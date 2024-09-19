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Індія передає боєприпаси в Україну, попри гнів Москви, - Reuters

Україна отримує боєприпаси з Індії

Європейські покупці перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, в Україну. Натомість Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю попри протести з боку Москви. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік.

За даними джерел, серед європейських країн, які надсилають індійські снаряди, є Італія та Чехія, яка очолює ініціативу з постачання до Києва артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу.

Агенство пише, що Кремль порушував це питання щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони Польщі підтвердили зобов’язання щодо участі у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для ЗСУ

Виробництво снарядів у Індії й передача до ЄС

Водночас, як зазначили два джерела, Індія виробляє невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один чиновник оцінив, що це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

Комерційно доступні митні записи показують, що за два роки до лютого 2022 року три великі індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India та Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів на 2,8 млн доларів до Італії та Чехії, а також до Іспанії та Словенії, де оборонні підрядники вклали значні кошти у ланцюжки постачань для України.

Індійський урядовець заявив, що Делі стежить за ситуацією. Але разом із керівником оборонної промисловості, який безпосередньо обізнаний про постачання, він сказав, що Індія не зробила жодних дій для обмеження постачання до Європи. 

Читайте також: Індія продовжить купувати дешеву нафту РФ, допоки постачальники не перебуватимуть під санкціями

Реакція РФ

Росія, яка постачає понад 60% імпорту зброї Делі, є цінним партнером для Індії. У липні Моді обрав Москву для своєї першої двосторонньої міжнародної поїздки після обрання на третій термін.

На іншій зустрічі того ж місяця в Казахстані між високопоставленим індійським дипломатом Субраманіям Джайшанкаром і Лавровим російський міністр тиснув на свого колегу з приводу індійських боєприпасів, які використовуються українцями, і скаржився, що деякі з них були вироблені державними індійськими компаніями.

Уолтер Ладвіг, експерт з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона, заявив, що перенаправлення щодо невеликої кількості боєприпасів було геополітично вигідним для Делі.

"Це дозволяє Індії показати партнерам на Заході, що вона не "на боці Росії" в російсько-українському конфлікті", - сказав він та додав, що у Москви мало важелів впливу на рішення Делі.

Також читайте: Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін 

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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Топ коментарі
+12
Це добре, але навіщо про це говорити?
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19.09.2024 10:01
+11
Ну і добре. Уряд Індії не дурний, їм вигідніша перемога України. Тому, що вони бояться агресії Китаю
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19.09.2024 10:04
+8
всі просто хочуть заробити, навіть на війні, і Індія не виключення
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19.09.2024 10:20
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Ну хоть щось!
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19.09.2024 10:00 Відповісти
це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.
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19.09.2024 10:49 Відповісти
Зате який катар в сраку *****.
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19.09.2024 10:54 Відповісти
хитрожопі цигани заробляють двічи:

на рашці заробляють на скидках ціни на нафту, а
на Україні - продаючи снаряди
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19.09.2024 15:10 Відповісти
А Вас жаба давить ? Що за люди ?Дивіться за своїм бізнесом
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19.09.2024 15:35 Відповісти
Це добре, але навіщо про це говорити?
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19.09.2024 10:01 Відповісти
То ройтерси казали.
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19.09.2024 10:05 Відповісти
Ну і добре. Уряд Індії не дурний, їм вигідніша перемога України. Тому, що вони бояться агресії Китаю
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19.09.2024 10:04 Відповісти
всі просто хочуть заробити, навіть на війні, і Індія не виключення
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19.09.2024 10:20 Відповісти
Не лише, man. Індія це демократія. Східна, але все одно.
Моді той ще цинік, проте Україну він кинути також не може. Перемога Києва для Делі - зупинка китайських потуг у бік Індії, з якою в Пекіна є спірні землі. Тому для них це теж вкрай вітальне питання, так скажемо
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19.09.2024 10:25 Відповісти
єдінствениє красниє лініі каториє пастаянна васпаляюца-ета лініі ат кожаних стрінгав у путлєра...
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19.09.2024 10:05 Відповісти
Індійці, насріть на їх гнів і посипте зверху каррі
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19.09.2024 10:07 Відповісти
і з'їште.
з карі, все можна їсти.
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19.09.2024 10:14 Відповісти
А заткнуться ети журнашлюхи могут?
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19.09.2024 10:08 Відповісти
Крутий поворот...
Індуси,як розумні телятка.
Енергоресурси з раші,а
********** нам.
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19.09.2024 10:08 Відповісти
На початку війни індуси зрозуміли, що кацапська зброя коту під хвіст, та ще купу бабла дали вперед за літаки та вертольоти з с-400. США з партнерами переозброять індусів, то вони і потихеньку торгують зайвим.
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19.09.2024 10:12 Відповісти
цікаво, які самі **********?
в нас практично не залишилося, сов'єтської зброї.
ну, мабуть калашніков. але, ак 47, точно вже нема.
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19.09.2024 10:16 Відповісти
Снаряди 155 мм.
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19.09.2024 11:14 Відповісти
індія, скуповувала всю зброю, на кацапії.
звідки в неї, натівський калібр?
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19.09.2024 11:41 Відповісти
"ак 47" і не могло бути, бо такого автомата не існує, це назва москворотого репу.

Існують АК, АКМ, РПК, СВК, ПК, АК74, РПК74, АКС74У. Щє є росіянські АК-101 і вищє.
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19.09.2024 11:35 Відповісти
7,62-мм автомат Калашникова зразка 1947 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F автоматична зброя , розроблена https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року, перша і найпоширеніша модель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова .
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19.09.2024 11:39 Відповісти
Це піддослідна партія 1500 одиниць була випущена в один з років розробки (1947). Серійної моделі "ак 47" ніколи не випускалось і на озброєнні не стояло.
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19.09.2024 11:46 Відповісти
7,62-мм автомат Калашникова зразка 1947 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F автоматична зброя , розроблена https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року, перша і найпоширеніша модель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова .

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19.09.2024 11:52 Відповісти
Цей автомат називається "АК", а не "АК 47", на озброєння прийнятий в 1949 році, розробка велась з 45 по 48.
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19.09.2024 11:56 Відповісти
як же, я втомився спілкуватися, з упоротими задротами імбецилами....
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19.09.2024 12:00 Відповісти
Ти просто мелеш на теми, в яких дупля не відбиваєш.
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19.09.2024 12:02 Відповісти
завжди, з'являється, якийсь підарок, що починає відверто провокувати.
але, тільки спробуєш відповісти, одразу вилетиш в бан.
це, така веселуха у модераторів цензора?
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19.09.2024 12:05 Відповісти
Лошадьов гнівається.
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19.09.2024 10:16 Відповісти
Хіба він не двинув копита ??
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19.09.2024 15:37 Відповісти
Не задарма ж передає, а добре влаштувались деякі, заробляє на кацапській нафті і на озброєнні.
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19.09.2024 10:24 Відповісти
А що ви хотіли щоб вони не скористались можливістю... це звичайний бізнес поки йде війна до них переходить частина виробництва з Китаю і орки продають ресурси дешевше ринку..

Тому індусам не вигідна ні наша поразка ні перемога... от вони продають озброєння і купляють у орків ресурси заробляючи на обох сторонах війни. Вони ж не продають якесь далекобійне озброєння - ракети а скоріше якісь снаряди чи патрони...
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19.09.2024 10:29 Відповісти
Деньги не пахнут.
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19.09.2024 10:26 Відповісти
Індія і вашим і нашим, Китай і вашим і нашим, навіть США з ЄСом так само. Але незламний вперто хоче перемоги.
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19.09.2024 10:30 Відповісти
Індія - країна, яку заснував багато тисячоліть тому рятівник людства Рама, який прийшов в причорноморря навчати вижити людям під час кінця льодового періода. Індія - країна східної духовності. Ганді - індійська легенда. Українцям треба такий лідер
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19.09.2024 10:32 Відповісти
Ні, дякуємо, не треба.
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19.09.2024 11:40 Відповісти
Ізраіль зате передає зброю кацапам і про це теж усі мовчать.
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19.09.2024 10:35 Відповісти
Продає а не передає, можливо б і нам продали якби ми платили самі грошима а не за рахунок інших держав які зацікавлені в першу чергу загрузити свою промисловість
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19.09.2024 11:26 Відповісти
Таке собі. Індуси роблять те, що вигідно, а якість тих снарядів - під питанням. Знаючи індусів, цілком може виявитись, що не набагато краще КНДРівських. Тому добре, що небагато.
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19.09.2024 10:55 Відповісти
"Знаток" індусів в чаті Погуглив би, хто такі індуси і чим вони відризняються від індійців.
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19.09.2024 11:38 Відповісти
Про "індійський код" щось колись чули?
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19.09.2024 11:40 Відповісти
Чула. Стереотипи від нацистских москалів в основному. На Заході до індійського коду ставляться адекватно: чудово розуміють, що рівень коду залежить від рівню програмиста, а не від національністі, тому навіть голову Майкрософт зовут Сатья Надела, а голову Гугла Сундар Пічай.
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19.09.2024 11:54 Відповісти
У мене інший досвід, в інших областях. Де міжнародні компанії віддають перевагу трохи переплатити за аутсорс в Україну, ніж зв'язуватись з індійцями.
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19.09.2024 11:58 Відповісти
Індія передає Україні за гроші, так само як Туреччина і інші бізнесмени
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19.09.2024 13:29 Відповісти
 
 