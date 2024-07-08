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Новини Допомога Україні
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Уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні: ЗРК Patriot, боєприпаси, безпілотники

patriot

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду.

Як зазначається у повідомленні уряду ФРН, до пакета допомоги увійшов ЗРК Patriot, ракети та запчастини до нього.

Також пакет допомоги містить:

  • боєкомплекти до танків Leopard 1;
  • 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
  • 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;
  • 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
  • 10 автономних морських катерів;
  • 10 броньовиків та 3 патрульні джипи;
  • 55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7487) зброя (7540) ППО (3290) Patriot (330)


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Топ коментарі
+15
Подяка Німеччині за дуже важливу допомогу Україні! Разом переможемо!
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08.07.2024 20:55 Відповісти
+10
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:56 Відповісти
+7
Ви вже почали збирати ізотопи? Чи досі сидите на цензорі в каментах?
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08.07.2024 21:07 Відповісти
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Подяка Німеччині за дуже важливу допомогу Україні! Разом переможемо!
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08.07.2024 20:55 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:56 Відповісти
)(уйла вразумить тільки мочилово табакєркою по макітрі. В нас немає засобів доставки ЯЗ Те що ти знаєш як зробити воза нічого не значить без інструментів на його виготовлення і коня який би його тягнув.
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08.07.2024 21:06 Відповісти
Ви вже почали збирати ізотопи? Чи досі сидите на цензорі в каментах?
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08.07.2024 21:07 Відповісти
Чекає коли Притула оголосить збір на ядерну бомбу. Бомбу ніхто так і не побачить, але думка про неї грітиме душу усіх диванних ядерщиків.
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08.07.2024 23:23 Відповісти
А Таурус? Чи сцикотно
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08.07.2024 21:17 Відповісти
А з чого його звпускати?
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08.07.2024 21:36 Відповісти
С того, из чего сейчас запускают КР Storm Shedow - Су-24.
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08.07.2024 22:04 Відповісти
І що такого може Taurus, чого не можуть надані Storm Shadow? Що саме в цих німецьких ракетах змінить ситуацію на відміну від уже наданих англо-французьких?
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08.07.2024 23:26 Відповісти
Все дело в количестве ( так-то это аналоги). Поэтому сейчас в ВСУ очень много разнотипного оружия и техники.
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08.07.2024 23:45 Відповісти
От поки нам ідуть Storm Shadow, особливої проблеми я не бачу. Німці і так допомагають. Краще вже вимагати від них артилерію (ППО вони і так надали, дай бог кожній країні зробити так само) і т.п. Це політично простіше і не менш важливо.
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08.07.2024 23:49 Відповісти
Зруйнувати міст
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09.07.2024 09:31 Відповісти
Так його можна зруйнувати і ракетами Storm Shadow.
Це трохи різні за конструктивом, але одинакові за призначенням та можливостями ракети.
Вигадали собі ідола - ракету Taurus, який тільки з'явиться і відразу все змінить.
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09.07.2024 11:19 Відповісти
Вони відрізняються дальністью та біль ******** ГСН але Storm Shadow не сказав би що криві, також точні ракети
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09.07.2024 11:16 Відповісти
I де тi Патрiоты ? Обicцянкi- цяцянкi
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08.07.2024 22:12 Відповісти
А коли Таураси? Адже цей засіб проти обстрілів ефективніший за Петріот...
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08.07.2024 22:16 Відповісти
Якщо є **********, то Гепарди мають бути в строю. Тільки от уже другий рік як жодних результатів їхньої роботи не публікуюють
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09.07.2024 03:06 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то тими хто публікує результати роботи ПВО, ППО дуже цікавиться СБУ аж до тюремних строків.
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09.07.2024 07:45 Відповісти
Публікувати можна по різному з прив'язкою до місцевості і без такої якщо викладати фото чи відео, можна звичайну кількість збитих Гепардами цілей наводити за день, тощо.
За збиті ворожі цілі може цікавитися лише фсб.
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09.07.2024 18:38 Відповісти
"Автономний морський катер" - це як ?!
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09.07.2024 10:30 Відповісти
Иди в армию служить, там тебе объяснят как, всё популярно расскажут и покажут.
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09.07.2024 12:40 Відповісти
 
 