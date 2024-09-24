Зеленський обговорив із прем’єром Індії Моді формулу миру та підготовку до майбутнього саміту. ФОТО

Напередодні у Нью-Йорку (США) президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

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"Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації формули миру та підготовці до другого саміту миру", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.