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Новини Війна
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Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Зеленський сказав, коли Росію побачать на Саміті миру

Президент Володимир Зеленський назвав умову появи Росії на Глобальному Саміті миру.

Про це глава держави заявив під час Третього Парламентського саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії. І не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це. Тобто, треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Україна представила партнерам "План перемоги", який містить все необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів бути адвокатами пунктів "Плану перемоги".

"Коли та якщо "План перемоги" буде повністю реалізований - ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізованою Формулу миру, побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів статуту ООН", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвиваємо "План перемоги" у спілкуванні з партнерами, окремо триває підготовка до другого Саміту миру, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) росія (66125) Глобальний саміт миру (278) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
Пане верховний Боневтікович, а що вам заважало реалізовувати цей план перемоги починаючи з 2022-го року? Те, що ви написали у своєму "плані" було очевидним ще тоді. Ми переможемо, якщо США передадуть нам половину своєї армії і знімуть обмеження на її застосування. Нічого іноваційного тут нема.
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24.10.2024 11:55 Відповісти
+7
Замість того що б думати і приймати рішення як зупинити ворога на Донбасі який продовжує просуватись перетворюючи міста і села на руїну,знову пуста балаканини "формула миру" "формула перемоги".
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24.10.2024 11:55 Відповісти
+7
Что, 73 процентные? Вы за вот это наркоманское чудо голосовали?
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24.10.2024 12:01 Відповісти
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США сказали шо це тои план
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24.10.2024 11:47 Відповісти
США вже послали той план куди подалі, тепер пошле і Китай (рф).
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24.10.2024 11:48 Відповісти
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24.10.2024 12:18 Відповісти
*уйло щось подібне говорить тільки про свій план
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24.10.2024 11:50 Відповісти
"Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли ....." - .... коли План Миру стане Планом ПЕРЕМОГИ (без ПТН ПНХ і Зешобли)
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24.10.2024 11:51 Відповісти
Дуже йому хочеться побачити росію...все ніяк не надивиться...
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24.10.2024 11:51 Відповісти
Пане верховний Боневтікович, а що вам заважало реалізовувати цей план перемоги починаючи з 2022-го року? Те, що ви написали у своєму "плані" було очевидним ще тоді. Ми переможемо, якщо США передадуть нам половину своєї армії і знімуть обмеження на її застосування. Нічого іноваційного тут нема.
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24.10.2024 11:55 Відповісти
Замість того що б думати і приймати рішення як зупинити ворога на Донбасі який продовжує просуватись перетворюючи міста і села на руїну,знову пуста балаканини "формула миру" "формула перемоги".
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24.10.2024 11:55 Відповісти
Якщо я правильно пам'ятаю, то будь-який план складається для послідовного виконання робіт при досягненні мети. Якщо один з пунктів плану не виконаний, то план перестає працювати і подальше його виконання не можливе. Для цього ще створюють алгоритми виконання, де є "якщо пункт плану не виконано, то зробити кроки 1, 2, 3 і знову спробувати виконати пункт плану".

Тут вже йому в очі кажуть, що перший пункт плану зараз виконати не можливо, а значить і решта не будуть виконані. Хіба, що це - не план, а тези для обговорення і торгу.
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24.10.2024 11:57 Відповісти
Це "список бажань", краще не скажеш...
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24.10.2024 12:07 Відповісти
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24.10.2024 11:58 Відповісти
коли Україна переможе, то звісно, вже не буде в живих ***** та президента Зеленського на посадів. І це вони удвох добре розуміють
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24.10.2024 11:59 Відповісти
Обсамітились по самі мирудори
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24.10.2024 11:59 Відповісти
Зеленого "миротворця" у відставку! А потім судити за корупцію, посадові злочини та оманську змову.
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24.10.2024 12:00 Відповісти
Что, 73 процентные? Вы за вот это наркоманское чудо голосовали?
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24.10.2024 12:01 Відповісти
Победы никогда не будет пока ты будешь хотеть увидеть ***** на Саммите мира
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24.10.2024 12:03 Відповісти
В ОП опровергли информацию https://t.me/insiderUKR/85418 о 7 странах-противниках вступления Украины в НАТО https://t.me/insiderUKR/85418 .

"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", - советник Зеленского Никифоров.
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24.10.2024 12:04 Відповісти
- Ти бачиш широку підтримку членів НАТО вступу туди України?
- Ні
- І я не бачу, а вона є.
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24.10.2024 12:14 Відповісти
Цікаво, коли ми побачимо тебе в клітці?...
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24.10.2024 12:06 Відповісти
Это наверное 1 пункт "плана"?)
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24.10.2024 12:10 Відповісти
Я хочу бачити не ********* на саміті миру, а зуйло з єрмаком в тюрмі. Довічно. І щоб раз на місяць по телебаченню показували як вони там клеють пакетики щоб заробити собі на харчі...
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24.10.2024 12:15 Відповісти
Тобто ніколи.
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24.10.2024 12:18 Відповісти
Одна проблема, в это плане из 5 пунктов минимум три невыполнимы, а значит не могут быть выполнены и остальные два...
Вообщем несите другой план.
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24.10.2024 12:18 Відповісти
Хто йому цю маячню готує?
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24.10.2024 12:20 Відповісти
Це напевно натяк партнерам. Але мислить в правильному ключі.
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24.10.2024 12:22 Відповісти
план перемоги:
1. всю банду Зе в тюрму в Гуантанамо.
2. воювати йдуть всі, а не тільки бідні селяни.
3. відновити смертну кару за розкрадання бюджету та допомоги.
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24.10.2024 12:28 Відповісти
Тобто ніколи.
Зелепутін ставить нездійснені умови.
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24.10.2024 12:30 Відповісти
значит никогда
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24.10.2024 12:46 Відповісти
какой план победы? каждый день сдаем 5-7 поселков
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24.10.2024 12:48 Відповісти
Маємо таку послідовність подій:

1. Минулого місяця зе обіцяв саміт в листопаді, й що на нього запросять рф.
2. Недавно представили "план перемоги" (набір хотілок від НАТО).
3. До кінця року обіцяють "план перемоги" (типу внутрішній)
4. зе потужно заявив, що "між НАТО і ядеркою, краще було б НАТО"
5. зе заікнувся, що припинення взаємних обстрілів енергетики - це перший крок до закінчення гарячої фази війни
6. зе планує новий саміт буде після перемоги, й тоді нього запросять росію .

Таке відчуття, що це підготовка до виборів ? Воно ж тупо хоче сподобатись усім: свідкам кордонів 91-го, свідкам ядерки, свідкам спаленого кремля, патріотам, капітулянтам, нейтральним, ждунам.
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24.10.2024 13:01 Відповісти
Роялист.
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24.10.2024 13:08 Відповісти
План на кожний день у кішені🤡 ...витяг і є план ...
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24.10.2024 13:50 Відповісти
Ні, не тоді. Зеленський побачить росіян знову, коли зможе заглянути путіну у ду*у.
Зеленському там все видно.
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24.10.2024 13:57 Відповісти
Геть тупорилого ішака!
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24.10.2024 22:11 Відповісти
 
 