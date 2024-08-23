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Новини
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Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

Україна вироблятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм за норвезькими технологіями. Фінансування візьме на себе Осло.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби норвезького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Уряд Норвегії дозволив передати норвезькі оборонні технології Україні.

Технології, про які йдеться, розробила норвезька збройова компанія Nammo. Вона уклала угоду, яка дозволяє українській оборонній компанії налагодити виробництво 155-мм артилерійських снарядів за її технологіями.

"Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Наш уряд зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні", - сказав глава нідерландського уряду Йонас Гар Стьоре.

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Зазначається, що Норвегія виділить кошти, щоб профінансувати виробництво цих снарядів в Україні. Фінансування пройде в межах програми Nansen.

"Наразі Норвегія робить свій внесок, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм досвідом з Україною. Це означає, що українські війська зможуть швидше отримувати боєприпаси", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Читайте також: Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених активів РФ

Автор: 

боєприпаси (2262) Норвегія (757) виробництво (1616) фінансування (3092)


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Топ коментарі
+10
скандінавські, прибалтійські країни - чи не найвірніші наші союзники. Ну, ще й Велика Британія та Сполучені Штати...
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23.08.2024 20:13
+8
якщо гроши потраплять до зелених гнид не буде ні снарядів ні грошей....краще б вже в Осло виробляли та надсилали...
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23.08.2024 20:11
+5
Дякую країна Вікінгів,только зеленим ублюдкам гроші не давайте все по акту виконання робіт своїми підприємцями це аразма малюкотатаровскаяс клименкоммсволотаирастянеттпо карманам
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23.08.2024 21:11
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якщо гроши потраплять до зелених гнид не буде ні снарядів ні грошей....краще б вже в Осло виробляли та надсилали...
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23.08.2024 20:11 Відповісти
++++++
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23.08.2024 21:01 Відповісти
Дякую країна Вікінгів,только зеленим ублюдкам гроші не давайте все по акту виконання робіт своїми підприємцями це аразма малюкотатаровскаяс клименкоммсволотаирастянеттпо карманам
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23.08.2024 21:11 Відповісти
скандінавські, прибалтійські країни - чи не найвірніші наші союзники. Ну, ще й Велика Британія та Сполучені Штати...
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23.08.2024 20:13 Відповісти
Маленьке уточнення - країни Балтії, бо прибалтики кажуть лише кацапи.
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24.08.2024 09:09 Відповісти
По перше чого про це писати, якшо це так...вкажіть ше і адресу ...а по друге, треба зеленних пройдисвітів, контролювати
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23.08.2024 20:14 Відповісти
Писати потрібно. А адресу ніхто вказувати і не буде. Ви ж знаєте, які системи ППО є в Україні, але розташування їхнє ви точно не знаєте
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23.08.2024 21:26 Відповісти
Зараз дефіцит №1 - порох
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23.08.2024 20:20 Відповісти
то есть Порошенко?
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23.08.2024 21:02 Відповісти
А зелені фінансують усіляку дурню! На кшалт ''няньок'' для ветеранів
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23.08.2024 20:21 Відповісти
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23.08.2024 20:30 Відповісти
Cкладність у компонентах - стоїть черга на порох. Неважливо, скільки ти снарядів робиш, - вийде пострілів стільки, скільки вийде порохових зарядів.

Hа 155-мм пострілах використовується трикомпонентний порох. Основна база для виробництва порохів - нітроцелюлоза, тобто хімічно оброблена бавовна.
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23.08.2024 20:24 Відповісти
Німецький оборонний гігант Rheinmetall завдяки контракту з німецькими військовими на 8,5 мільярдів євро має намір виробляти до 700 000 артилерійських снарядів і 10 000 тонн пороху щорічно, починаючи з 2025 року.
Таким чином, якщо все піде за планом, то до кінця 2025 року США та їхні союзники по НАТО збільшать виробництво майже до 2 млн 155-мм снарядів на рік.

З початку бойових дій і до сьогодні Росія вже збільшила щорічне виробництво до трьох мільйонів снарядів.
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23.08.2024 20:33 Відповісти
...будет производить, Осло профинансирует!.. Опять со всего земного шара дирижабли попрут в Нью-Васюки?! А селить куда гроссмейстеров? Хилтонов то нет.
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23.08.2024 20:47 Відповісти
К 2030 року . Кто на тих заводах працювати буде ?
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23.08.2024 21:00 Відповісти
Все эти вопрсы можно было решать с августа 2018 года на заводе Артёма:https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2515070-zavod-artem-moze-vigotovlati-natovski-155milimetrovi-snaradi-ekspert.html
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23.08.2024 21:12 Відповісти
Пожежа в ростові перекинулась на будинки кацапів (Блискавка) ....БУГАГААААА
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23.08.2024 21:06 Відповісти
дякую Вікінги! як завжди-тихо влучно без зайвої метушні-будемо памятати вам друзі
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23.08.2024 22:18 Відповісти
норвеги - монстри!! їм безмежно дякуємо!! а дятли, які назвали у повідомлені jonas gahr store "нідерландським" прем'єром - просто дятли (ще й блокують мене!!).
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24.08.2024 00:08 Відповісти
питаня коли і скільки
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24.08.2024 00:38 Відповісти
 
 