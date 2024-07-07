Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Об этом министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину", - отметил Кулеба.

И добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп анонсировал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

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"Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта", - рассказал Вельдкамп.

Он также заверил, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, похищеных Россией.

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