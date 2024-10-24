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Новини Війна
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Перший зразок внутрішнього плану дій України очікується вже найближчими тижнями, - ЗМІ

Внутрішній план дій України: що про нього відомо

Над аналогом "Плану перемоги", який розрахований на внутрішній план дій України та має допомогти країні вистояти в умовах війни, працюватимуть урядовці, військові та представники Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це NV повідомило джерело на Банковій.

Як зазначив співрозмовник видання, до створення цього плану також залучать представників громадянського суспільства. 

Підготовку документа контролюватиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Джерела видання в ОП розповіли, що перший драфт плану, який по суті є аналогом озвученого Зеленським раніше "Планом перемоги" і який стосуватиметься внутрішніх рішень, очікується вже найближчими тижнями, а цілісний зразок має бути готовий до закінчення цього року. 

План буде спрямований на те, щоб внутрішньо посилити Україну, визначити основні напрями роботи, які треба в цей час реалізувати, і забезпечити максимальну єдність всередині держави", - розповів представник Офісу.

За його словами, йдеться про комплексний документ, який охопить різні напрямки: оборона, економіка, політика, протидія російській пропаганді тощо.

Читайте також: "План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський 

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Раніше джерела BBC повідомляли, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
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24.10.2024 14:00 Відповісти
+7
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 14:05 Відповісти
+7
Яких таких "представників громадянського суспільства"? Притулу і Стерненка які спромоглися залізти в кишені українців і заморозити мільярди на рахунках в Монобанку? Тепер останні живуть з відсотків і срати хотіли на "донаторів" і тих захисників для кого народ донатив. Зелені абсолютно бездарні управлінці і тому єдина стратегія у жидобілшовиків це грабунок через податки, збори, підвищення цін і т.п. Працювати? Виробляти необхідне для захисту країни? Це не про них. Тому "зуйло і його банду геть!"
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24.10.2024 14:19 Відповісти
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Якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США повинні розглянути можливість прямих воєнних дій, - голова комітету з розвідки Палати представників Тернер.
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24.10.2024 13:59 Відповісти
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24.10.2024 14:00 Відповісти
внутрішній план від ОП:
п.1
скубти пересічних максимально нахабно та зухвало поки клепка не з'явиться, а потім втікти
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24.10.2024 14:03 Відповісти
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 14:05 Відповісти
всьо! приїхали.
у зе!шобли закінчилися ідеї для продовження серіалу "голоборотько і велосипеди".
остін приїжджав навіть не з "останнім попередженням", але що б показати, особисто на пальцях, що чекає зе!гундоса, вже цієї весни, як зо воно залишиться в презиках.
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24.10.2024 14:13 Відповісти
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24.10.2024 14:13 Відповісти
Внутрішній план-красти сьогодні так ніби завтра не настане
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24.10.2024 14:15 Відповісти
Ось так. Щоб можновладці перестали масово красти та мародерити, треба створити цілий план.
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24.10.2024 14:16 Відповісти
Яких таких "представників громадянського суспільства"? Притулу і Стерненка які спромоглися залізти в кишені українців і заморозити мільярди на рахунках в Монобанку? Тепер останні живуть з відсотків і срати хотіли на "донаторів" і тих захисників для кого народ донатив. Зелені абсолютно бездарні управлінці і тому єдина стратегія у жидобілшовиків це грабунок через податки, збори, підвищення цін і т.п. Працювати? Виробляти необхідне для захисту країни? Це не про них. Тому "зуйло і його банду геть!"
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24.10.2024 14:19 Відповісти
не можна таке казати про майбутнього президента та його другана, народного героя.
ви шо?
зараз вам таке напишуть, ховайся в кукурудзу.
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24.10.2024 14:23 Відповісти
Досить нам блазнів в політиці...
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24.10.2024 14:34 Відповісти
пінчук з ахметовим так не вважають.
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24.10.2024 14:36 Відповісти
В нього отих планів як в дурня фантиків
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24.10.2024 14:22 Відповісти
як бачите, немає. тільки, тижнями обіцяє.
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24.10.2024 14:24 Відповісти
Передозу боїться
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24.10.2024 15:04 Відповісти
Вова, зроби як у кіно, візьми два узі і їди у Верховну Раду, потім в генпрокуратуру, але для початку почни з свого офісу. І ніяких планів не треба.
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24.10.2024 14:24 Відповісти
Сейчас выяснится, что для внутреннего единства и победы нужно в два раза поднять коммуналку и зарплату депутатам
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24.10.2024 14:26 Відповісти
"...Над аналогом "Плану перемоги"..."

Якщо над аналогом - ну буде ще одна фігня від інфантилів, що мають право на помилку...
Про "план перемоги" у світі вже сказали - куди його засунути.
Тож треба ще зберегти місце, щоб можна було засунути і "аналог"...
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24.10.2024 14:29 Відповісти
дорослі дяді і тьоті на те і дорослі, що їх неможливо наїбати.
і що ж робити?
правильно, по старій схеми, напихати тупому бидлу у всі дірки.
чекайте! незабаром!
серіал: "голобородько повертається: потужний!"
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24.10.2024 14:40 Відповісти
ПОТУЖНИК - план Зєленського, але потужник не можна швидко придумати, Литвин не встигає
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24.10.2024 14:39 Відповісти
Зермаку надо ещё несколько недель, чтобы под конец 3 года большой войны написать план о том, чт что-то с этим надо делать.
Дебилы, бл... (с) и рассчитано на дебилов
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24.10.2024 14:46 Відповісти
Ну все правильно, американцы дают 20 млрд., теперь нужен план как их рассовать по карманам. Тут все настолько очевидно, что даже нелепо обсуждать. Практически явка с повинной. Мы вам нарисуем план ньюВасюки но потребуются расходы.
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24.10.2024 15:17 Відповісти
Третій план і наступну формулу, думаю не переживемо.
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24.10.2024 15:21 Відповісти
А що ти, ****, весь цей час робило???? Війна вже скільки, загинуло вже скільки, а цей упоротий нарик тільки безгузді плани штампую , бреше і кроаде. Щоб ти здохло, сволото!
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24.10.2024 17:10 Відповісти
...напевно казнокрадів будуть садити .
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24.10.2024 17:37 Відповісти
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24.10.2024 17:49 Відповісти
Потужні наміри про створення чергового плану
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25.10.2024 06:40 Відповісти
 
 