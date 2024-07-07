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Новый министр обороны Нидерландов Брекельманс подтвердил непреклонную поддержку Украины

Во время первого рабочего визита в Киев, новоназначенный министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В столице глава нидерландского минобороны встретился с заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александром Балануцой, заместителем министра Дмитрием Клименковым и заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатериной Черногоренко.

Рубен Брекельманс та Олександр Балануца

Рубен Брекельманс та Дмитро Кліменков

Стороны обсудили важность реформы закупок, успехи внедрения цифровых решений в сфере обороны.

Украинская делегация поблагодарила Нидерланды за лидерство в коалиции воздушных сил.

Отдельно обсудили насущные потребности в защите украинских городов от вражеских ракет и дронов. Пригласили присоединиться к стратегической инициативе развития украинских оборонных предприятий.

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Автор: 

Минобороны (9426) Нидерланды (1602)


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А де наш "маршал",по закордонах понти гоняє??))
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07.07.2024 18:33 Ответить
Дякуємо Нідерландам, за допомогу Українцям, у протистоянні з окупантами убивцями з московщини!!
Українці, добре пам'ятаймо про убивство людей рейсу МН17 та злочини рашистів в Україні!
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07.07.2024 18:34 Ответить
Не в обіду, але Брекельманс - то прекрасне ім'я для якого-небудь фентезійного мага Сьомого Рівня, чесслово!
)))
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07.07.2024 18:36 Ответить
Рубен
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07.07.2024 19:47 Ответить
Taurus дай ))
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07.07.2024 18:39 Ответить
Это к литовцам)))
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07.07.2024 18:56 Ответить
Дякуємо Нідерланди !!!
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07.07.2024 18:44 Ответить
 
 