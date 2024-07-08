Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине: ЗРК Patriot, боеприпасы, беспилотники

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.

Также пакет помощи содержит:

боекомплекты к танкам Leopard 1;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;

30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров;

10 броневиков и 3 патрульных джипа;

55 тысяч снарядов калибра 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.

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