Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Голова комітету з питань безпеки чеського Сенату Павел Фішер вважає, що уряд повинен доручити спецслужбам розслідувати загрозу з боку православних церков країни. Він заявив, що вони можуть використовуватися для операцій російського впливу.

Про це пишуть České noviny, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фішер також заявив, що міністр культури Чехії Мартін Бакса має перевірити, чи діють РПЦ у Чехії і Православна церква Чехії відповідно до закону і умов реєстрації. Якщо ж ні, тоді, за словами голови комітету, міністр повинен запропонувати їх скасування.

Зазначається, що у 2022 році міністерство культури Чехії не знайшло для цього підстав.

"Свободою віросповідання та обʼєднань не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави. Ми переконані, що небажано, щоб РПЦ в Чеській Республіці або Православна Церква в чеських землях використовувалася для впливу, який здійснює РФ проти інтересів Чехії", - заявив Фішер.

За даними комітету, Православна церква в Чехії є незалежною від Російської православної церкви (РПЦ). За популярністю вона на другому місці в країні. Як зазначають České noviny, кількість її вірян зросла завдяки біженцям з України.

Однак з 2014 року церква потрапляє під дедалі більший вплив осіб, пов’язаних із російськими силовими структурами.

Читайте також: Швеція не фінансуватиме місцеві парафії РПЦ через загрозу співпраці церкви зі спецслужбами РФ

Видання також нагадує, що у квітні 2023 року Чехія запровадила санкції проти предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) через підтримку ним повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Читайте також: В Естонії Московський патріархат визнали інститутом, який підтримує російську агресію