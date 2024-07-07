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Новости Помощь Украине
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Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Patriot

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Об этом министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину", - отметил Кулеба.

И добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп анонсировал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

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"Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта", - рассказал Вельдкамп.

Он также заверил, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, похищеных Россией.

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Автор: 

Нидерланды (1602) Patriot (292)


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Топ комментарии
+13
Щира подяка Нідерландам !!))
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07.07.2024 19:06 Ответить
+5
Надеюсь прикроют Харьков и мпргородский аэродром а не Кончу-Заспу.
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07.07.2024 19:42 Ответить
+1
Навіщо , про це , тепер кричати ? Надасть і надасть ...
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07.07.2024 19:24 Ответить
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Щира подяка Нідерландам !!))
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07.07.2024 19:06 Ответить
голандці та інші скандинави з балтами допомагають нам найбільше ( з розрахунку на чисельність населення)
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07.07.2024 22:09 Ответить
...і відносно ВВП, балти взагалі там замахнулись порядком
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07.07.2024 22:30 Ответить
От тільки з перекладом біда-бідося!

Яких ще дітей "виграла" росіся? Правільніше було б "Викрала", як на те пішло!
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07.07.2024 19:12 Ответить
а переклад тут до чого? яке слово потрібно було перекласти щоб вийшло "виграла"?
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07.07.2024 19:46 Ответить
А були якісь перегони, в яком у московія "виграла"? Може аукцион якийсь?
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07.07.2024 20:39 Ответить
ок, переклад тут до чого?
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08.07.2024 00:07 Ответить
Ок, тоді слухаю Вас уважно, якого біса в тексті з'явилось словосполучення "Виграла росія", яке зараз виправлене на "Викрала росія", та ще й назва країни написана з великої літери, всупереч роз'ясненням Національної комісії зі стандартів державної мови?
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08.07.2024 01:21 Ответить
Навіщо , про це , тепер кричати ? Надасть і надасть ...
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07.07.2024 19:24 Ответить
Надеюсь прикроют Харьков и мпргородский аэродром а не Кончу-Заспу.
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07.07.2024 19:42 Ответить
щас !
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07.07.2024 22:12 Ответить
Друзі!
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07.07.2024 19:43 Ответить
 
 