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Зеленський обговорив із прем’єром Індії Моді формулу миру та підготовку до майбутнього саміту. ФОТО

Напередодні у Нью-Йорку (США) президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський та Моді у Нью-Йорку

Як зазначається, глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

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"Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації формули миру та підготовці до другого саміту миру", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Індія (669) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+1
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24.09.2024 08:43
+1
"...та підготовці до другого саміту миру..." Джерело:

Вирішували хто горілку привезе, а хто ковбасу?
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24.09.2024 08:49
+1
Вальді свіжий план підвезли, п'ять або шисть корабликів, тому таку бурхливу діяльність розвел.
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24.09.2024 08:52
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24.09.2024 08:43 Відповісти
Знову турборежим
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24.09.2024 08:47 Відповісти
Вальді свіжий план підвезли, п'ять або шисть корабликів, тому таку бурхливу діяльність розвел.
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24.09.2024 08:52 Відповісти
"...та підготовці до другого саміту миру..." Джерело:

Вирішували хто горілку привезе, а хто ковбасу?
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24.09.2024 08:49 Відповісти
Сама ідея гарна і внесе розкол у брікс, створить противагу китайському плану договорняку.
Тим більше індійська економіка залежна від "азійських тигрів", що є історичними ворогами КНР та РФ. Японія, Корея, Тайвань, Сінгапур здатні фінансово-економічним важелем притисну індійські тестікули.
Дивись і заспіває Болівуд під бандуру з трембітою
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24.09.2024 09:07 Відповісти
Да и дерьмак с ним!Кто его выбирал,что бы он представлял Просроченный и покрывшийся плесенью.
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24.09.2024 09:17 Відповісти
рушникоголовому показали небриту макаку, яка просить гроші
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24.09.2024 09:28 Відповісти
Думаю, всім вже зрозуміло, що "план переміги" Зебіла такий самий пшик, як і формула мила.
Нічого нового, окрім загрібати жар чужими руками, просити зброю і гроші за допомогою погроз, шантажу і брехливих обіцянок, воно не вигадало.
Захищати Україну і розбудовувати власний ВПК зедєрьмаки не збираються
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24.09.2024 11:26 Відповісти
патріот на патріоті
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25.09.2024 02:24 Відповісти
Що можна обговорити під час фотосесії? Які плани, формули, саміти?
Навіщо нам це шапіто?
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25.09.2024 09:03 Відповісти
МАРАЗМ МАЛОРОСЬКИЙ
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25.09.2024 13:17 Відповісти
 
 