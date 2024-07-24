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Новини
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Німецький Rheinmetall отримав офіційне замовлення від України на будівництво заводу боєприпасів

rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Як наголосили у пресслужбі компанії, проєкт почнуть реалізувати у короткостроковій перспективі, передає Liga.net.

Точна вартість угоди не вказана, водночас Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Виробництво боєприпасів розпочнеться протягом двох років.

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

"Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", – прокоментував генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Наразі в Україні готується необхідна інфраструктура.

Незабаром мають створити спільне підприємство між Rheinmetall та українською державною компанією, яке керуватиме заводом боєприпасів.

Співпраця Rheinmetall і України

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.

Автор: 

боєприпаси (138) Німеччина (1881) завод (735) Rheinmetall (30)


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Топ коментарі
+7
це потрібно було робити ще в 2022 році!
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24.07.2024 12:03
+4
одинадцятий рік війни триває, водночас "проєкт почнуть реалізовувати у короткостроковій перспективі"...
фантастика та сюр одночасно
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24.07.2024 12:07
+4
Потрібно було не закатівати в асфальт ракетні програми!!))
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24.07.2024 12:14
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це потрібно було робити ще в 2022 році!
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24.07.2024 12:03 Відповісти
Мєтєори з Печерських пагорбів.
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24.07.2024 12:13 Відповісти
Потрібно було не закатівати в асфальт ракетні програми!!))
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24.07.2024 12:14 Відповісти
правду кажучи, це потрібно було робити іще у 2015 році...
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24.07.2024 13:38 Відповісти
Думка, в принципі, вірна Але: 1. - тоді нам усі "показували середній палець" 2. - влада готувалася до шашликів на травневі свята
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Сейчас они подорвутся и на шару построят завод. А наши будут продолжать дороги строить...
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24.07.2024 12:06 Відповісти
одинадцятий рік війни триває, водночас "проєкт почнуть реалізовувати у короткостроковій перспективі"...
фантастика та сюр одночасно
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24.07.2024 12:07 Відповісти
Дивна ідея будувати в Україні, а не в тій же Польщі. Хоча, враховуючи, що два роки, то це вже заділ на мирні часи
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24.07.2024 12:07 Відповісти
за цей час,кішки принесли кошенят... .
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24.07.2024 12:08 Відповісти
Какой смысл в Украине что то строить если скоро все окажется под окупацией и достанется рашке и Китаю? Или минимум будет разбито ракетами.
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24.07.2024 12:17 Відповісти
забаньте цього сєпара чмосова
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24.07.2024 16:54 Відповісти
Йшов третій рік війни ! ЗЕлені планували будувати завод *********** .
.
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24.07.2024 12:49 Відповісти
Десь півроку пройшло, мабуть, як вперше про це заговорили... Не поспішає Володєнька, зовсім не поспішає.
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24.07.2024 12:58 Відповісти
А без німців , я так розумію, після радянських часів, українець більше нічого побудувати вже і не може? Країна адвокатів, стоматологів, "бізнесменів" ларьочників і таксистів.
Маємо що маємо.
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24.07.2024 13:11 Відповісти
Невже - Шостка?!
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24.07.2024 15:55 Відповісти
Це зворушливо - артилерійські снаряди доставлять всього за 2 роки. Добре, що не за 4. Обсяги виробництва "не менше ніж 100 тисяч *********** на рік"... Тобто стільки, скільки кацапи вистрілили за 2 дні під час наступу у 2022 році. Я плачу від розчулення!
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24.07.2024 19:25 Відповісти
ПОТУЖНО правда?)
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25.07.2024 02:44 Відповісти

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