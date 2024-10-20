Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить боевой потенциал
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения страны "усилить сдерживающий и боевой потенциал".
Об этом он заявил во время инспекции бригады ракетных войск армии Китая на этой неделе, пишет китайское агентство Xinhua, информирует Цензор.НЕТ.
Лидер КНР во время инспекции ракетных войск отметил необходимость усиления их "боевых возможностей и сдерживания, и решительно выполнять задачи, возложенные на них партией и народом".
"Си потребовал интенсифицировать подготовку войск и повысить боевую готовность во всех подразделениях, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и ключевые интересы",- пишет китайское агентство.
Также Си Цзиньпин отметил, что армия должна быть готова к современным угрозам, укреплять военную подготовку и адаптироваться к новым методам ведения войны.
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Зате сам коммі_китай збирається. І практично відкритим текстом про це каже.
Якщо такими темпами, через рік, корейців загрузять на російські десантні кораблі і викинуть десант десь у гирлі Ельби.
Водотонажнісь ВДК - 4000- 5000 тон.
Порт Гамбурга- 100 км угору Ельбою може приймати суда до 65000 тон.
Не вірю, що амери настільки тупі, щоб вдруге стати в лайно...
Наслухався достятньо його прямої мови щоб зрозуміти, що це навіть не я не володію англійською, а це він не володіє!
І як він планує бути президентом?
Певно, досі вони гуй забивали на ті завдання?