголошено, що німецька батарея вже в Україні. Про румунську та голандську вже заявляли. Про SAMP/T теж. Шо він там по факту "анонсує"? Одну додаткову американську батарею?
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10.07.2024 01:55 Відповісти
Так 150млн PDA теж два рази обіцяли
а по факту https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
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10.07.2024 02:07 Відповісти
Дід спить,діду сниться.
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10.07.2024 06:18 Відповісти
Здається нічого суттєвого не дадуть на саміті НАТО, все в майбутньому "найближчими місяцями" і т.п.

Можна повертатись, та не чекати зустрічі в останній день - коли вже все сказано та вирішено
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10.07.2024 02:20 Відповісти
50 країн НАТО не можуть надати 25 систем ППО...... пздц якийсь.
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10.07.2024 02:42 Відповісти
По перше в НАТО 32 країни, а не 50.
По друге, деякі з них (Угорщина, Словаччина) скоріше передадуть ППО Росії, а не Україні.
По третє, в складі НАТО є "дуже могутні" в плані ППО країни - Північна Македонія, Чорногорія....
В четверте, Україні потрібні в першу чергу ППО типу Patriot PAC 3, яких недостатньо в самих країнах НАТО і взагалі немає в частини з них (Литви, Латвії....)
Так що, уже менше 50 країн з ППО виходить? Чи мета була просто розпалювати в Україні ненависть до союзників?
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10.07.2024 03:02 Відповісти
Коаліція НАТО з 50 країн, читайте уважно статтю.
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10.07.2024 11:07 Відповісти
Прочитав уважно ваш коментар - "50 країн НАТО не можуть надати 25.... "
А в статті - "...в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн"
Де стаття пише про зростання НАТО до 50 країн, як це слідує з вашого коментаря? Де в статті, вказано що всі ці 50 країн коаліції мають на озброєнні велику кількість систем ППО?
Повторюю, ваш коментар вводить в оману, та розпалює недовіру до союзників.
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10.07.2024 14:21 Відповісти
Дідусь вірний своїи принципам червоних ліній, напісяних його шефом Обамою - Патріотів поки немає, але ви тримайтесь непохитно і потужно, як уміє тільки ваш Зеленський!
Добре хоч він не запропонував звернутия за Пэтріотами до Китаю, яких у нього, до речі, "более 72 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 год" за даними The Military Balance 2024!
Та й у США їх 480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE - але вони їм потрібні відбиватися від дронів, якими нелегальні мігранти розвідують їх кордон з Мексикою...
До того, наприклад в Україні їх повинно бути 12, згідно даних того ж The Military Balance 2024, а в Румунхї наприклад тілки 4, а в Польщі і взагалі тільки 2. Навіть в Германії їх 30, а в Іспанії 18. В тій же Швеції їх теж тільки 12. Найкраще озброїлась тіль Греція - 32 комплекси. Мабуть бояться турецьких союзників по алʼянсу.
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10.07.2024 04:27 Відповісти
Спасибо США
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10.07.2024 05:07 Відповісти
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10.07.2024 05:08 Відповісти
А ще він сказав, що він чорношкіра жінка і що він керує світом.
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10.07.2024 06:16 Відповісти
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10.07.2024 06:40 Відповісти
Розовый Джо....
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10.07.2024 10:02 Відповісти
Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників , а від США забув пообіцяти
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10.07.2024 20:11 Відповісти
 
 