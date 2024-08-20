Парламент Чехии призывает спецслужбы проверить, нет ли влияния РФ в православных церквях страны

Глава комитета по вопросам безопасности чешского Сената Павел Фишер считает, что правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу со стороны православных церквей страны. Он заявил, что они могут использоваться для операций российского влияния.

Об этом пишут České noviny, сообщает Цензор.НЕТ.

Фишер также заявил, что министр культуры Чехии Мартин Бакса должен проверить, действуют ли РПЦ в Чехии и Православная церковь Чехии в соответствии с законом и условиями регистрации. Если же нет, тогда, по словам председателя комитета, министр должен предложить их отмену.

Отмечается, что в 2022 году министерство культуры Чехии не нашло для этого оснований.

"Свободой вероисповедания и объединений нельзя злоупотреблять для незаконного влияния вражеского иностранного государства. Мы убеждены, что нежелательно, чтобы РПЦ в Чешской Республике или Православная Церковь в чешских землях использовалась для влияния, которое осуществляет РФ против интересов Чехии", - заявил Фишер.

По данным комитета, Православная церковь в Чехии является независимой от Русской православной церкви (РПЦ). По популярности она на втором месте в стране. Как отмечают České noviny, количество ее верующих выросло благодаря беженцам из Украины.

Однако с 2014 года церковь попадает под все большее влияние лиц, связанных с российскими силовыми структурами.

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Издание также напоминает, что в апреле 2023 года Чехия ввела санкции против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) из-за поддержки им полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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