Украина будет производить 155-мм снаряды по норвежским технологиям. Осло это профинансирует

Украина будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по норвежским технологиям. Финансирование возьмет на себя Осло.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы норвежского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство Норвегии разрешило передать норвежские оборонные технологии Украине.

Технологии, о которых идет речь, разработала норвежская оружейная компания Nammo. Она заключила соглашение, которое позволяет украинской оборонной компании наладить производство 155-мм артиллерийских снарядов по ее технологиям.

"Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Наше правительство сделало несколько шагов для увеличения производства артбоеприпасов в Норвегии. В то же время мы признаем важность укрепления способности украинцев производить современные боеприпасы в Украине", - сказал глава нидерландского правительства Йонас Гар Стьоре.

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Отмечается, что Норвегия выделит средства, чтобы профинансировать производство этих снарядов в Украине. Финансирование пройдет в рамках программы Nansen.

"Сейчас Норвегия делает свой вклад, предоставляя боеприпасы из своих запасов и непосредственно из промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своим опытом с Украиной. Это означает, что украинские войска смогут быстрее получать боеприпасы", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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