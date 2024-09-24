Зеленский обсудил с премьером Индии Моди формулу мира и подготовку к предстоящему саммиту. ФОТО
Накануне в Нью-Йорке (США) президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились во время исторического визита премьер-министра Индии в Киев месяц назад. Тогда речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействии в области образования, науки и культуры.
"Особое внимание во время встречи уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации формулы мира и подготовке ко второму саммиту мира", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира относительно Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вирішували хто горілку привезе, а хто ковбасу?
Тим більше індійська економіка залежна від "азійських тигрів", що є історичними ворогами КНР та РФ. Японія, Корея, Тайвань, Сінгапур здатні фінансово-економічним важелем притисну індійські тестікули.
Дивись і заспіває Болівуд під бандуру з трембітою
Нічого нового, окрім загрібати жар чужими руками, просити зброю і гроші за допомогою погроз, шантажу і брехливих обіцянок, воно не вигадало.
Захищати Україну і розбудовувати власний ВПК зедєрьмаки не збираються
Навіщо нам це шапіто?