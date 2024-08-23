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Украина будет производить 155-мм снаряды по норвежским технологиям. Осло это профинансирует

Україна вироблятиме 155-мм снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує

Украина будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по норвежским технологиям. Финансирование возьмет на себя Осло.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы норвежского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство Норвегии разрешило передать норвежские оборонные технологии Украине.

Технологии, о которых идет речь, разработала норвежская оружейная компания Nammo. Она заключила соглашение, которое позволяет украинской оборонной компании наладить производство 155-мм артиллерийских снарядов по ее технологиям.

"Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Наше правительство сделало несколько шагов для увеличения производства артбоеприпасов в Норвегии. В то же время мы признаем важность укрепления способности украинцев производить современные боеприпасы в Украине", - сказал глава нидерландского правительства Йонас Гар Стьоре.

Читайте также: Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ

Отмечается, что Норвегия выделит средства, чтобы профинансировать производство этих снарядов в Украине. Финансирование пройдет в рамках программы Nansen.

"Сейчас Норвегия делает свой вклад, предоставляя боеприпасы из своих запасов и непосредственно из промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своим опытом с Украиной. Это означает, что украинские войска смогут быстрее получать боеприпасы", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Читайте также: Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ

Автор: 

боеприпасы (2330) Нидерланды (1570) производство (460) финансирование (1794)


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Топ комментарии
+10
скандінавські, прибалтійські країни - чи не найвірніші наші союзники. Ну, ще й Велика Британія та Сполучені Штати...
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23.08.2024 20:13
+8
якщо гроши потраплять до зелених гнид не буде ні снарядів ні грошей....краще б вже в Осло виробляли та надсилали...
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23.08.2024 20:11
+5
Дякую країна Вікінгів,только зеленим ублюдкам гроші не давайте все по акту виконання робіт своїми підприємцями це аразма малюкотатаровскаяс клименкоммсволотаирастянеттпо карманам
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23.08.2024 21:11
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Правила форума Совет форумчан
якщо гроши потраплять до зелених гнид не буде ні снарядів ні грошей....краще б вже в Осло виробляли та надсилали...
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23.08.2024 20:11 Ответить
++++++
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23.08.2024 21:01 Ответить
Дякую країна Вікінгів,только зеленим ублюдкам гроші не давайте все по акту виконання робіт своїми підприємцями це аразма малюкотатаровскаяс клименкоммсволотаирастянеттпо карманам
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23.08.2024 21:11 Ответить
скандінавські, прибалтійські країни - чи не найвірніші наші союзники. Ну, ще й Велика Британія та Сполучені Штати...
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23.08.2024 20:13 Ответить
Маленьке уточнення - країни Балтії, бо прибалтики кажуть лише кацапи.
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24.08.2024 09:09 Ответить
По перше чого про це писати, якшо це так...вкажіть ше і адресу ...а по друге, треба зеленних пройдисвітів, контролювати
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23.08.2024 20:14 Ответить
Писати потрібно. А адресу ніхто вказувати і не буде. Ви ж знаєте, які системи ППО є в Україні, але розташування їхнє ви точно не знаєте
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23.08.2024 21:26 Ответить
Зараз дефіцит №1 - порох
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23.08.2024 20:20 Ответить
то есть Порошенко?
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23.08.2024 21:02 Ответить
А зелені фінансують усіляку дурню! На кшалт ''няньок'' для ветеранів
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23.08.2024 20:21 Ответить
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23.08.2024 20:30 Ответить
Cкладність у компонентах - стоїть черга на порох. Неважливо, скільки ти снарядів робиш, - вийде пострілів стільки, скільки вийде порохових зарядів.

Hа 155-мм пострілах використовується трикомпонентний порох. Основна база для виробництва порохів - нітроцелюлоза, тобто хімічно оброблена бавовна.
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23.08.2024 20:24 Ответить
Німецький оборонний гігант Rheinmetall завдяки контракту з німецькими військовими на 8,5 мільярдів євро має намір виробляти до 700 000 артилерійських снарядів і 10 000 тонн пороху щорічно, починаючи з 2025 року.
Таким чином, якщо все піде за планом, то до кінця 2025 року США та їхні союзники по НАТО збільшать виробництво майже до 2 млн 155-мм снарядів на рік.

З початку бойових дій і до сьогодні Росія вже збільшила щорічне виробництво до трьох мільйонів снарядів.
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23.08.2024 20:33 Ответить
...будет производить, Осло профинансирует!.. Опять со всего земного шара дирижабли попрут в Нью-Васюки?! А селить куда гроссмейстеров? Хилтонов то нет.
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23.08.2024 20:47 Ответить
К 2030 року . Кто на тих заводах працювати буде ?
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23.08.2024 21:00 Ответить
Все эти вопрсы можно было решать с августа 2018 года на заводе Артёма:https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2515070-zavod-artem-moze-vigotovlati-natovski-155milimetrovi-snaradi-ekspert.html
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23.08.2024 21:12 Ответить
Пожежа в ростові перекинулась на будинки кацапів (Блискавка) ....БУГАГААААА
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23.08.2024 21:06 Ответить
дякую Вікінги! як завжди-тихо влучно без зайвої метушні-будемо памятати вам друзі
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23.08.2024 22:18 Ответить
норвеги - монстри!! їм безмежно дякуємо!! а дятли, які назвали у повідомлені jonas gahr store "нідерландським" прем'єром - просто дятли (ще й блокують мене!!).
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24.08.2024 00:08 Ответить
питаня коли і скільки
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24.08.2024 00:38 Ответить
 
 