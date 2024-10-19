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Новини
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Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити бойовий потенціал

Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити бойовий потенціал

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав ракетні війська стратегічного призначення країни "посилити стримувальний і бойовий потенціал".

Про це він заявив під час інспекції бригади ракетних військ армії Китаю цього тижня, пише китайське агентство Xinhua, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер КНР під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їхніх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом".

"Сі зажадав інтенсифікувати підготовку військ і підвищити бойову готовність у всіх підрозділах, а також поліпшити бойові можливості, щоб ефективно захищати національну стратегічну безпеку і ключові інтереси",- пише китайське агентство.

Також Сі Цзіньпін зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.

Читайте також: Китай і Північна Корея зміцнюватимуть стратегічну взаємодію, - Сі Цзіньпін

Автор: 

армія (3778) Китай (4699) Сі Цзіньпін (335)


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Топ коментарі
+14
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19.10.2024 23:18 Відповісти
+6
А как же ескалация и все канхликты нужно решать за столом перегаворав? И зачем Китаю наращивать военную мощь при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать.
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19.10.2024 23:54 Відповісти
+3
Ситуація у світі емкадюється незалежно від бажать західних лідерів.
Якщо такими темпами, через рік, корейців загрузять на російські десантні кораблі і викинуть десант десь у гирлі Ельби.
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20.10.2024 00:00 Відповісти
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19.10.2024 23:18 Відповісти
орда мля
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19.10.2024 23:22 Відповісти
Тю... Кім просто ***-ня в порівнянні з ***лом. Мене тішить коли якийсь дурень видає наказ який ніколи не буде виконано, але звіт про виконання отримано.
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19.10.2024 23:34 Відповісти
А как же ескалация и все канхликты нужно решать за столом перегаворав? И зачем Китаю наращивать военную мощь при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать.
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19.10.2024 23:54 Відповісти
>> при том что на Китай уже точно никто не собирается нападать

Зате сам коммі_китай збирається. І практично відкритим текстом про це каже.
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20.10.2024 00:28 Відповісти
Ситуація у світі емкадюється незалежно від бажать західних лідерів.
Якщо такими темпами, через рік, корейців загрузять на російські десантні кораблі і викинуть десант десь у гирлі Ельби.
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20.10.2024 00:00 Відповісти
Вона не така велика для десантних кораблів.
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20.10.2024 00:33 Відповісти
Довідка:
Водотонажнісь ВДК - 4000- 5000 тон.
Порт Гамбурга- 100 км угору Ельбою може приймати суда до 65000 тон.
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20.10.2024 00:46 Відповісти
Щось вже занадто впевнені в перемозі блазня..
Не вірю, що амери настільки тупі, щоб вдруге стати в лайно...
Наслухався достятньо його прямої мови щоб зрозуміти, що це навіть не я не володію англійською, а це він не володіє!
І як він планує бути президентом?
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20.10.2024 00:03 Відповісти
Китайці вже відкрито збиткуються з тої стурбованості і коричневих ліній. Довго ж вони цього чекали і дочекалися. Залишилось тільки обрати трампона
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20.10.2024 00:13 Відповісти
Лідер КНР під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їхніх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом

Певно, досі вони гуй забивали на ті завдання?
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20.10.2024 00:30 Відповісти
Шо, і паливо в ракети заллють замість води?
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20.10.2024 00:31 Відповісти
 
 