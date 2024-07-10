Байден анонсував передачу додаткових систем ППО Україні від союзників
Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони від союзників найближчими місяцями.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
4 батареї Patriot: 3 – від США, Німеччини та Румунії, ще 1 спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T.
"Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна та непохитна", - наголосив Байден.
За його словами, США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО.
"Найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Ці системи ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України", - підкреслив президент США.
Він додав, що США разом з партнерами працюють над наданням Україні цього року "десятків" додаткових стратегічних систем ППО. Також Байден зазначив, що Америка надає підтримку Україні в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн.
Байден наголосив, що США перенаправлять в Україну перехоплювачі, які були заплановані для постачання в інші країни, щоб вони були доставлені в Україну, "надаючи Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року".
Росія програє у цій війні, сказав Байден, Кремль втрачає людей на фронті, росіяни покидають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною країною".
"Україна може і повинна зупинити Путіна", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, куди США їх прилаштує.
Але... лише найближчими місяцями.
Раніше не можна?
Было бы смешно, если бы не так грустно. Особенно учитывая запреты по использованию американского вооружения по военным объектам на территории РФ... И при этом рассказы про то что кое-кто "остановил путина".
а по факту https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ на сайті нема
Можна повертатись, та не чекати зустрічі в останній день - коли вже все сказано та вирішено
По друге, деякі з них (Угорщина, Словаччина) скоріше передадуть ППО Росії, а не Україні.
По третє, в складі НАТО є "дуже могутні" в плані ППО країни - Північна Македонія, Чорногорія....
В четверте, Україні потрібні в першу чергу ППО типу Patriot PAC 3, яких недостатньо в самих країнах НАТО і взагалі немає в частини з них (Литви, Латвії....)
Так що, уже менше 50 країн з ППО виходить? Чи мета була просто розпалювати в Україні ненависть до союзників?
А в статті - "...в партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн"
Де стаття пише про зростання НАТО до 50 країн, як це слідує з вашого коментаря? Де в статті, вказано що всі ці 50 країн коаліції мають на озброєнні велику кількість систем ППО?
Повторюю, ваш коментар вводить в оману, та розпалює недовіру до союзників.
Добре хоч він не запропонував звернутия за Пэтріотами до Китаю, яких у нього, до речі, "более 72 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 год" за даними The Military Balance 2024!
Та й у США їх 480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE - але вони їм потрібні відбиватися від дронів, якими нелегальні мігранти розвідують їх кордон з Мексикою...
До того, наприклад в Україні їх повинно бути 12, згідно даних того ж The Military Balance 2024, а в Румунхї наприклад тілки 4, а в Польщі і взагалі тільки 2. Навіть в Германії їх 30, а в Іспанії 18. В тій же Швеції їх теж тільки 12. Найкраще озброїлась тіль Греція - 32 комплекси. Мабуть бояться турецьких союзників по алʼянсу.