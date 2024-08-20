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Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Голова комітету з питань безпеки чеського Сенату Павел Фішер вважає, що уряд повинен доручити спецслужбам розслідувати загрозу з боку православних церков країни. Він заявив, що вони можуть використовуватися для операцій російського впливу.

Про це пишуть České noviny, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фішер також заявив, що міністр культури Чехії Мартін Бакса має перевірити, чи діють  РПЦ у Чехії і Православна церква Чехії відповідно до закону і умов реєстрації. Якщо ж ні, тоді, за словами голови комітету, міністр повинен запропонувати їх скасування.

Зазначається, що у 2022 році міністерство культури Чехії не знайшло для цього підстав.

"Свободою віросповідання та обʼєднань не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави. Ми переконані, що небажано, щоб РПЦ в Чеській Республіці або Православна Церква в чеських землях використовувалася для впливу, який здійснює РФ проти інтересів Чехії", - заявив Фішер.

За даними комітету, Православна церква в Чехії є незалежною від Російської православної церкви (РПЦ). За популярністю вона на другому місці в країні. Як зазначають České noviny, кількість її вірян зросла завдяки біженцям з України. 

Однак з 2014 року церква потрапляє під дедалі більший вплив осіб, пов’язаних із російськими силовими структурами.

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Видання також нагадує, що у квітні 2023 року Чехія запровадила санкції проти предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) через підтримку ним повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

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Автор: 

перевірка (1229) РПЦ (511) церква (698) Чехія (1610)


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Топ коментарі
+12
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20.08.2024 21:52
+8
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20.08.2024 22:40
+7
так-вже давно і не тільки у православних церквах
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20.08.2024 21:56
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20.08.2024 21:52 Відповісти
так-вже давно і не тільки у православних церквах
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20.08.2024 21:56 Відповісти
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20.08.2024 22:40 Відповісти
"...закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни..." Джерело:

А кого треба закликати, щоб перевірили, чи немає впливу рф у спецслужбах країни?
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20.08.2024 21:55 Відповісти
Тебе закличуть, ти прапорець зміниш і шухєру в Чехії наведеш
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20.08.2024 21:57 Відповісти
Є багато приходів Греко- Католицької церкви. Але наші біженці вперто біжать в рпц.
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20.08.2024 21:56 Відповісти
Ну нарешті почали щось підозрювати. А так, ну хто би міг подумати, як таке можливо це ж святєйшіє особи... Миру-мир, пісу-піс
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20.08.2024 22:08 Відповісти
Хехе..)))
Як вам це - "чи нема"?..)))
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20.08.2024 22:33 Відповісти
Правильно. гоните кацапских сатанистов сцаными тряпками отовсюду
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20.08.2024 22:34 Відповісти
В 2016 році був в Карлових Варах, зайшов в першу церкву, яка трапилась по дорозі, а там фото Гундяя. Там що московської агентури, я впевнений, що там більше, ніж достатньо. І наскільки я чув, москалота поскупляла багато нерухомісті в районі Карлових Вар.
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20.08.2024 22:56 Відповісти
Чешская православная церковь подчиняется Гундяю.
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20.08.2024 22:57 Відповісти
Будь який релігійний центр гундяєва будь де в світі є резидентурою феесбе. Це вже не потрібно доводити - доконаний факт.
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20.08.2024 23:15 Відповісти
Чехи молодці; зайвий раз зелено-синіх депутантів макнули їбл*м у лайно. Браво!
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20.08.2024 23:39 Відповісти
ще б в Сербії, Македонії, БіГ та Чорногорії бо тут такий собі розсадник кгбешного православ'я
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20.08.2024 23:41 Відповісти
Поважаю чехів. Розумні ж бо.
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21.08.2024 02:57 Відповісти
челенж почався
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21.08.2024 09:33 Відповісти
 
 