Німецький Rheinmetall отримав офіційне замовлення від України на будівництво заводу боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Як наголосили у пресслужбі компанії, проєкт почнуть реалізувати у короткостроковій перспективі, передає Liga.net.

Точна вартість угоди не вказана, водночас Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Виробництво боєприпасів розпочнеться протягом двох років.

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

"Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", – прокоментував генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Наразі в Україні готується необхідна інфраструктура.

Незабаром мають створити спільне підприємство між Rheinmetall та українською державною компанією, яке керуватиме заводом боєприпасів.

Співпраця Rheinmetall і України

Раніше повідомлялося, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.