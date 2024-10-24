Перший зразок внутрішнього плану дій України очікується вже найближчими тижнями, - ЗМІ

Над аналогом "Плану перемоги", який розрахований на внутрішній план дій України та має допомогти країні вистояти в умовах війни, працюватимуть урядовці, військові та представники Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це NV повідомило джерело на Банковій.

Як зазначив співрозмовник видання, до створення цього плану також залучать представників громадянського суспільства.

Підготовку документа контролюватиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

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Джерела видання в ОП розповіли, що перший драфт плану, який по суті є аналогом озвученого Зеленським раніше "Планом перемоги" і який стосуватиметься внутрішніх рішень, очікується вже найближчими тижнями, а цілісний зразок має бути готовий до закінчення цього року.

План буде спрямований на те, щоб внутрішньо посилити Україну, визначити основні напрями роботи, які треба в цей час реалізувати, і забезпечити максимальну єдність всередині держави", - розповів представник Офісу.

За його словами, йдеться про комплексний документ, який охопить різні напрямки: оборона, економіка, політика, протидія російській пропаганді тощо.

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План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Раніше джерела BBC повідомляли, що президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".