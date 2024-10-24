Первый образец внутреннего плана действий Украины ожидается в ближайшие недели, - СМИ
Над аналогом "Плана победы", который рассчитан на внутренний план действий Украины и должен помочь стране выстоять в условиях войны, будут работать чиновники, военные и представители Офиса президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом NV сообщил источник на Банковой.
Как отметил собеседник издания, к созданию этого плана также привлекут представителей гражданского общества.
Подготовку документа будет контролировать секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Источники издания в ОП рассказали, что первый драфт плана, который по сути является аналогом озвученного Зеленским ранее "Плана победы" и который будет касаться внутренних решений, ожидается уже в ближайшие недели, а целостный образец должен быть готов к окончанию этого года.
План будет направлен на то, чтобы внутренне усилить Украину, определить основные направления работы, которые надо в это время реализовать, и обеспечить максимальное единство внутри государства", - рассказал представитель Офиса.
По его словам, речь идет о комплексном документе, который охватит различные направления: оборона, экономика, политика, противодействие российской пропаганде и тому подобное.
План победы Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
Ранее источники BBC сообщали, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
п.1
скубти пересічних максимально нахабно та зухвало поки клепка не з'явиться, а потім втікти
у зе!шобли закінчилися ідеї для продовження серіалу "голоборотько і велосипеди".
остін приїжджав навіть не з "останнім попередженням", але що б показати, особисто на пальцях, що чекає зе!гундоса, вже цієї весни, як зо воно залишиться в презиках.
ви шо?
зараз вам таке напишуть, ховайся в кукурудзу.
Якщо над аналогом - ну буде ще одна фігня від інфантилів, що мають право на помилку...
Про "план перемоги" у світі вже сказали - куди його засунути.
Тож треба ще зберегти місце, щоб можна було засунути і "аналог"...
і що ж робити?
правильно, по старій схеми, напихати тупому бидлу у всі дірки.
чекайте! незабаром!
серіал: "голобородько повертається: потужний!"
Дебилы, бл... (с) и рассчитано на дебилов