Десятки тысяч боеприпасов получает Украина ежемесячно, – премьер Чехии Фиала

Ежемесячно Украина получает десятки тысяч боеприпасов.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехия поставила Украине два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра и 22 миллиона единиц боеприпасов среднего калибра.

Фиала назвал эти цифры в контексте чешской инициативы по боеприпасам, к которой присоединился ряд стран.

"Сейчас мы поставляем Украине десятки тысяч (единиц) боеприпасов крупного калибра ежемесячно", - добавил глава чешского правительства.

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