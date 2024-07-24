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До кінця року Україні поставлять близько 500 тис. боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Фіала
До кінця 2024 року Україна отримає близько пів мільйона боєприпасів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ.
"Поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці, до кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм. Водночас можу вас запевнити, що паралельно із цим ми вже постачаємо щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна упродовж липня-серпня 2024 року має отримати ще 100 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.
Топ коментарі
+3 Валентин Коваль #587289
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+2 Hrysha Hlyba #582024
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+1 Олександр ВАЛОВИЙ
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прострочений зе!гундос, до кінця року, зі всіма перемириться та безпеково перегарантується.
оно, кулєба, вже побачив в прищуреному оці, мир і готовий на все!
Бо з такими привладними та монозбродом у ВРУ ….
Західні партнери, добре знають, у які банки, вивезено гроші з України!!!