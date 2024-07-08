Уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні: ЗРК Patriot, боєприпаси, безпілотники

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду.

Як зазначається у повідомленні уряду ФРН, до пакета допомоги увійшов ЗРК Patriot, ракети та запчастини до нього.

Також пакет допомоги містить:

боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

10 броньовиків та 3 патрульні джипи;

55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard

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