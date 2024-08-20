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Парламент Чехии призывает спецслужбы проверить, нет ли влияния РФ в православных церквях страны

Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Глава комитета по вопросам безопасности чешского Сената Павел Фишер считает, что правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу со стороны православных церквей страны. Он заявил, что они могут использоваться для операций российского влияния.

Об этом пишут České noviny, сообщает Цензор.НЕТ.

Фишер также заявил, что министр культуры Чехии Мартин Бакса должен проверить, действуют ли РПЦ в Чехии и Православная церковь Чехии в соответствии с законом и условиями регистрации. Если же нет, тогда, по словам председателя комитета, министр должен предложить их отмену.

Отмечается, что в 2022 году министерство культуры Чехии не нашло для этого оснований.

"Свободой вероисповедания и объединений нельзя злоупотреблять для незаконного влияния вражеского иностранного государства. Мы убеждены, что нежелательно, чтобы РПЦ в Чешской Республике или Православная Церковь в чешских землях использовалась для влияния, которое осуществляет РФ против интересов Чехии", - заявил Фишер.

По данным комитета, Православная церковь в Чехии является независимой от Русской православной церкви (РПЦ). По популярности она на втором месте в стране. Как отмечают České noviny, количество ее верующих выросло благодаря беженцам из Украины.

Однако с 2014 года церковь попадает под все большее влияние лиц, связанных с российскими силовыми структурами.

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Издание также напоминает, что в апреле 2023 года Чехия ввела санкции против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) из-за поддержки им полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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Автор: 

проверка (819) РПЦ (743) церковь (1322) Чехия (1704)


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Топ комментарии
+12
є
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20.08.2024 21:52
+8
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20.08.2024 22:40
+7
так-вже давно і не тільки у православних церквах
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20.08.2024 21:56
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є
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20.08.2024 21:52 Ответить
так-вже давно і не тільки у православних церквах
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20.08.2024 21:56 Ответить
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20.08.2024 22:40 Ответить
"...закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни..." Джерело:

А кого треба закликати, щоб перевірили, чи немає впливу рф у спецслужбах країни?
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20.08.2024 21:55 Ответить
Тебе закличуть, ти прапорець зміниш і шухєру в Чехії наведеш
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20.08.2024 21:57 Ответить
Є багато приходів Греко- Католицької церкви. Але наші біженці вперто біжать в рпц.
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20.08.2024 21:56 Ответить
Ну нарешті почали щось підозрювати. А так, ну хто би міг подумати, як таке можливо це ж святєйшіє особи... Миру-мир, пісу-піс
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20.08.2024 22:08 Ответить
Хехе..)))
Як вам це - "чи нема"?..)))
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20.08.2024 22:33 Ответить
Правильно. гоните кацапских сатанистов сцаными тряпками отовсюду
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20.08.2024 22:34 Ответить
В 2016 році був в Карлових Варах, зайшов в першу церкву, яка трапилась по дорозі, а там фото Гундяя. Там що московської агентури, я впевнений, що там більше, ніж достатньо. І наскільки я чув, москалота поскупляла багато нерухомісті в районі Карлових Вар.
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20.08.2024 22:56 Ответить
Чешская православная церковь подчиняется Гундяю.
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20.08.2024 22:57 Ответить
Будь який релігійний центр гундяєва будь де в світі є резидентурою феесбе. Це вже не потрібно доводити - доконаний факт.
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20.08.2024 23:15 Ответить
Чехи молодці; зайвий раз зелено-синіх депутантів макнули їбл*м у лайно. Браво!
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20.08.2024 23:39 Ответить
ще б в Сербії, Македонії, БіГ та Чорногорії бо тут такий собі розсадник кгбешного православ'я
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20.08.2024 23:41 Ответить
Поважаю чехів. Розумні ж бо.
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21.08.2024 02:57 Ответить
челенж почався
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21.08.2024 09:33 Ответить
 
 