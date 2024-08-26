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Десятки тысяч боеприпасов получает Украина ежемесячно, – премьер Чехии Фиала
Ежемесячно Украина получает десятки тысяч боеприпасов.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехия поставила Украине два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра и 22 миллиона единиц боеприпасов среднего калибра.
Фиала назвал эти цифры в контексте чешской инициативы по боеприпасам, к которой присоединился ряд стран.
"Сейчас мы поставляем Украине десятки тысяч (единиц) боеприпасов крупного калибра ежемесячно", - добавил глава чешского правительства.
Топ комментарии
+2 Hulio
показать весь комментарий26.08.2024 13:32
+2 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий26.08.2024 13:35
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Він не казав "наразі" (тобто "поки що"). Він сказав "aktuálně", - "на даний час", "зараз".
"Aktuálně Ukrajině dodáváme měsíčně desítky tisíc (kusů) velkorážové munice každý měsíc," uvedl Fiala.