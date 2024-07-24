Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України, - глава Міноборони Чернохова

Чехія готується запустити другу ініціативу з постачання боєприпасів для України. Робоча назва цього проєкту - "Ініціатива-2025".

Про це розповіла очільниця оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, пише Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт "Ініціатива-2025" охопить п'ять збройових компаній, які вироблятимуть снаряди для потреб України за кошти європейських донорів.

"Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - розповіла міністерка Чернохова.

Як пишуть ЗМІ, у новій чеській ініціативі братимуть участь такі компанії: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka та компанія DSS.

Наразі гентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії збирає інформацію від збройових компаній, що вони можуть поставити в Україну у 2025 році.

Очікується, що Чехія знову стане посередником між донорами - європейськими країнами і вищезгаданими компаніями.

Нагадаємо, що Україна вже отримує снаряди у межах чеської ініціативи. Перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула в Україну деякий час тому.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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