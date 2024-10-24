Сейчас Украине нужно наполнить внутренний План усиления, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что "внутренний "План усиления" вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года".
Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я провел заседание Ставки. На нем, как и всегда, было много разных вопросов. Я хочу сейчас остановиться на особом поручении членам Ставки и другим нашим должностным лицам.
Сейчас Украине надо наполнить внутренний "План усиления". Такой План, который вместе с "Планом победы" обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. "План победы" направлен на партнеров. На их определенность, каково место Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они, чтобы Украина победила, хотят ли партнеры видеть послевоенную систему безопасности действительно надежной. "План победы", если будет выполнен партнерами, даст все ответы.
И понятно, что есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, который стоит чрезвычайно остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления требуют четких ответов, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний "План усиления" будет гарантировать Украине также и единство. Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
та чули вже - набрид своїми казками...
Така потужність, аж дух захоплює.
Мабуть віслюк або/та Завхоз отчалівают з чумоданами кешу, готують "***** гавань"?
прокурорами-інвалідами..
треба же їх кудись пристроїти
не в буцігарню же і не на фронт
підзабули про промежуточний план,
це тей який між втутрішнім і зовнішнім - негайно його в розробку!
Умєров: Буданов залишиться на посаді
https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
Он же каждый день несет шизофренический БРЕД.
https://vinnychany.info/borotba-z-koruptsiieiu/skandal-navkolo-spetstekhnoeksportu-do-choho-tut-budanov/
і ні слова про таємні пункти?
я на такоє нєсогласєн!
в взагалі то, зе!планер косить під дурака. типу його відправляють у відставку за неспроможністю виконувати обов'язки.
типу перегорів. фляга засвистіла.
не підлягає арешту та покаранню.
хитрий, ****.
Наприклад на XXII з'їзді КПРС Хрущов обіцяв і було записано в новой програмі компартії, що к 1980 року буде збудована матеріально-економічна база комунізму. У 80-х Горбачов обіцяв, що кожна радянська родина к 2000 року буде жити в окремій квартирі.
Зерезедент теж періодично видає плани всіляких покращень, яки ніким не виконуються і які становлять собою трегерними пунктами поступового знищення держави, як захисника народу і країни.
freaking-brothers-piano - Vidéo Dailymotion
Dailymotion
https://www.dailymotion.com/video/xilqt
https://www.dailymotion.com/video/xilqt
1:48
Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...
Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
А ми всі думали - для чого та мавпочка в президенти поперлась...
Зе собі інвалідність зробив??
Коли дурень керує країною яка воює - то вже трагедія!!!