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Новости Помощь Украине
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Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине: ЗРК Patriot, боеприпасы, беспилотники

patriot

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.

Также пакет помощи содержит:

  • боекомплекты к танкам Leopard 1;
  • 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
  • 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
  • 200 мобильных устройств для глушения дронов;
  • 10 автономных морских катеров;
  • 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
  • 55 тысяч снарядов калибра 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.

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Автор: 

Германия (7074) оружие (10267) ПВО (2844)


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Топ комментарии
+15
Подяка Німеччині за дуже важливу допомогу Україні! Разом переможемо!
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08.07.2024 20:55 Ответить
+10
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:56 Ответить
+7
Ви вже почали збирати ізотопи? Чи досі сидите на цензорі в каментах?
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08.07.2024 21:07 Ответить
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Подяка Німеччині за дуже важливу допомогу Україні! Разом переможемо!
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08.07.2024 20:55 Ответить
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:56 Ответить
)(уйла вразумить тільки мочилово табакєркою по макітрі. В нас немає засобів доставки ЯЗ Те що ти знаєш як зробити воза нічого не значить без інструментів на його виготовлення і коня який би його тягнув.
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08.07.2024 21:06 Ответить
Ви вже почали збирати ізотопи? Чи досі сидите на цензорі в каментах?
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08.07.2024 21:07 Ответить
Чекає коли Притула оголосить збір на ядерну бомбу. Бомбу ніхто так і не побачить, але думка про неї грітиме душу усіх диванних ядерщиків.
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08.07.2024 23:23 Ответить
А Таурус? Чи сцикотно
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08.07.2024 21:17 Ответить
А з чого його звпускати?
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08.07.2024 21:36 Ответить
С того, из чего сейчас запускают КР Storm Shedow - Су-24.
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08.07.2024 22:04 Ответить
І що такого може Taurus, чого не можуть надані Storm Shadow? Що саме в цих німецьких ракетах змінить ситуацію на відміну від уже наданих англо-французьких?
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08.07.2024 23:26 Ответить
Все дело в количестве ( так-то это аналоги). Поэтому сейчас в ВСУ очень много разнотипного оружия и техники.
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08.07.2024 23:45 Ответить
От поки нам ідуть Storm Shadow, особливої проблеми я не бачу. Німці і так допомагають. Краще вже вимагати від них артилерію (ППО вони і так надали, дай бог кожній країні зробити так само) і т.п. Це політично простіше і не менш важливо.
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08.07.2024 23:49 Ответить
Зруйнувати міст
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09.07.2024 09:31 Ответить
Так його можна зруйнувати і ракетами Storm Shadow.
Це трохи різні за конструктивом, але одинакові за призначенням та можливостями ракети.
Вигадали собі ідола - ракету Taurus, який тільки з'явиться і відразу все змінить.
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09.07.2024 11:19 Ответить
Вони відрізняються дальністью та біль ******** ГСН але Storm Shadow не сказав би що криві, також точні ракети
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09.07.2024 11:16 Ответить
I де тi Патрiоты ? Обicцянкi- цяцянкi
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08.07.2024 22:12 Ответить
А коли Таураси? Адже цей засіб проти обстрілів ефективніший за Петріот...
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08.07.2024 22:16 Ответить
Якщо є **********, то Гепарди мають бути в строю. Тільки от уже другий рік як жодних результатів їхньої роботи не публікуюють
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09.07.2024 03:06 Ответить
якщо ти не вкурсі, то тими хто публікує результати роботи ПВО, ППО дуже цікавиться СБУ аж до тюремних строків.
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09.07.2024 07:45 Ответить
Публікувати можна по різному з прив'язкою до місцевості і без такої якщо викладати фото чи відео, можна звичайну кількість збитих Гепардами цілей наводити за день, тощо.
За збиті ворожі цілі може цікавитися лише фсб.
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09.07.2024 18:38 Ответить
"Автономний морський катер" - це як ?!
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09.07.2024 10:30 Ответить
Иди в армию служить, там тебе объяснят как, всё популярно расскажут и покажут.
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09.07.2024 12:40 Ответить
 
 