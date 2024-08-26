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Десятки тисяч боєприпасів отримує Україна щомісяця, - прем’єр Чехії Фіала

Україна щомісяця отримує десятки тисяч боєприпасів

Щомісяця Україна отримує десятки тисяч боєприпасів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ Чехія поставила Україні два мільйони одиниць боєприпасів великого калібру і 22 мільйони одиниць боєприпасів середнього калібру.

Фіала назвав ці цифри в контексті чеської ініціативи щодо боєприпасів, до якої долучилася низка країн.

"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця", - додав глава чеського уряду.

Також читайте: Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Автор: 

боєприпаси (2263) Чехія (1608) Фіала Петр (96)


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Топ коментарі
+2
А ЗСУ їх отримують ?
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26.08.2024 13:32
+2
И что? Что предлагаете?
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26.08.2024 13:35
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Так - а рашка собі може дозволити сотні тисяч снарядів
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26.08.2024 13:31 Відповісти
И что? Что предлагаете?
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26.08.2024 13:35 Відповісти
Шоб Захід прискорився - бо тільки одна рашка може тачати до 1.5 млн снарядів в рік - я вже не говорю про пупса Китаи Іран
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26.08.2024 13:40 Відповісти
Прискорюватися має Захід, прискорилася вже рашка - я чомусь не бачу в списку України. А якого хєра робить наша героїчна країнонька після двох з половиною років повномасштабки?
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26.08.2024 14:30 Відповісти
Та ти шо. А що, ваш пуцько- карло в черговий раз із КНДР домовився?
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26.08.2024 20:50 Відповісти
Отаке капшо - виточує 1.5 млн снарядів - хоч застрелься
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26.08.2024 20:57 Відповісти
А ЗСУ їх отримують ?
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26.08.2024 13:32 Відповісти
а ********** з Придністров'я??
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26.08.2024 13:38 Відповісти
"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) *********** великого калібру щомісяця", - додав глава чеського уряду. Джерело:
**********
Він не казав "наразі" (тобто "поки що"). Він сказав "aktuálně", - "на даний час", "зараз".

"Aktuálně Ukrajině dodáváme měsíčně desítky tisíc (kusů) velkorážové munice každý měsíc," uvedl Fiala.

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26.08.2024 13:59 Відповісти
Дякуємо Чехія!
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26.08.2024 20:49 Відповісти
 
 