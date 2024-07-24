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Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України, - глава Міноборони Чернохова

Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України, - глава Міноборони Чернохова

Чехія готується запустити другу ініціативу з постачання боєприпасів для України. Робоча назва цього проєкту - "Ініціатива-2025".

Про це розповіла очільниця оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, пише Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт "Ініціатива-2025" охопить п'ять збройових компаній, які вироблятимуть снаряди для потреб України за кошти європейських донорів.

"Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - розповіла міністерка Чернохова.

Як пишуть ЗМІ, у новій чеській ініціативі братимуть участь такі компанії:  Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka та компанія DSS.

Наразі гентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії збирає інформацію від збройових компаній, що вони можуть поставити в Україну у 2025 році. 

Очікується, що Чехія знову стане посередником між донорами - європейськими країнами і вищезгаданими компаніями.

Нагадаємо, що Україна вже отримує снаряди у межах чеської ініціативи. Перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула в Україну деякий час тому.

Читайте також: Україна до кінця літа отримає ще 100 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Ліпавський

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Читайте також: До кінця року Україні поставлять близько 500 тис. боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Фіала

Автор: 

боєприпаси (2263) Чехія (1608) поставки (269)


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"Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти"(для розпилу коштів) ,а ********** для української армії будуть надаватися (природним методом чеського першого механізму- "крапельним методом" .
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24.07.2024 19:10 Відповісти
Чехія запускає другий проєкт, а тупорилий ішак збирає другий "саміт миру". Чехам перемога України більше потрібна ніж ішаку. Обкурене чмо нічого не робило і не робить для перемоги. Ішак свідомо шкодить, і веде все до договорняка на умовах *****. Ішак і перемога - речі не сумісні.
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24.07.2024 20:17 Відповісти
Проекти є, Ф-16 -- немає...
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24.07.2024 20:31 Відповісти
 
 