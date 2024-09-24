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Зеленский обсудил с премьером Индии Моди формулу мира и подготовку к предстоящему саммиту. ФОТО

Накануне в Нью-Йорке (США) президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Зеленський та Моді у Нью-Йорку

Как отмечается, глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились во время исторического визита премьер-министра Индии в Киев месяц назад. Тогда речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействии в области образования, науки и культуры.

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"Особое внимание во время встречи уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации формулы мира и подготовке ко второму саммиту мира", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира относительно Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Индия (413) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
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24.09.2024 08:43
+1
"...та підготовці до другого саміту миру..." Джерело:

Вирішували хто горілку привезе, а хто ковбасу?
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24.09.2024 08:49
+1
Вальді свіжий план підвезли, п'ять або шисть корабликів, тому таку бурхливу діяльність розвел.
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24.09.2024 08:52
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24.09.2024 08:43 Ответить
Знову турборежим
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24.09.2024 08:47 Ответить
Вальді свіжий план підвезли, п'ять або шисть корабликів, тому таку бурхливу діяльність розвел.
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24.09.2024 08:52 Ответить
"...та підготовці до другого саміту миру..." Джерело:

Вирішували хто горілку привезе, а хто ковбасу?
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24.09.2024 08:49 Ответить
Сама ідея гарна і внесе розкол у брікс, створить противагу китайському плану договорняку.
Тим більше індійська економіка залежна від "азійських тигрів", що є історичними ворогами КНР та РФ. Японія, Корея, Тайвань, Сінгапур здатні фінансово-економічним важелем притисну індійські тестікули.
Дивись і заспіває Болівуд під бандуру з трембітою
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24.09.2024 09:07 Ответить
Да и дерьмак с ним!Кто его выбирал,что бы он представлял Просроченный и покрывшийся плесенью.
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24.09.2024 09:17 Ответить
рушникоголовому показали небриту макаку, яка просить гроші
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24.09.2024 09:28 Ответить
Думаю, всім вже зрозуміло, що "план переміги" Зебіла такий самий пшик, як і формула мила.
Нічого нового, окрім загрібати жар чужими руками, просити зброю і гроші за допомогою погроз, шантажу і брехливих обіцянок, воно не вигадало.
Захищати Україну і розбудовувати власний ВПК зедєрьмаки не збираються
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24.09.2024 11:26 Ответить
патріот на патріоті
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25.09.2024 02:24 Ответить
Що можна обговорити під час фотосесії? Які плани, формули, саміти?
Навіщо нам це шапіто?
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25.09.2024 09:03 Ответить
МАРАЗМ МАЛОРОСЬКИЙ
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25.09.2024 13:17 Ответить
 
 