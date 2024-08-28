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Завод в Пенсильвании на 50% увеличил производство 155-мм снарядов, чтобы удовлетворить потребности Украины, - AP

Завод у Пенсильванії на 50% збільшив виробництво 155-мм снарядів, щоб охопити потреби України, - AP

Завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Об этом говорится в материале Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас завод производит 36 тысяч патронов в месяц, тогда как ранее эта цифра составляла 24 тысячи.

Кроме этого, еще три новые производственные линии находятся на стадии разработки. Это позволит заводу в Скрентоне производить еще больше снарядов.

Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды. Затем они отправляются в другой штат (Айову), где их начиняют взрывчаткой и оснащают запалами. И уже оттуда немало боеприпасов попадают в Украину.

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Сейчас завод сосредоточен на изготовлении именно 155-мм снарядов.

"Сейчас мы сосредоточены на калибре 155 мм - практически только на нем. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы достичь цели, которую поставил перед нами Пентагон", - рассказал журналистам Ричард Гансен, представитель командующего сухопутными войсками на заводе.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали ВСУ более 3 миллионов снарядов калибра 155 мм.

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Автор: 

боеприпасы (2333) производство (460) США (26511)


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Топ комментарии
+5
А могло бы стать меньше в Виннице, Ровно или Черкассах. Но что-то пошло не так, то ли выбрали кого-то не того, то ли год високосный.
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29.08.2024 01:24
+3
Все для фронту, все для перемоги!
Дякуємо Скрентон
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29.08.2024 06:55
+2
Десь у світі один кім сміється з таких об'ємів
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29.08.2024 00:24
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у Скрентоні стало трохи менше безробітних, і хтось зможе влітку зїздити з сім'єю у відпустку на Таіті.
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28.08.2024 23:49 Ответить
А могло бы стать меньше в Виннице, Ровно или Черкассах. Но что-то пошло не так, то ли выбрали кого-то не того, то ли год високосный.
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29.08.2024 01:24 Ответить
дев'яносто перший не був високосний. Значить, вибрали не того.
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29.08.2024 05:06 Ответить
Выборы были в 92м. Но то, что и тогда выбрали не того, кого надо было - бесспорно
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29.08.2024 14:52 Ответить
вибори були у грудні 91-го. Це зараз я не пам'ятаю де окуляри поклав, але ту осінь буду пам'ятати до кінця життя, як хвіст головного потяга свого життя, який поїхав без мене.
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29.08.2024 17:05 Ответить
Не могло.
В Виннице, Ровно и Черкассах нет таких кузнецов. В начале прошлого века Данила мастер эмигрировал в США и пошло, поехало.Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды Источник:
Выковать снаряд, это вам не лобио кушать.
Для примера:
Гильзу для "Нагана"выдавливали из медной заготовки размером с таблетку.
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29.08.2024 07:28 Ответить
Зер гут
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29.08.2024 00:21 Ответить
Десь у світі один кім сміється з таких об'ємів
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29.08.2024 00:24 Ответить
Знову зрада, ваня?
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29.08.2024 01:25 Ответить
Кабздон не дасть збрехати.
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29.08.2024 00:54 Ответить
Кабздон пас. За всеми не уследить.
Вас много, он один.
Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды Источник:
Общая длина снаряда M549(A1) составляет 873,5 мм при калибре 155 мм. Масса - 43,5 кг.
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29.08.2024 07:41 Ответить
І всюди плакати для мотивації.
Типу - Ворог, мого ворога мій друг!
Або - Мир здобувається зброєю!
Чи - Краще снаряди віддавати, ніж своїми людьми кров проливати!
І такі латіноси, з папіроской за вухом, склянка протеіна і довольні-і-і. Наче слони в воді.
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29.08.2024 04:32 Ответить
Ну так і що тепер? Чом би їм хвилюватися? Війна то не їхня.
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29.08.2024 06:22 Ответить
Все для фронту, все для перемоги!
Дякуємо Скрентон
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29.08.2024 06:55 Ответить
 
 