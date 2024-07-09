Стефанчук обсудил с главой Конгресса депутатов Испании Арменголь возможность передачи Украине системы ПВО Patriot
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что Испания положительно решит вопрос о передаче Украине комплекса Patriot.
Об этом он написал в своем фейсбуке после встречи с председателем Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь, передает Цензор.НЕТ.
Глава украинского парламента поблагодарил Испанию за последовательную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения.
"Наша страна ценит все решения, позволяющие усиливать оборонительные способности ВСУ, в частности - недавнее решение о поставке ракет для системы Patriot", - отметил он.
Кроме того, Стефанчук проинформировал Арменголь о последствиях российских ударов.
"Важное предоставление Украине дополнительных системы ПВО. Рассчитываю, что Испания положительно рассмотрит вопрос о передаче нам одного комплекса Patriot. Также рассчитываю, что голос Парламента Испании будет громко звучать в вопросе поддержки членства Украины в НАТО", - написал спикер ВР.
Также стороны обсудили вопросы восстановления Украины и возможность реализации совместного с Парламентом Испании проекта по восстановлению.
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Але проблемка, не смішно й не повірять - занадто пузо велике, за ним не достане клавіш своїм... ну тим що треба типу по клавішам трахати...