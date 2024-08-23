Украина будет производить 155-мм снаряды по норвежским технологиям. Осло это профинансирует
Украина будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по норвежским технологиям. Финансирование возьмет на себя Осло.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы норвежского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство Норвегии разрешило передать норвежские оборонные технологии Украине.
Технологии, о которых идет речь, разработала норвежская оружейная компания Nammo. Она заключила соглашение, которое позволяет украинской оборонной компании наладить производство 155-мм артиллерийских снарядов по ее технологиям.
"Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Наше правительство сделало несколько шагов для увеличения производства артбоеприпасов в Норвегии. В то же время мы признаем важность укрепления способности украинцев производить современные боеприпасы в Украине", - сказал глава нидерландского правительства Йонас Гар Стьоре.
Отмечается, что Норвегия выделит средства, чтобы профинансировать производство этих снарядов в Украине. Финансирование пройдет в рамках программы Nansen.
"Сейчас Норвегия делает свой вклад, предоставляя боеприпасы из своих запасов и непосредственно из промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своим опытом с Украиной. Это означает, что украинские войска смогут быстрее получать боеприпасы", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
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Hа 155-мм пострілах використовується трикомпонентний порох. Основна база для виробництва порохів - нітроцелюлоза, тобто хімічно оброблена бавовна.
Таким чином, якщо все піде за планом, то до кінця 2025 року США та їхні союзники по НАТО збільшать виробництво майже до 2 млн 155-мм снарядів на рік.
З початку бойових дій і до сьогодні Росія вже збільшила щорічне виробництво до трьох мільйонів снарядів.