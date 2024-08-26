Десятки тисяч боєприпасів отримує Україна щомісяця, - прем’єр Чехії Фіала

Щомісяця Україна отримує десятки тисяч боєприпасів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ Чехія поставила Україні два мільйони одиниць боєприпасів великого калібру і 22 мільйони одиниць боєприпасів середнього калібру.

Фіала назвав ці цифри в контексті чеської ініціативи щодо боєприпасів, до якої долучилася низка країн.

"Наразі ми постачаємо Україні десятки тисяч (одиниць) боєприпасів великого калібру щомісяця", - додав глава чеського уряду.

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