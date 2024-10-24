Мы увидим Россию на Саммите мира, когда будет полностью реализован "План победы", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал условие появления России на Глобальном Саммите мира.
Об этом глава государства заявил во время Третьего Парламентского саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
"Россия уклоняется от настоящей дипломатии. И не хочет отдавать украденное. Но надо заставлять их делать это. То есть, надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции. Украина представила партнерам "План победы", который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира", - отметил президент.
Зеленский призвал партнеров быть адвокатами пунктов "Плана победы".
"Когда и если "План победы" будет полностью реализован - мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованной Формулу мира, увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут вже йому в очі кажуть, що перший пункт плану зараз виконати не можливо, а значить і решта не будуть виконані. Хіба, що це - не план, а тези для обговорення і торгу.
"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", - советник Зеленского Никифоров.
- Ні
- І я не бачу, а вона є.
Вообщем несите другой план.
1. всю банду Зе в тюрму в Гуантанамо.
2. воювати йдуть всі, а не тільки бідні селяни.
3. відновити смертну кару за розкрадання бюджету та допомоги.
Зелепутін ставить нездійснені умови.
1. Минулого місяця зе обіцяв саміт в листопаді, й що на нього запросять рф.
2. Недавно представили "план перемоги" (набір хотілок від НАТО).
3. До кінця року обіцяють "план перемоги" (типу внутрішній)
4. зе потужно заявив, що "між НАТО і ядеркою, краще було б НАТО"
5. зе заікнувся, що припинення взаємних обстрілів енергетики - це перший крок до закінчення гарячої фази війни
6. зе планує новий саміт буде після перемоги, й тоді нього запросять росію .
Таке відчуття, що це підготовка до виборів ? Воно ж тупо хоче сподобатись усім: свідкам кордонів 91-го, свідкам ядерки, свідкам спаленого кремля, патріотам, капітулянтам, нейтральним, ждунам.
Зеленському там все видно.