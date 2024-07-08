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Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине: ЗРК Patriot, боеприпасы, беспилотники
Германия передала Украине новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.
Также пакет помощи содержит:
- боекомплекты к танкам Leopard 1;
- 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
- 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
- 200 мобильных устройств для глушения дронов;
- 10 автономных морских катеров;
- 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
- 55 тысяч снарядов калибра 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.
Топ комментарии
+15 Mykola Blogger
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+10 Алексей Соболевский
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+7 Зэлэный_Змий
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Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Це трохи різні за конструктивом, але одинакові за призначенням та можливостями ракети.
Вигадали собі ідола - ракету Taurus, який тільки з'явиться і відразу все змінить.
За збиті ворожі цілі може цікавитися лише фсб.