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Новости Война
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Первый образец внутреннего плана действий Украины ожидается в ближайшие недели, - СМИ

Внутрішній план дій України: що про нього відомо

Над аналогом "Плана победы", который рассчитан на внутренний план действий Украины и должен помочь стране выстоять в условиях войны, будут работать чиновники, военные и представители Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом NV сообщил источник на Банковой.

Как отметил собеседник издания, к созданию этого плана также привлекут представителей гражданского общества.

Подготовку документа будет контролировать секретарь СНБО Александр Литвиненко.

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Источники издания в ОП рассказали, что первый драфт плана, который по сути является аналогом озвученного Зеленским ранее "Плана победы" и который будет касаться внутренних решений, ожидается уже в ближайшие недели, а целостный образец должен быть готов к окончанию этого года.

План будет направлен на то, чтобы внутренне усилить Украину, определить основные направления работы, которые надо в это время реализовать, и обеспечить максимальное единство внутри государства", - рассказал представитель Офиса.

По его словам, речь идет о комплексном документе, который охватит различные направления: оборона, экономика, политика, противодействие российской пропаганде и тому подобное.

Читайте также: "План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) План победы (85)


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Топ комментарии
+10
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24.10.2024 14:00 Ответить
+7
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 14:05 Ответить
+7
Яких таких "представників громадянського суспільства"? Притулу і Стерненка які спромоглися залізти в кишені українців і заморозити мільярди на рахунках в Монобанку? Тепер останні живуть з відсотків і срати хотіли на "донаторів" і тих захисників для кого народ донатив. Зелені абсолютно бездарні управлінці і тому єдина стратегія у жидобілшовиків це грабунок через податки, збори, підвищення цін і т.п. Працювати? Виробляти необхідне для захисту країни? Це не про них. Тому "зуйло і його банду геть!"
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24.10.2024 14:19 Ответить
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Якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США повинні розглянути можливість прямих воєнних дій, - голова комітету з розвідки Палати представників Тернер.
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24.10.2024 13:59 Ответить
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24.10.2024 14:00 Ответить
внутрішній план від ОП:
п.1
скубти пересічних максимально нахабно та зухвало поки клепка не з'явиться, а потім втікти
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24.10.2024 14:03 Ответить
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 14:05 Ответить
всьо! приїхали.
у зе!шобли закінчилися ідеї для продовження серіалу "голоборотько і велосипеди".
остін приїжджав навіть не з "останнім попередженням", але що б показати, особисто на пальцях, що чекає зе!гундоса, вже цієї весни, як зо воно залишиться в презиках.
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24.10.2024 14:13 Ответить
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24.10.2024 14:13 Ответить
Внутрішній план-красти сьогодні так ніби завтра не настане
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24.10.2024 14:15 Ответить
Ось так. Щоб можновладці перестали масово красти та мародерити, треба створити цілий план.
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24.10.2024 14:16 Ответить
Яких таких "представників громадянського суспільства"? Притулу і Стерненка які спромоглися залізти в кишені українців і заморозити мільярди на рахунках в Монобанку? Тепер останні живуть з відсотків і срати хотіли на "донаторів" і тих захисників для кого народ донатив. Зелені абсолютно бездарні управлінці і тому єдина стратегія у жидобілшовиків це грабунок через податки, збори, підвищення цін і т.п. Працювати? Виробляти необхідне для захисту країни? Це не про них. Тому "зуйло і його банду геть!"
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24.10.2024 14:19 Ответить
не можна таке казати про майбутнього президента та його другана, народного героя.
ви шо?
зараз вам таке напишуть, ховайся в кукурудзу.
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24.10.2024 14:23 Ответить
Досить нам блазнів в політиці...
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24.10.2024 14:34 Ответить
пінчук з ахметовим так не вважають.
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24.10.2024 14:36 Ответить
В нього отих планів як в дурня фантиків
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24.10.2024 14:22 Ответить
як бачите, немає. тільки, тижнями обіцяє.
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24.10.2024 14:24 Ответить
Передозу боїться
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24.10.2024 15:04 Ответить
Вова, зроби як у кіно, візьми два узі і їди у Верховну Раду, потім в генпрокуратуру, але для початку почни з свого офісу. І ніяких планів не треба.
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24.10.2024 14:24 Ответить
Сейчас выяснится, что для внутреннего единства и победы нужно в два раза поднять коммуналку и зарплату депутатам
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24.10.2024 14:26 Ответить
"...Над аналогом "Плану перемоги"..."

Якщо над аналогом - ну буде ще одна фігня від інфантилів, що мають право на помилку...
Про "план перемоги" у світі вже сказали - куди його засунути.
Тож треба ще зберегти місце, щоб можна було засунути і "аналог"...
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24.10.2024 14:29 Ответить
дорослі дяді і тьоті на те і дорослі, що їх неможливо наїбати.
і що ж робити?
правильно, по старій схеми, напихати тупому бидлу у всі дірки.
чекайте! незабаром!
серіал: "голобородько повертається: потужний!"
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24.10.2024 14:40 Ответить
ПОТУЖНИК - план Зєленського, але потужник не можна швидко придумати, Литвин не встигає
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24.10.2024 14:39 Ответить
Зермаку надо ещё несколько недель, чтобы под конец 3 года большой войны написать план о том, чт что-то с этим надо делать.
Дебилы, бл... (с) и рассчитано на дебилов
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24.10.2024 14:46 Ответить
Ну все правильно, американцы дают 20 млрд., теперь нужен план как их рассовать по карманам. Тут все настолько очевидно, что даже нелепо обсуждать. Практически явка с повинной. Мы вам нарисуем план ньюВасюки но потребуются расходы.
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24.10.2024 15:17 Ответить
Третій план і наступну формулу, думаю не переживемо.
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24.10.2024 15:21 Ответить
А що ти, ****, весь цей час робило???? Війна вже скільки, загинуло вже скільки, а цей упоротий нарик тільки безгузді плани штампую , бреше і кроаде. Щоб ти здохло, сволото!
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24.10.2024 17:10 Ответить
...напевно казнокрадів будуть садити .
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24.10.2024 17:37 Ответить
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24.10.2024 17:49 Ответить
Потужні наміри про створення чергового плану
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25.10.2024 06:40 Ответить
 
 