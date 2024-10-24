Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав умову появи Росії на Глобальному Саміті миру.

Про це глава держави заявив під час Третього Парламентського саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії. І не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це. Тобто, треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Україна представила партнерам "План перемоги", який містить все необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів бути адвокатами пунктів "Плану перемоги".

"Коли та якщо "План перемоги" буде повністю реалізований - ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізованою Формулу миру, побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів статуту ООН", - додав він.

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