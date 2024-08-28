Завод в Пенсильвании на 50% увеличил производство 155-мм снарядов, чтобы удовлетворить потребности Украины, - AP

Завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Об этом говорится в материале Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас завод производит 36 тысяч патронов в месяц, тогда как ранее эта цифра составляла 24 тысячи.

Кроме этого, еще три новые производственные линии находятся на стадии разработки. Это позволит заводу в Скрентоне производить еще больше снарядов.

Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды. Затем они отправляются в другой штат (Айову), где их начиняют взрывчаткой и оснащают запалами. И уже оттуда немало боеприпасов попадают в Украину.

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Сейчас завод сосредоточен на изготовлении именно 155-мм снарядов.

"Сейчас мы сосредоточены на калибре 155 мм - практически только на нем. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы достичь цели, которую поставил перед нами Пентагон", - рассказал журналистам Ричард Гансен, представитель командующего сухопутными войсками на заводе.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США передали ВСУ более 3 миллионов снарядов калибра 155 мм.

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