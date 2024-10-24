Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, заявив, що "внутрішній "План посилення" разом із "Планом перемоги" забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього й наступного року".
Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам.
Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною. План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді.
І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
та чули вже - набрид своїми казками...
Така потужність, аж дух захоплює.
Мабуть віслюк або/та Завхоз отчалівают з чумоданами кешу, готують "***** гавань"?
прокурорами-інвалідами..
треба же їх кудись пристроїти
не в буцігарню же і не на фронт
підзабули про промежуточний план,
це тей який між втутрішнім і зовнішнім - негайно його в розробку!
Умєров: Буданов залишиться на посаді
https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
Он же каждый день несет шизофренический БРЕД.
https://vinnychany.info/borotba-z-koruptsiieiu/skandal-navkolo-spetstekhnoeksportu-do-choho-tut-budanov/
і ні слова про таємні пункти?
я на такоє нєсогласєн!
в взагалі то, зе!планер косить під дурака. типу його відправляють у відставку за неспроможністю виконувати обов'язки.
типу перегорів. фляга засвистіла.
не підлягає арешту та покаранню.
хитрий, ****.
Наприклад на XXII з'їзді КПРС Хрущов обіцяв і було записано в новой програмі компартії, що к 1980 року буде збудована матеріально-економічна база комунізму. У 80-х Горбачов обіцяв, що кожна радянська родина к 2000 року буде жити в окремій квартирі.
Зерезедент теж періодично видає плани всіляких покращень, яки ніким не виконуються і які становлять собою трегерними пунктами поступового знищення держави, як захисника народу і країни.
freaking-brothers-piano - Vidéo Dailymotion
Dailymotion
https://www.dailymotion.com/video/xilqt
https://www.dailymotion.com/video/xilqt
1:48
Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...
Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
А ми всі думали - для чого та мавпочка в президенти поперлась...
Зе собі інвалідність зробив??
Коли дурень керує країною яка воює - то вже трагедія!!!