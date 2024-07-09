Стефанчук обговорив з головою Конгресу депутатів Іспанії Арменґоль можливість передачі Україні системи ППО Patriot

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що Іспанія позитивно вирішить питання щодо передачі Україні комплексу Patriot.

Про це він написав у своєму фейсбуці після зустрічі з головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменґоль, передає Цензор.НЕТ.

Очільник українського парламенту подякував Іспанії за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Наша країна цінує усі рішення, що дозволяють посилювати оборонні спроможності ЗСУ, зокрема - нещодавнє рішення про поставку ракет для системи Patriot", - зазначив він.

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Крім того, Стефанчук поінформував Арменґоль про наслідки російських ударів.

"Важливе надання Україні додаткових системи ППО. Розраховую, що Іспанія позитивно розгляне питання щодо передачі нам одного комплексу Patriot. Також розраховую, що голос Парламенту Іспанії гучно звучатиме у питанні підтримки членства України в НАТО", - написав спікер ВР.

Також сторони обговорили питання відбудови України і можливість реалізації спільного із Парламентом Іспанії проєкту з відбудови.

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