Зеленский обсудил с премьером Индии Моди формулу мира и подготовку к предстоящему саммиту. ФОТО

Накануне в Нью-Йорке (США) президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились во время исторического визита премьер-министра Индии в Киев месяц назад. Тогда речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействии в области образования, науки и культуры.

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"Особое внимание во время встречи уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации формулы мира и подготовке ко второму саммиту мира", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира относительно Украины.