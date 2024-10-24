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Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, заявив, що "внутрішній "План посилення" разом із "Планом перемоги" забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього й наступного року".

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам.

Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною. План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді.

І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути", - сказав Зеленський.

Читайте: Перший зразок внутрішнього плану дій України очікується вже найближчими тижнями, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) звернення (628)


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Топ коментарі
+34
Нова забавка у наркозалежних.
План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
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24.10.2024 19:22 Відповісти
+26
Гидко вже дивитися на це тупориле неголене хлєбало
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24.10.2024 19:25 Відповісти
+19
а потім внутрішнім планом наповнити зовнішній і обговорити терміни і місце проведення третьго саміту миру.
та чули вже - набрид своїми казками...
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24.10.2024 19:22 Відповісти
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Нова забавка у наркозалежних.
План Потужного Наповнення та План Підсилення Потужності!
З ранку до ночі будуть засідати, план будувати
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24.10.2024 19:22 Відповісти
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24.10.2024 19:26 Відповісти
Нащо їм щось вигадувати, Порох на брифінгу усе пункти того плану вже озвучив. Плагіат нихто не відміняв
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24.10.2024 19:45 Відповісти
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24.10.2024 23:01 Відповісти
а потім внутрішнім планом наповнити зовнішній і обговорити терміни і місце проведення третьго саміту миру.
та чули вже - набрид своїми казками...
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24.10.2024 19:22 Відповісти
Треба патужна наповнити всі плани і всі кишені, ще є що розкрадати і ще не всі отримали бронь від падалЬяків та інвалідності.
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24.10.2024 19:24 Відповісти
24.10 відкрили посольство в Омані.
Така потужність, аж дух захоплює.
Мабуть віслюк або/та Завхоз отчалівают з чумоданами кешу, готують "***** гавань"?
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24.10.2024 19:31 Відповісти
В Омані з патрушевим все домовлено. Гнида працює по цьому плану.
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25.10.2024 06:06 Відповісти
"іди у сраку"(цитати дрібних людинок)..
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24.10.2024 19:25 Відповісти
Гидко вже дивитися на це тупориле неголене хлєбало
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24.10.2024 19:25 Відповісти
На нього завжди було гидко дивитися
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24.10.2024 20:23 Відповісти
Все через жОПу. Внутрішній план посилення давно мав бути, а вже з ним потім до партнерів з планом перемоги.
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24.10.2024 19:26 Відповісти
Попроси д'єрмака він тобі кілька ''пакетиків наповнювача'' підкине.
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24.10.2024 19:27 Відповісти
Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення
прокурорами-інвалідами..
треба же їх кудись пристроїти
не в буцігарню же і не на фронт
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24.10.2024 19:27 Відповісти
Есть ли у вас план мистер Фикс? Разумеется у меня есть план.. Да ещё какой забористый!
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24.10.2024 19:28 Відповісти
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24.10.2024 19:29 Відповісти
Хто иому - ***** - ці плани підсовує?
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24.10.2024 19:30 Відповісти
таваріщ дєрьмак.
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24.10.2024 20:08 Відповісти
Кажуть що з бумаги добре заходять доріжки.
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24.10.2024 22:44 Відповісти
здається мені, панове, ми якось по запарці
підзабули про промежуточний план,
це тей який між втутрішнім і зовнішнім - негайно його в розробку!
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24.10.2024 19:33 Відповісти
воно,як попка-дурак,читає текст,що написали йому,а зміст тексту ,у його довбешці не відкладається
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Такий побічний ефект плану
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24.10.2024 20:04 Відповісти
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Іспанський сором..
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24.10.2024 19:38 Відповісти
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24.10.2024 19:42 Відповісти
Порох на брифінгу про це казав, усе по пунктах розклав. Блазень мабуть встиг записати. Потім за своє видасть. Бо своїх мізків немає
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24.10.2024 19:42 Відповісти
Задовбав вже своїми планами, безграмотна скотиняка
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24.10.2024 22:49 Відповісти
Карупция?Какая карупция-вот єслі би ми зналі што ета такоє,но ми нє знаєм што ета такоє...Вєрєщук.
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24.10.2024 19:44 Відповісти
Пекаря читає, і рефлексує.
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24.10.2024 19:46 Відповісти
Україні потрібно як можна швидше захлопнути кришку піаніно
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24.10.2024 19:51 Відповісти
Бажано кувалдою.
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24.10.2024 20:15 Відповісти
Скандал навколо Спецтехноекспорту.
Умєров: Буданов залишиться на посаді

https://uazmi.org/news/post/23b164e2bc742a401fdb6c6dcc8063d9
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24.10.2024 19:51 Відповісти
йди вже з "своїммиром" на ху....
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24.10.2024 19:51 Відповісти
Єдиний план рятування України, це коли ти збереш свій зелений балаган і зникнеш з ним назавжди, а державу до закінчення війни, як уряд довіри, очолять справжні патріоти, які довели це своїми справами і на полях битв.
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24.10.2024 19:52 Відповісти
Этого ИДИОТА психиатры проверяли???
Он же каждый день несет шизофренический БРЕД.
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24.10.2024 19:52 Відповісти
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало. То гасало по світу, договори підписувало. Потім саміт миру збирало, далі мирний план складало, тепер знову план... Бавиться і, головне ж, не плаче!
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24.10.2024 19:54 Відповісти
СКАНДАЛ НАВКОЛО «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТУ»: ДО ЧОГО ТУТ БУДАНОВ?

https://vinnychany.info/borotba-z-koruptsiieiu/skandal-navkolo-spetstekhnoeksportu-do-choho-tut-budanov/
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24.10.2024 19:54 Відповісти
заждіть!
і ні слова про таємні пункти?
я на такоє нєсогласєн!
в взагалі то, зе!планер косить під дурака. типу його відправляють у відставку за неспроможністю виконувати обов'язки.
типу перегорів. фляга засвистіла.
не підлягає арешту та покаранню.
хитрий, ****.
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24.10.2024 19:55 Відповісти
Планодел. ***..
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24.10.2024 19:57 Відповісти
Говорят в Раде уже начали тренировать депутатов не только хлопать, но и рыдать слезами счастья, слушая будущий гениальный план великого Зе.
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24.10.2024 20:01 Відповісти
"Потужний внутрішній " Великий План посилення" разом із "Великим Планом перемоги" забезпечить для України Путужні, Великі правильні відповіді на всі Великі виклики цього й наступного року".
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24.10.2024 20:02 Відповісти
Не Україні треба наповнювати, а тобі треба наповнювати
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24.10.2024 20:04 Відповісти
Все должны делать партнёры, а он с 3 менеджерами только пилить в особо крупных размерах
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24.10.2024 20:06 Відповісти
Українці,🤡 з дермаком вас годує силоміц всяціною ...час тягне ,шоб не скинули їх , скоро сяде за переговори з х* йлом , і скаже жо ми братні народи , репарації не треба ,а теріторію віддамо ,бо ми її віддали ...а те шо ми ,зеленська шобла, запустили ворога, на ваші землі ,і вас маса загинуло ,то це таке ,війна ,вона така ...
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24.10.2024 20:09 Відповісти
Всі ці плани нагадують совок.
Наприклад на XXII з'їзді КПРС Хрущов обіцяв і було записано в новой програмі компартії, що к 1980 року буде збудована матеріально-економічна база комунізму. У 80-х Горбачов обіцяв, що кожна радянська родина к 2000 року буде жити в окремій квартирі.
Зерезедент теж періодично видає плани всіляких покращень, яки ніким не виконуються і які становлять собою трегерними пунктами поступового знищення держави, як захисника народу і країни.
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24.10.2024 20:09 Відповісти
такое выдавать под веществами, в полном ауте, как ещё слюни не капают
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24.10.2024 20:10 Відповісти
Порада небритому: треба менше нюхати і менше пити !
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24.10.2024 20:11 Відповісти
А доречі, ви не знали що до нього кожний день приходить перукар. Інакше ви би не могли його відрізнити від Енгельса
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24.10.2024 20:30 Відповісти
Допланувалася (доголосувалася) Україна до самого краю, зовнішні і внутрішні вороги її розпинають.
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24.10.2024 20:19 Відповісти
Слова гарні, прочитані з папірця литвина, а дії зовсім протилежні. Але наріду 73% це дуже подобаєтьсґя - головне як сказав!!!
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24.10.2024 20:23 Відповісти
Генератор випадкових планів.
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24.10.2024 20:28 Відповісти
плагіатор
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24.10.2024 20:56 Відповісти
А мне кажется треп пересiчного ДЛБ. Чем он отличается от шлепера: шлепер 3 слова в речення не мог сложить, а этот три предложения - в законченную мысль. Потому и кажется со стороны, шо ДЛБ генерирует идеи... а все сводитса к нескольким словам, таких как ЕСЛИ бы, НУЖНО(треба), ЯКЩО - Обломов какой-то.
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24.10.2024 21:04 Відповісти
****** тварина плагіатить Голохвастова

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24.10.2024 20:57 Відповісти
https://www.dailymotion.com/video/xilqt Членограйство - тоже плагиатное
freaking-brothers-piano - Vidéo Dailymotion



Dailymotion

https://www.dailymotion.com/video/xilqt



https://www.dailymotion.com/video/xilqt

1:48



Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...

Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
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24.10.2024 21:11 Відповісти
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Regardez freaking-brothers-piano - elody62 sur Dailymotion. ... 1:06. Rameau - Menuet - Piano. Spianissimo · 3:42. Usseewa - Ado【Pan Piano】. Pan ...
https://youtu.be/OK6almcsVV0 Dailymotion · elody62 · 18 окт. 2006 г.
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24.10.2024 21:14 Відповісти
як це нікчемне створіння вже дістало. "потужний лідор" з його ко-****** не пішли б вже НХ!
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24.10.2024 21:04 Відповісти
Юстасу?
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24.10.2024 21:19 Відповісти
''Наповнити план'' - Зеленський.
А ми всі думали - для чого та мавпочка в президенти поперлась...
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24.10.2024 21:29 Відповісти
Ішак, цілком передбачено, обісрався з своїми "планами" в Америці та Європі і тепер взявся "ощасливити" вже народ черговим брєдом. Але тепер обкурене чмо доручає офіційно намалювати цей брєд комусь, щоб у разі невдачі (а воно так і буде) уникнути чергового ляпаса.
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24.10.2024 21:40 Відповісти
план потужності. ниций чолов'яга словоблудить. гарний верховний. якийсь маразм.
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24.10.2024 21:59 Відповісти
цікаво
Зе собі інвалідність зробив??
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24.10.2024 22:32 Відповісти
Так... В мене вже їде дах. Формула миру, план миру, внутрішній план посилення... *****,
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24.10.2024 23:09 Відповісти
Знленський - досить планувати, треба робити ядерну зброю
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24.10.2024 23:25 Відповісти
Здається весь "план" "выкурили"
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25.10.2024 01:39 Відповісти
Коли дурень керує країною - то біда.
Коли дурень керує країною яка воює - то вже трагедія!!!
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25.10.2024 03:37 Відповісти
а ось чорновий варіант потужного плана
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25.10.2024 08:00 Відповісти
 
 