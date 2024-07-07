Новый министр обороны Нидерландов Брекельманс подтвердил непреклонную поддержку Украины

Во время первого рабочего визита в Киев, новоназначенный министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В столице глава нидерландского минобороны встретился с заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александром Балануцой, заместителем министра Дмитрием Клименковым и заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатериной Черногоренко.

Стороны обсудили важность реформы закупок, успехи внедрения цифровых решений в сфере обороны.

Украинская делегация поблагодарила Нидерланды за лидерство в коалиции воздушных сил.

Отдельно обсудили насущные потребности в защите украинских городов от вражеских ракет и дронов. Пригласили присоединиться к стратегической инициативе развития украинских оборонных предприятий.

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