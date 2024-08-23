Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

Україна вироблятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм за норвезькими технологіями. Фінансування візьме на себе Осло.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби норвезького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Уряд Норвегії дозволив передати норвезькі оборонні технології Україні.

Технології, про які йдеться, розробила норвезька збройова компанія Nammo. Вона уклала угоду, яка дозволяє українській оборонній компанії налагодити виробництво 155-мм артилерійських снарядів за її технологіями.

"Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Наш уряд зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні", - сказав глава нідерландського уряду Йонас Гар Стьоре.

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Зазначається, що Норвегія виділить кошти, щоб профінансувати виробництво цих снарядів в Україні. Фінансування пройде в межах програми Nansen.

"Наразі Норвегія робить свій внесок, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїм досвідом з Україною. Це означає, що українські війська зможуть швидше отримувати боєприпаси", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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