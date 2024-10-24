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Новости Война
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Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский

Зеленський сказав, коли Росію побачать на Саміті миру

Президент Владимир Зеленский назвал условие появления России на Глобальном Саммите мира.

Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии. И не хочет отдавать украденное. Но надо заставлять их делать это. То есть, надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции. Украина представила партнерам "План победы", который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров быть адвокатами пунктов "Плана победы".

"Когда и если "План победы" будет полностью реализован - мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованной Формулу мира, увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН", - добавил он.

Также читайте: "План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) россия (96216) глобальный саммит мира (273) План победы (85)


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Топ комментарии
+10
Пане верховний Боневтікович, а що вам заважало реалізовувати цей план перемоги починаючи з 2022-го року? Те, що ви написали у своєму "плані" було очевидним ще тоді. Ми переможемо, якщо США передадуть нам половину своєї армії і знімуть обмеження на її застосування. Нічого іноваційного тут нема.
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24.10.2024 11:55 Ответить
+7
Замість того що б думати і приймати рішення як зупинити ворога на Донбасі який продовжує просуватись перетворюючи міста і села на руїну,знову пуста балаканини "формула миру" "формула перемоги".
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24.10.2024 11:55 Ответить
+7
Что, 73 процентные? Вы за вот это наркоманское чудо голосовали?
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24.10.2024 12:01 Ответить
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США сказали шо це тои план
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24.10.2024 11:47 Ответить
США вже послали той план куди подалі, тепер пошле і Китай (рф).
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24.10.2024 11:48 Ответить
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24.10.2024 12:18 Ответить
*уйло щось подібне говорить тільки про свій план
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24.10.2024 11:50 Ответить
"Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли ....." - .... коли План Миру стане Планом ПЕРЕМОГИ (без ПТН ПНХ і Зешобли)
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24.10.2024 11:51 Ответить
Дуже йому хочеться побачити росію...все ніяк не надивиться...
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24.10.2024 11:51 Ответить
Пане верховний Боневтікович, а що вам заважало реалізовувати цей план перемоги починаючи з 2022-го року? Те, що ви написали у своєму "плані" було очевидним ще тоді. Ми переможемо, якщо США передадуть нам половину своєї армії і знімуть обмеження на її застосування. Нічого іноваційного тут нема.
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24.10.2024 11:55 Ответить
Замість того що б думати і приймати рішення як зупинити ворога на Донбасі який продовжує просуватись перетворюючи міста і села на руїну,знову пуста балаканини "формула миру" "формула перемоги".
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24.10.2024 11:55 Ответить
Якщо я правильно пам'ятаю, то будь-який план складається для послідовного виконання робіт при досягненні мети. Якщо один з пунктів плану не виконаний, то план перестає працювати і подальше його виконання не можливе. Для цього ще створюють алгоритми виконання, де є "якщо пункт плану не виконано, то зробити кроки 1, 2, 3 і знову спробувати виконати пункт плану".

Тут вже йому в очі кажуть, що перший пункт плану зараз виконати не можливо, а значить і решта не будуть виконані. Хіба, що це - не план, а тези для обговорення і торгу.
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24.10.2024 11:57 Ответить
Це "список бажань", краще не скажеш...
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24.10.2024 12:07 Ответить
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24.10.2024 11:58 Ответить
коли Україна переможе, то звісно, вже не буде в живих ***** та президента Зеленського на посадів. І це вони удвох добре розуміють
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24.10.2024 11:59 Ответить
Обсамітились по самі мирудори
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24.10.2024 11:59 Ответить
Зеленого "миротворця" у відставку! А потім судити за корупцію, посадові злочини та оманську змову.
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24.10.2024 12:00 Ответить
Что, 73 процентные? Вы за вот это наркоманское чудо голосовали?
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24.10.2024 12:01 Ответить
Победы никогда не будет пока ты будешь хотеть увидеть ***** на Саммите мира
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24.10.2024 12:03 Ответить
В ОП опровергли информацию https://t.me/insiderUKR/85418 о 7 странах-противниках вступления Украины в НАТО https://t.me/insiderUKR/85418 .

"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", - советник Зеленского Никифоров.
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24.10.2024 12:04 Ответить
- Ти бачиш широку підтримку членів НАТО вступу туди України?
- Ні
- І я не бачу, а вона є.
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24.10.2024 12:14 Ответить
Цікаво, коли ми побачимо тебе в клітці?...
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24.10.2024 12:06 Ответить
Это наверное 1 пункт "плана"?)
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24.10.2024 12:10 Ответить
Я хочу бачити не ********* на саміті миру, а зуйло з єрмаком в тюрмі. Довічно. І щоб раз на місяць по телебаченню показували як вони там клеють пакетики щоб заробити собі на харчі...
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24.10.2024 12:15 Ответить
Тобто ніколи.
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24.10.2024 12:18 Ответить
Одна проблема, в это плане из 5 пунктов минимум три невыполнимы, а значит не могут быть выполнены и остальные два...
Вообщем несите другой план.
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24.10.2024 12:18 Ответить
Хто йому цю маячню готує?
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24.10.2024 12:20 Ответить
Це напевно натяк партнерам. Але мислить в правильному ключі.
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24.10.2024 12:22 Ответить
план перемоги:
1. всю банду Зе в тюрму в Гуантанамо.
2. воювати йдуть всі, а не тільки бідні селяни.
3. відновити смертну кару за розкрадання бюджету та допомоги.
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24.10.2024 12:28 Ответить
Тобто ніколи.
Зелепутін ставить нездійснені умови.
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24.10.2024 12:30 Ответить
значит никогда
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24.10.2024 12:46 Ответить
какой план победы? каждый день сдаем 5-7 поселков
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24.10.2024 12:48 Ответить
Маємо таку послідовність подій:

1. Минулого місяця зе обіцяв саміт в листопаді, й що на нього запросять рф.
2. Недавно представили "план перемоги" (набір хотілок від НАТО).
3. До кінця року обіцяють "план перемоги" (типу внутрішній)
4. зе потужно заявив, що "між НАТО і ядеркою, краще було б НАТО"
5. зе заікнувся, що припинення взаємних обстрілів енергетики - це перший крок до закінчення гарячої фази війни
6. зе планує новий саміт буде після перемоги, й тоді нього запросять росію .

Таке відчуття, що це підготовка до виборів ? Воно ж тупо хоче сподобатись усім: свідкам кордонів 91-го, свідкам ядерки, свідкам спаленого кремля, патріотам, капітулянтам, нейтральним, ждунам.
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24.10.2024 13:01 Ответить
Роялист.
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24.10.2024 13:08 Ответить
План на кожний день у кішені🤡 ...витяг і є план ...
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24.10.2024 13:50 Ответить
Ні, не тоді. Зеленський побачить росіян знову, коли зможе заглянути путіну у ду*у.
Зеленському там все видно.
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24.10.2024 13:57 Ответить
Геть тупорилого ішака!
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24.10.2024 22:11 Ответить
 
 