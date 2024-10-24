Ми побачимо Росію на Саміті миру, коли буде повністю реалізовано "План перемоги", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав умову появи Росії на Глобальному Саміті миру.
Про це глава держави заявив під час Третього Парламентського саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.
"Росія ухиляється від справжньої дипломатії. І не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це. Тобто, треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Україна представила партнерам "План перемоги", який містить все необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру", - зазначив президент.
Зеленський закликав партнерів бути адвокатами пунктів "Плану перемоги".
"Коли та якщо "План перемоги" буде повністю реалізований - ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізованою Формулу миру, побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів статуту ООН", - додав він.
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Тут вже йому в очі кажуть, що перший пункт плану зараз виконати не можливо, а значить і решта не будуть виконані. Хіба, що це - не план, а тези для обговорення і торгу.
"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", - советник Зеленского Никифоров.
- Ні
- І я не бачу, а вона є.
Вообщем несите другой план.
1. всю банду Зе в тюрму в Гуантанамо.
2. воювати йдуть всі, а не тільки бідні селяни.
3. відновити смертну кару за розкрадання бюджету та допомоги.
Зелепутін ставить нездійснені умови.
1. Минулого місяця зе обіцяв саміт в листопаді, й що на нього запросять рф.
2. Недавно представили "план перемоги" (набір хотілок від НАТО).
3. До кінця року обіцяють "план перемоги" (типу внутрішній)
4. зе потужно заявив, що "між НАТО і ядеркою, краще було б НАТО"
5. зе заікнувся, що припинення взаємних обстрілів енергетики - це перший крок до закінчення гарячої фази війни
6. зе планує новий саміт буде після перемоги, й тоді нього запросять росію .
Таке відчуття, що це підготовка до виборів ? Воно ж тупо хоче сподобатись усім: свідкам кордонів 91-го, свідкам ядерки, свідкам спаленого кремля, патріотам, капітулянтам, нейтральним, ждунам.
Зеленському там все видно.