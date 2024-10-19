Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити бойовий потенціал

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав ракетні війська стратегічного призначення країни "посилити стримувальний і бойовий потенціал".

Про це він заявив під час інспекції бригади ракетних військ армії Китаю цього тижня, пише китайське агентство Xinhua, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер КНР під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їхніх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом".

"Сі зажадав інтенсифікувати підготовку військ і підвищити бойову готовність у всіх підрозділах, а також поліпшити бойові можливості, щоб ефективно захищати національну стратегічну безпеку і ключові інтереси",- пише китайське агентство.

Також Сі Цзіньпін зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.

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