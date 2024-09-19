Індія передає боєприпаси в Україну, попри гнів Москви, - Reuters

Європейські покупці перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, в Україну. Натомість Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю попри протести з боку Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік.

За даними джерел, серед європейських країн, які надсилають індійські снаряди, є Італія та Чехія, яка очолює ініціативу з постачання до Києва артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу.

Агенство пише, що Кремль порушував це питання щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою.

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Виробництво снарядів у Індії й передача до ЄС

Водночас, як зазначили два джерела, Індія виробляє невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один чиновник оцінив, що це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

Комерційно доступні митні записи показують, що за два роки до лютого 2022 року три великі індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India та Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів на 2,8 млн доларів до Італії та Чехії, а також до Іспанії та Словенії, де оборонні підрядники вклали значні кошти у ланцюжки постачань для України.

Індійський урядовець заявив, що Делі стежить за ситуацією. Але разом із керівником оборонної промисловості, який безпосередньо обізнаний про постачання, він сказав, що Індія не зробила жодних дій для обмеження постачання до Європи.

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Реакція РФ

Росія, яка постачає понад 60% імпорту зброї Делі, є цінним партнером для Індії. У липні Моді обрав Москву для своєї першої двосторонньої міжнародної поїздки після обрання на третій термін.

На іншій зустрічі того ж місяця в Казахстані між високопоставленим індійським дипломатом Субраманіям Джайшанкаром і Лавровим російський міністр тиснув на свого колегу з приводу індійських боєприпасів, які використовуються українцями, і скаржився, що деякі з них були вироблені державними індійськими компаніями.

Уолтер Ладвіг, експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона, заявив, що перенаправлення щодо невеликої кількості боєприпасів було геополітично вигідним для Делі.

"Це дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не "на боці Росії" в російсько-українському конфлікті", - сказав він та додав, що у Москви мало важелів впливу на рішення Делі.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.