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Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить боевой потенциал

Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити бойовий потенціал

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения страны "усилить сдерживающий и боевой потенциал".

Об этом он заявил во время инспекции бригады ракетных войск армии Китая на этой неделе, пишет китайское агентство Xinhua, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер КНР во время инспекции ракетных войск отметил необходимость усиления их "боевых возможностей и сдерживания, и решительно выполнять задачи, возложенные на них партией и народом".

"Си потребовал интенсифицировать подготовку войск и повысить боевую готовность во всех подразделениях, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и ключевые интересы",- пишет китайское агентство.

Также Си Цзиньпин отметил, что армия должна быть готова к современным угрозам, укреплять военную подготовку и адаптироваться к новым методам ведения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин

Автор: 

армия (8502) Китай (3038) Си Цзиньпин (299)


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Топ комментарии
+14
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19.10.2024 23:18 Ответить
+6
А как же ескалация и все канхликты нужно решать за столом перегаворав? И зачем Китаю наращивать военную мощь при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать.
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19.10.2024 23:54 Ответить
+3
Ситуація у світі емкадюється незалежно від бажать західних лідерів.
Якщо такими темпами, через рік, корейців загрузять на російські десантні кораблі і викинуть десант десь у гирлі Ельби.
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20.10.2024 00:00 Ответить
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19.10.2024 23:18 Ответить
орда мля
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19.10.2024 23:22 Ответить
Тю... Кім просто ***-ня в порівнянні з ***лом. Мене тішить коли якийсь дурень видає наказ який ніколи не буде виконано, але звіт про виконання отримано.
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19.10.2024 23:34 Ответить
А как же ескалация и все канхликты нужно решать за столом перегаворав? И зачем Китаю наращивать военную мощь при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать.
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19.10.2024 23:54 Ответить
>> при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать

Зате сам коммі_китай збирається. І практично відкритим текстом про це каже.
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20.10.2024 00:28 Ответить
Ситуація у світі емкадюється незалежно від бажать західних лідерів.
Якщо такими темпами, через рік, корейців загрузять на російські десантні кораблі і викинуть десант десь у гирлі Ельби.
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20.10.2024 00:00 Ответить
Вона не така велика для десантних кораблів.
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20.10.2024 00:33 Ответить
Довідка:
Водотонажнісь ВДК - 4000- 5000 тон.
Порт Гамбурга- 100 км угору Ельбою може приймати суда до 65000 тон.
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20.10.2024 00:46 Ответить
Щось вже занадто впевнені в перемозі блазня..
Не вірю, що амери настільки тупі, щоб вдруге стати в лайно...
Наслухався достятньо його прямої мови щоб зрозуміти, що це навіть не я не володію англійською, а це він не володіє!
І як він планує бути президентом?
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20.10.2024 00:03 Ответить
Китайці вже відкрито збиткуються з тої стурбованості і коричневих ліній. Довго ж вони цього чекали і дочекалися. Залишилось тільки обрати трампона
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20.10.2024 00:13 Ответить
Лідер КНР під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їхніх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом

Певно, досі вони гуй забивали на ті завдання?
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20.10.2024 00:30 Ответить
Шо, і паливо в ракети заллють замість води?
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20.10.2024 00:31 Ответить
 
 