Первый образец внутреннего плана действий Украины ожидается в ближайшие недели, - СМИ

Над аналогом "Плана победы", который рассчитан на внутренний план действий Украины и должен помочь стране выстоять в условиях войны, будут работать чиновники, военные и представители Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом NV сообщил источник на Банковой.

Как отметил собеседник издания, к созданию этого плана также привлекут представителей гражданского общества.

Подготовку документа будет контролировать секретарь СНБО Александр Литвиненко.

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Источники издания в ОП рассказали, что первый драфт плана, который по сути является аналогом озвученного Зеленским ранее "Плана победы" и который будет касаться внутренних решений, ожидается уже в ближайшие недели, а целостный образец должен быть готов к окончанию этого года.

План будет направлен на то, чтобы внутренне усилить Украину, определить основные направления работы, которые надо в это время реализовать, и обеспечить максимальное единство внутри государства", - рассказал представитель Офиса.

По его словам, речь идет о комплексном документе, который охватит различные направления: оборона, экономика, политика, противодействие российской пропаганде и тому подобное.

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План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

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Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".