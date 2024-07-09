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Новини
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Стефанчук обговорив з головою Конгресу депутатів Іспанії Арменґоль можливість передачі Україні системи ППО Patriot

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Конгресу депутатів Іспанії Франсіна Арменґоль

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що Іспанія позитивно вирішить питання щодо передачі Україні комплексу Patriot.

Про це він написав у своєму фейсбуці після зустрічі з головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменґоль, передає Цензор.НЕТ.

Очільник українського парламенту подякував Іспанії за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Наша країна цінує усі рішення, що дозволяють посилювати оборонні спроможності ЗСУ, зокрема - нещодавнє рішення про поставку ракет для системи Patriot", - зазначив він.

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Крім того, Стефанчук поінформував Арменґоль про наслідки російських ударів.

"Важливе надання Україні додаткових системи ППО. Розраховую, що Іспанія позитивно розгляне питання щодо передачі нам одного комплексу Patriot. Також розраховую, що голос Парламенту Іспанії гучно звучатиме у питанні підтримки членства України в НАТО", - написав спікер ВР.

Також сторони обговорили питання відбудови України і можливість реалізації спільного із Парламентом Іспанії проєкту з відбудови.

Також читайте: Нідерланди разом з партнерами нададуть Україні додаткову систему ППО Patriot

Автор: 

Іспанія (929) Стефанчук Руслан (760) Patriot (330)


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Настала черга Стефанчуком імітувати парламентаризм в Україні за влади Єзедуумвірату ...

Але проблемка, не смішно й не повірять - занадто пузо велике, за ним не достане клавіш своїм... ну тим що треба типу по клавішам трахати...
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09.07.2024 04:27 Відповісти
Якщо коротше сказати - в кожному шоу ЗЕлених є свій ЮЗІК
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09.07.2024 04:33 Відповісти
Хряк краще б в фітнес клуб сходив.
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09.07.2024 05:55 Відповісти
Випускайте хряка ...дмб
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09.07.2024 05:59 Відповісти
Щось стефанчук не тим займається. Треба дорогу побудувати для Петриота. Ак же він, бідолажний, до Київа доїде?
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09.07.2024 09:03 Відповісти
У вас "прокляті капіталісти" за 3 години зібрали 100.000.000 гривень, а що робить головний у ВП? , за 2.5 роки не почали на державному рівні будувати ППО країни ! , не почали виготовляти снаряди ! , непобудували або налагодили виробництво патронів ...... а Президент з простягнутою рукою по всьому світу "дайте що нібуть". Щось у вас не так з Президентом та його оточенням..!!! .
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09.07.2024 09:11 Відповісти
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09.07.2024 11:31 Відповісти
Мадам вділа навушники і слухає музику щоб не чути хряка
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09.07.2024 14:05 Відповісти
 
 