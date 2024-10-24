Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал условие появления России на Глобальном Саммите мира.

Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии. И не хочет отдавать украденное. Но надо заставлять их делать это. То есть, надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции. Украина представила партнерам "План победы", который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров быть адвокатами пунктов "Плана победы".

"Когда и если "План победы" будет полностью реализован - мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованной Формулу мира, увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН", - добавил он.

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