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Новости Помощь Украине
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Десятки тысяч боеприпасов получает Украина ежемесячно, – премьер Чехии Фиала

Україна щомісяця отримує десятки тисяч боєприпасів

Ежемесячно Украина получает десятки тысяч боеприпасов.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехия поставила Украине два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра и 22 миллиона единиц боеприпасов среднего калибра.

Фиала назвал эти цифры в контексте чешской инициативы по боеприпасам, к которой присоединился ряд стран.

"Сейчас мы поставляем Украине десятки тысяч (единиц) боеприпасов крупного калибра ежемесячно", - добавил глава чешского правительства.

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Автор: 

боеприпасы (2332) Чехия (1702) Фиала Петр (71)


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Топ комментарии
+2
А ЗСУ їх отримують ?
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26.08.2024 13:32
+2
И что? Что предлагаете?
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26.08.2024 13:35
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Так - а рашка собі може дозволити сотні тисяч снарядів
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26.08.2024 13:31 Ответить
И что? Что предлагаете?
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26.08.2024 13:35 Ответить
Шоб Захід прискорився - бо тільки одна рашка може тачати до 1.5 млн снарядів в рік - я вже не говорю про пупса Китаи Іран
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26.08.2024 13:40 Ответить
Прискорюватися має Захід, прискорилася вже рашка - я чомусь не бачу в списку України. А якого хєра робить наша героїчна країнонька після двох з половиною років повномасштабки?
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26.08.2024 14:30 Ответить
Та ти шо. А що, ваш пуцько- карло в черговий раз із КНДР домовився?
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26.08.2024 20:50 Ответить
Отаке капшо - виточує 1.5 млн снарядів - хоч застрелься
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26.08.2024 20:57 Ответить
А ЗСУ їх отримують ?
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26.08.2024 13:32 Ответить
а ********** з Придністров'я??
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26.08.2024 13:38 Ответить
"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) *********** великого калібру щомісяця", - додав глава чеського уряду. Джерело:
**********
Він не казав "наразі" (тобто "поки що"). Він сказав "aktuálně", - "на даний час", "зараз".

"Aktuálně Ukrajině dodáváme měsíčně desítky tisíc (kusů) velkorážové munice každý měsíc," uvedl Fiala.

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26.08.2024 13:59 Ответить
Дякуємо Чехія!
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26.08.2024 20:49 Ответить
 
 