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Сейчас Украине нужно наполнить внутренний План усиления, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что "внутренний "План усиления" вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года".

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я провел заседание Ставки. На нем, как и всегда, было много разных вопросов. Я хочу сейчас остановиться на особом поручении членам Ставки и другим нашим должностным лицам.

Сейчас Украине надо наполнить внутренний "План усиления". Такой План, который вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. "План победы" направлен на партнеров. На их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они, чтобы Украина победила, хотят ли партнеры видеть послевоенную систему безопасности действительно надежной. "План победы", если будет выполнен партнерами, даст все ответы.

И понятно, что есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, который стоит чрезвычайно остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления требуют четких ответов, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний "План усиления" будет гарантировать Украине также и единство. Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть", - сказал Зеленский.

Читайте также: Первый образец внутреннего плана действий Украины ожидается в ближайшие недели, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) обращение (772)


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Топ комментарии
+34
Нова забавка у наркозалежних.
План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
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24.10.2024 19:22 Ответить
+26
Гидко вже дивитися на це тупориле неголене хлєбало
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24.10.2024 19:25 Ответить
+19
а потім внутрішнім планом наповнити зовнішній і обговорити терміни і місце проведення третьго саміту миру.
та чули вже - набрид своїми казками...
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24.10.2024 19:22 Ответить
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Нова забавка у наркозалежних.
План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
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24.10.2024 19:22 Ответить
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24.10.2024 19:26 Ответить
Нащо їм щось вигадувати, Порох на брифінгу усе пункти того плану вже озвучив. Плагіат нихто не відміняв
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24.10.2024 19:45 Ответить
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24.10.2024 23:01 Ответить
а потім внутрішнім планом наповнити зовнішній і обговорити терміни і місце проведення третьго саміту миру.
та чули вже - набрид своїми казками...
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24.10.2024 19:22 Ответить
Треба патужна наповнити всі плани і всі кишені, ще є що розкрадати і ще не всі отримали бронь від падалЬяків та інвалідності.
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24.10.2024 19:24 Ответить
24.10 відкрили посольство в Омані.
Така потужність, аж дух захоплює.
Мабуть віслюк або/та Завхоз отчалівают з чумоданами кешу, готують "***** гавань"?
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24.10.2024 19:31 Ответить
В Омані з патрушевим все домовлено. Гнида працює по цьому плану.
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25.10.2024 06:06 Ответить
"іди у сраку"(цитати дрібних людинок)..
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24.10.2024 19:25 Ответить
Гидко вже дивитися на це тупориле неголене хлєбало
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24.10.2024 19:25 Ответить
На нього завжди було гидко дивитися
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24.10.2024 20:23 Ответить
Все через жОПу. Внутрішній план посилення давно мав бути, а вже з ним потім до партнерів з планом перемоги.
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24.10.2024 19:26 Ответить
Попроси д'єрмака він тобі кілька ''пакетиків наповнювача'' підкине.
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24.10.2024 19:27 Ответить
Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення
прокурорами-інвалідами..
треба же їх кудись пристроїти
не в буцігарню же і не на фронт
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24.10.2024 19:27 Ответить
Есть ли у вас план мистер Фикс? Разумеется у меня есть план.. Да ещё какой забористый!
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24.10.2024 19:28 Ответить
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24.10.2024 19:29 Ответить
Хто иому - ***** - ці плани підсовує?
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24.10.2024 19:30 Ответить
таваріщ дєрьмак.
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24.10.2024 20:08 Ответить
Кажуть що з бумаги добре заходять доріжки.
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24.10.2024 22:44 Ответить
здається мені, панове, ми якось по запарці
підзабули про промежуточний план,
це тей який між втутрішнім і зовнішнім - негайно його в розробку!
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24.10.2024 19:33 Ответить
воно,як попка-дурак,читає текст,що написали йому,а зміст тексту ,у його довбешці не відкладається
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24.10.2024 19:34 Ответить
Такий побічний ефект плану
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24.10.2024 20:04 Ответить
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24.10.2024 19:34 Ответить
Іспанський сором..
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24.10.2024 19:38 Ответить
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24.10.2024 19:42 Ответить
Порох на брифінгу про це казав, усе по пунктах розклав. Блазень мабуть встиг записати. Потім за своє видасть. Бо своїх мізків немає
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24.10.2024 19:42 Ответить
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 22:49 Ответить
Карупция?Какая карупция-вот єслі би ми зналі што ета такоє,но ми нє знаєм што ета такоє...Вєрєщук.
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24.10.2024 19:44 Ответить
Пекаря читає, і рефлексує.
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24.10.2024 19:46 Ответить
Україні потрібно як можна швидше захлопнути кришку піаніно
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24.10.2024 19:51 Ответить
Бажано кувалдою.
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24.10.2024 20:15 Ответить
Скандал навколо Спецтехноекспорту.
Умєров: Буданов залишиться на посаді

https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
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24.10.2024 19:51 Ответить
йди вже з "своїммиром" на ху....
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24.10.2024 19:51 Ответить
Єдиний план рятування України, це коли ти збереш свій зелений балаган і зникнеш з ним назавжди, а державу до закінчення війни, як уряд довіри, очолять справжні патріоти, які довели це своїми справами і на полях битв.
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24.10.2024 19:52 Ответить
Этого ИДИОТА психиатры проверяли???
Он же каждый день несет шизофренический БРЕД.
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24.10.2024 19:52 Ответить
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало. То гасало по світу, договори підписувало. Потім саміт миру збирало, далі мирний план складало, тепер знову план... Бавиться і, головне ж, не плаче!
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24.10.2024 19:54 Ответить
СКАНДАЛ НАВКОЛО «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТУ»: ДО ЧОГО ТУТ БУДАНОВ?

https://vinnychany.info/borotba-z-koruptsiieiu/skandal-navkolo-spetstekhnoeksportu-do-choho-tut-budanov/
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24.10.2024 19:54 Ответить
заждіть!
і ні слова про таємні пункти?
я на такоє нєсогласєн!
в взагалі то, зе!планер косить під дурака. типу його відправляють у відставку за неспроможністю виконувати обов'язки.
типу перегорів. фляга засвистіла.
не підлягає арешту та покаранню.
хитрий, ****.
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24.10.2024 19:55 Ответить
Планодел. ***..
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24.10.2024 19:57 Ответить
Говорят в Раде уже начали тренировать депутатов не только хлопать, но и рыдать слезами счастья, слушая будущий гениальный план великого Зе.
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24.10.2024 20:01 Ответить
"Потужний внутрішній " Великий План посилення" разом із "Великим Планом перемоги" забезпечить для України Путужні, Великі правильні відповіді на всі Великі виклики цього й наступного року".
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24.10.2024 20:02 Ответить
Не Україні треба наповнювати, а тобі треба наповнювати
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24.10.2024 20:04 Ответить
Все должны делать партнёры, а он с 3 менеджерами только пилить в особо крупных размерах
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24.10.2024 20:06 Ответить
Українці,🤡 з дермаком вас годує силоміц всяціною ...час тягне ,шоб не скинули їх , скоро сяде за переговори з х* йлом , і скаже жо ми братні народи , репарації не треба ,а теріторію віддамо ,бо ми її віддали ...а те шо ми ,зеленська шобла, запустили ворога, на ваші землі ,і вас маса загинуло ,то це таке ,війна ,вона така ...
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24.10.2024 20:09 Ответить
Всі ці плани нагадують совок.
Наприклад на XXII з'їзді КПРС Хрущов обіцяв і було записано в новой програмі компартії, що к 1980 року буде збудована матеріально-економічна база комунізму. У 80-х Горбачов обіцяв, що кожна радянська родина к 2000 року буде жити в окремій квартирі.
Зерезедент теж періодично видає плани всіляких покращень, яки ніким не виконуються і які становлять собою трегерними пунктами поступового знищення держави, як захисника народу і країни.
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24.10.2024 20:09 Ответить
такое выдавать под веществами, в полном ауте, как ещё слюни не капают
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24.10.2024 20:10 Ответить
Порада небритому: треба менше нюхати і менше пити !
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24.10.2024 20:11 Ответить
А доречі, ви не знали що до нього кожний день приходить перукар. Інакше ви би не могли його відрізнити від Енгельса
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24.10.2024 20:30 Ответить
Допланувалася (доголосувалася) Україна до самого краю, зовнішні і внутрішні вороги її розпинають.
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24.10.2024 20:19 Ответить
Слова гарні, прочитані з папірця литвина, а дії зовсім протилежні. Але наріду 73% це дуже подобаєтьсґя - головне як сказав!!!
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24.10.2024 20:23 Ответить
Генератор випадкових планів.
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24.10.2024 20:28 Ответить
плагіатор
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24.10.2024 20:56 Ответить
А мне кажется треп пересiчного ДЛБ. Чем он отличается от шлепера: шлепер 3 слова в речення не мог сложить, а этот три предложения - в законченную мысль. Потому и кажется со стороны, шо ДЛБ генерирует идеи... а все сводитса к нескольким словам, таких как ЕСЛИ бы, НУЖНО(треба), ЯКЩО - Обломов какой-то.
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24.10.2024 21:04 Ответить
****** тварина плагіатить Голохвастова

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24.10.2024 20:57 Ответить
https://www.dailymotion.com/video/xilqt Членограйство - тоже плагиатное
freaking-brothers-piano - Vidéo Dailymotion



Dailymotion

https://www.dailymotion.com/video/xilqt



https://www.dailymotion.com/video/xilqt

1:48



Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...

Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
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24.10.2024 21:11 Ответить
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
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24.10.2024 21:14 Ответить
як це нікчемне створіння вже дістало. "потужний лідор" з його ко-****** не пішли б вже НХ!
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24.10.2024 21:04 Ответить
Юстасу?
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24.10.2024 21:19 Ответить
''Наповнити план'' - Зеленський.
А ми всі думали - для чого та мавпочка в президенти поперлась...
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24.10.2024 21:29 Ответить
Ішак, цілком передбачено, обісрався з своїми "планами" в Америці та Європі і тепер взявся "ощасливити" вже народ черговим брєдом. Але тепер обкурене чмо доручає офіційно намалювати цей брєд комусь, щоб у разі невдачі (а воно так і буде) уникнути чергового ляпаса.
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24.10.2024 21:40 Ответить
план потужності. ниций чолов'яга словоблудить. гарний верховний. якийсь маразм.
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24.10.2024 21:59 Ответить
цікаво
Зе собі інвалідність зробив??
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24.10.2024 22:32 Ответить
Так... В мене вже їде дах. Формула миру, план миру, внутрішній план посилення... *****,
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24.10.2024 23:09 Ответить
Знленський - досить планувати, треба робити ядерну зброю
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24.10.2024 23:25 Ответить
Здається весь "план" "выкурили"
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25.10.2024 01:39 Ответить
Коли дурень керує країною - то біда.
Коли дурень керує країною яка воює - то вже трагедія!!!
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25.10.2024 03:37 Ответить
а ось чорновий варіант потужного плана
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25.10.2024 08:00 Ответить
 
 