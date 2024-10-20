Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить боевой потенциал

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения страны "усилить сдерживающий и боевой потенциал".

Об этом он заявил во время инспекции бригады ракетных войск армии Китая на этой неделе, пишет китайское агентство Xinhua, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер КНР во время инспекции ракетных войск отметил необходимость усиления их "боевых возможностей и сдерживания, и решительно выполнять задачи, возложенные на них партией и народом".

"Си потребовал интенсифицировать подготовку войск и повысить боевую готовность во всех подразделениях, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и ключевые интересы",- пишет китайское агентство.

Также Си Цзиньпин отметил, что армия должна быть готова к современным угрозам, укреплять военную подготовку и адаптироваться к новым методам ведения войны.

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