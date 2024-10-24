Сейчас Украине нужно наполнить внутренний План усиления, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что "внутренний "План усиления" вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года".

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я провел заседание Ставки. На нем, как и всегда, было много разных вопросов. Я хочу сейчас остановиться на особом поручении членам Ставки и другим нашим должностным лицам.

Сейчас Украине надо наполнить внутренний "План усиления". Такой План, который вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. "План победы" направлен на партнеров. На их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они, чтобы Украина победила, хотят ли партнеры видеть послевоенную систему безопасности действительно надежной. "План победы", если будет выполнен партнерами, даст все ответы.

И понятно, что есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, который стоит чрезвычайно остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления требуют четких ответов, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний "План усиления" будет гарантировать Украине также и единство. Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть", - сказал Зеленский.

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