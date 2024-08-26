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Десятки тисяч боєприпасів отримує Україна щомісяця, - прем’єр Чехії Фіала
Щомісяця Україна отримує десятки тисяч боєприпасів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ Чехія поставила Україні два мільйони одиниць боєприпасів великого калібру і 22 мільйони одиниць боєприпасів середнього калібру.
Фіала назвав ці цифри в контексті чеської ініціативи щодо боєприпасів, до якої долучилася низка країн.
"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця", - додав глава чеського уряду.
Топ коментарі
+2 Hulio
показати весь коментар26.08.2024 13:32
+2 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар26.08.2024 13:35
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Він не казав "наразі" (тобто "поки що"). Він сказав "aktuálně", - "на даний час", "зараз".
"Aktuálně Ukrajině dodáváme měsíčně desítky tisíc (kusů) velkorážové munice každý měsíc," uvedl Fiala.