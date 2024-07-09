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Стефанчук обсудил с главой Конгресса депутатов Испании Арменголь возможность передачи Украине системы ПВО Patriot

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Конгресу депутатів Іспанії Франсіна Арменґоль

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что Испания положительно решит вопрос о передаче Украине комплекса Patriot.

Об этом он написал в своем фейсбуке после встречи с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского парламента поблагодарил Испанию за последовательную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

"Наша страна ценит все решения, позволяющие усиливать оборонительные способности ВСУ, в частности - недавнее решение о поставке ракет для системы Patriot", - отметил он.

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Кроме того, Стефанчук проинформировал Арменголь о последствиях российских ударов.

"Важное предоставление Украине дополнительных системы ПВО. Рассчитываю, что Испания положительно рассмотрит вопрос о передаче нам одного комплекса Patriot. Также рассчитываю, что голос Парламента Испании будет громко звучать в вопросе поддержки членства Украины в НАТО", - написал спикер ВР.

Также стороны обсудили вопросы восстановления Украины и возможность реализации совместного с Парламентом Испании проекта по восстановлению.

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Автор: 

Испания (879) Стефанчук Руслан (658) Patriot (294)


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Настала черга Стефанчуком імітувати парламентаризм в Україні за влади Єзедуумвірату ...

Але проблемка, не смішно й не повірять - занадто пузо велике, за ним не достане клавіш своїм... ну тим що треба типу по клавішам трахати...
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09.07.2024 04:27 Ответить
Якщо коротше сказати - в кожному шоу ЗЕлених є свій ЮЗІК
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09.07.2024 04:33 Ответить
Хряк краще б в фітнес клуб сходив.
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09.07.2024 05:55 Ответить
Випускайте хряка ...дмб
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09.07.2024 05:59 Ответить
Щось стефанчук не тим займається. Треба дорогу побудувати для Петриота. Ак же він, бідолажний, до Київа доїде?
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09.07.2024 09:03 Ответить
У вас "прокляті капіталісти" за 3 години зібрали 100.000.000 гривень, а що робить головний у ВП? , за 2.5 роки не почали на державному рівні будувати ППО країни ! , не почали виготовляти снаряди ! , непобудували або налагодили виробництво патронів ...... а Президент з простягнутою рукою по всьому світу "дайте що нібуть". Щось у вас не так з Президентом та його оточенням..!!! .
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09.07.2024 09:11 Ответить
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09.07.2024 11:31 Ответить
Мадам вділа навушники і слухає музику щоб не чути хряка
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09.07.2024 14:05 Ответить
 
 