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Уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні: ЗРК Patriot, боєприпаси, безпілотники
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду.
Як зазначається у повідомленні уряду ФРН, до пакета допомоги увійшов ЗРК Patriot, ракети та запчастини до нього.
Також пакет допомоги містить:
- боєкомплекти до танків Leopard 1;
- 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
- 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;
- 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
- 10 автономних морських катерів;
- 10 броньовиків та 3 патрульні джипи;
- 55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard
Топ коментарі
+15 Mykola Blogger
показати весь коментар08.07.2024 20:55 Відповісти Посилання
+10 Алексей Соболевский
показати весь коментар08.07.2024 20:56 Відповісти Посилання
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.07.2024 21:07 Відповісти Посилання
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Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Це трохи різні за конструктивом, але одинакові за призначенням та можливостями ракети.
Вигадали собі ідола - ракету Taurus, який тільки з'явиться і відразу все змінить.
За збиті ворожі цілі може цікавитися лише фсб.