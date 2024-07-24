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Новини Допомога Україні
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До кінця року Україні поставлять близько 500 тис. боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Фіала

боєприпаси

До кінця 2024 року Україна отримає близько пів мільйона боєприпасів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ.

"Поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці, до кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм. Водночас можу вас запевнити, що паралельно із цим ми вже постачаємо щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна упродовж липня-серпня 2024 року має отримати ще 100 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Також читайте: Німецький Rheinmetall отримав офіційне замовлення від України на будівництво заводу боєприпасів

Автор: 

боєприпаси (2263) Чехія (1608) Фіала Петр (96)


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Топ коментарі
+3
А рашка з Пн Кореі вивезла 5 млн - віина в одні ворота
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24.07.2024 13:45
+2
а, нахіба?
прострочений зе!гундос, до кінця року, зі всіма перемириться та безпеково перегарантується.
оно, кулєба, вже побачив в прищуреному оці, мир і готовий на все!
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24.07.2024 13:41
+1
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Україні!!
Бо з такими привладними та монозбродом у ВРУ ….
Західні партнери, добре знають, у які банки, вивезено гроші з України!!!
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24.07.2024 13:52
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а, нахіба?
прострочений зе!гундос, до кінця року, зі всіма перемириться та безпеково перегарантується.
оно, кулєба, вже побачив в прищуреному оці, мир і готовий на все!
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24.07.2024 13:41 Відповісти
А рашка з Пн Кореі вивезла 5 млн - віина в одні ворота
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24.07.2024 13:45 Відповісти
це для порівняння можливостей та бажання допомогти дірки на мапі Землі ,яка десятеліття під санкціями та вільної цивілізованної багатодержавної території з величезним потенціалом
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24.07.2024 13:54 Відповісти
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Україні!!
Бо з такими привладними та монозбродом у ВРУ ….
Західні партнери, добре знають, у які банки, вивезено гроші з України!!!
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24.07.2024 13:52 Відповісти
а раз нічого з цим не роблять то вважають це допустимим,а борги потім з тих хто залишиться
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24.07.2024 13:56 Відповісти
Небагато. Але й на тому -- спасибі
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24.07.2024 14:04 Відповісти
Круто, спасибо! Правда Корея раше может еще миллиона 3 подкинуть. А давайте покупать дороже чем раша у Кореи, и все снаряды заберем? Неужто у могучей коалиции не хватит бабла на жалкие 3млн ржавых корейских снарядов, но по цене в 2 раза дороже, чем покупает раша? Ну сколько эти снаряды стоят, по $400-500? Ок, заплатить по 1000, выйдет 3 лярда баксов. Жалкие 3 лярда, а раша на подсосе!
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24.07.2024 14:06 Відповісти
Ага! А по "северокорейской инициативе" уже поставлено в паРашку в 10 раз больше!!!
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24.07.2024 14:15 Відповісти
А обіцянок було - мульйон ще в квітні-травні
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24.07.2024 14:41 Відповісти
"європейське корупційне болото" заробляє на жертвах українського народу , аж "тирса сиплеться"
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24.07.2024 16:06 Відповісти
 
 